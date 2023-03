Coses nostres: Habitantes de la zona intermareal

En Ibiza y Formentera, las aves limícolas tienen una dependencia casi absoluta de los estanques del parque de ses Salines. En ese ‘casi’ destaca la situación especial del andarríos chico, la gallineta d’aigua, la limícola más ampliamente distribuida en el territorio de las islas, ya que, más allá del parque, es, asimismo, muy habitual en diversos puntos de la costa, tanto en orillas de arena como en las rocas, y en los islotes. Quien quiera observar a esta pequeña ave que no llama la atención –pero que resulta preciosa al contemplarla de cerca–, siempre encontrará algún ejemplar, durante los meses de invierno, en el litoral de la badia de Sant Antoni. Estará recorriendo la orilla, sobre las rocas, buscando los pequeños crustáceos que pueda haber entre las algas y en las charcas que ha dejado el mar al retirarse. Durante las denominadas 'minves de gener', un fenómeno que se produce cuando el nivel del mar baja debido a las altas presiones atmosféricas (sobre todo en enero), aves como el andarríos aprovechan para atrapar presas en los pequeños ecosistemas intermareales que quedan al descubierto. Durante el intenso descenso del nivel del mar registrado este pasado mes de febrero, era habitual ver a andarríos chicos, gaviotas y garzas aprovechando la ocasión. Cuando se siente amenazado, el andarríos levanta el vuelo con un silbido agudo muy característico.

En el recuento de invierno de las aves acuáticas de Ibiza y Formentera se han contado un total de 47 ejemplares de andarríos chico (Actitis hypoleucos), 28 de ellos en los estanques de es Codolar y seis en s’Estany Pudent. Aunque, teniendo en cuenta que esta especie de limícola es la menos dependiente de los estanques y puede encontrarse en cualquier punto de la costa, es probable que haya individuos dispersos por el litoral, en zonas en las que no se suelen realizar recuentos (sí se han llevado a cabo, fuera de ses Salines, en la badia de Sant Antoni, donde había dos ejemplares, y en el río de Santa Eulària, donde se encontró uno).

Durante los pasos migratorios, es aún más frecuente observar individuos de esta especie, que no nidifica en las islas pero que sí lo hace en algunos puntos de la Península, donde está considerada residente (existe una parte de la población residente a la que se suman ejemplares de paso e invernantes). Y, a pesar de no anidar en las islas, aún puede verse algún ejemplar durante los meses de verano, de forma que es una de las pocas aves acuáticas no reproductoras presentes en Ibiza y Formentera durante todos los meses del año.

Como su nombre indica, es un ave muy ligada a ríos y arroyos, lugares que suele escoger para anidar. El nombre científico de Actitis, por su parte, proviene del griego aktites y significa habitante de los litorales.