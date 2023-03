Antonio Isasi, una vida de cine con final ibicenco

Premio Goya de Honor por su medio siglo de entrega al séptimo arte, el cineasta se retiró en 1988 en la isla, donde falleció en 2017. Director de películas tan reconocidas como ‘Las Vegas’, ‘Estambul 65’, ‘El perro’ o ‘El aire de un crimen’, desde su retiro ibicenco impulsó iniciativas como «una semana de cine sobre la Guerra Civil, que duró dos años y luego la convertí en la Semana de Cine de Ibiza», me recordó hace unos días Carles Fabregat, gestor cultural, artista y gran amigo de Isasi, cuyas cenizas fueron depositadas en la cala Porroig, una de sus favoritas de la isla y donde solía fondear su barco este madrileño de nacimiento y mediterráneo de corazón.

Precisamente, fue Fabregat quien me presentó a Antonio Isasi-Isasmendi, a quien, desde que le entrevisté consideré también un buen amigo, como lo hicimos tantos residentes en la isla. Y es que Isasi era un seductor natural, por su amabilidad, su bonhomía, su generosidad, su timidez y su amplia cultura. «Nos conocimos en un curso de cine que dio en el Institut Quartó de Portmany en 1994, justo el año en que murió mi padre. Por lo tanto siento como si hubiera habido un poco de sustitución», me precisó el polifacético artista, crítico y gestor cultural barcelonés, otro que (como uno mismo) también quedó seducido por Ibiza, donde reside desde hace tiempo. «Gran parte de la vida de Isasi giró alrededor de su carrera. Su mundo era el cine, 50 años. Pero al cerrar esa etapa, abrió un lado que antes, en el fragor de la batalla, no había podido desarrollar: una suerte de mirada filosófica sobre el mundo de la que me hizo participe. Entonces, yo vivía en Platja d’en Bossa y cada tarde íbamos a un bar al lado del mar y charlábamos mucho. Recuerdo una muletilla que repetía: ‘Cómo es la vida, Carlos, cómo es la vida», añadió el amigo con nostalgia.

Entre las muchas entrevistas que hice a Antonio Isasi, recuerdo la que tuvimos en febrero de 2000 por su Goya de Honor: «Es muy curioso. Llevo doce años sin rodar y viviendo una vida tranquila aquí en la isla, y cuando menos lo esperaba empieza todo el mundo a acordarse de mí: el Festival de Málaga, el de Valencia, el premio de los directores, el de la Filmoteca de Madrid y, como guinda, el Goya de Honor», apuntó el cineasta, que, sin embargo, no estuvo de acuerdo en considerar tal reconocimiento como un acto tardío de ‘justicia histórica’; según le precisé por mi parte: «Hombre, no sé; decirlo yo entrañaría un poco de vanidad por mi parte, y no la quiero tener». Y trajo a colación cuando el año anterior en el Festival de Cine Español de Málaga «se quedaron todos sorprendidos de que en los años 50 yo hiciera el tipo de cine que hacía». «Fueron películas que se vieron muy poco porque no tenían mucha difusión. Los americanos cerraban todos los circuitos para poner sus cosas aquí y a nosotros no nos dejaban salir fuera». Un tipo de cine «con cierta inquietud, que tenía un valor técnico, de conocimiento del oficio y con cierto relieve», añadió.

Primeros pasos en el cine

Aunque nacido en Madrid, Antonio Isasi vivió desde muy joven en Barcelona, donde se formó profesionalmente y en la que se incorporó a la actividad cinematográfica a los 13 años, doblando a un niño en la película ‘El pequeño Lord’. Su carrera presenta dos fases bien diferenciadas. La primera se inicia en 1955 con el rodaje de ‘La huida’. Una fase dedicada a la realización de una serie de filmes policíacos y de acción de producción estrictamente española y dirigida a un público hispano. Y una segunda, iniciada en 1963 con ‘La máscara de Scaramouche’ y marcada por costosas producciones internacionales con repartos de lujo y distribuidas ya fuera de España: ‘Estambul 65’ o ‘Las Vegas’, con las que cautivó a crítica y público. Más ‘Un verano para matar’ (1972), el documental ‘Raphael en Raphael’ (1974), rodado en parte en Moscú, y ‘El perro’ (1977). Tras un largo silencio, en 1985 produjo la serie de televisión ‘Goya’, y tres años más tarde se despidió del cine activo con ‘El aire de un crimen’, basada en una novela de Juan Benet.

Una larga y fértil trayectoria que relató en su libro ‘Memoria tras la cámara. 50 años de UN cine español’, escrito en Ibiza, como ‘Los días grises. Memoria de un niño de la guerra’: «Hay poca gente que pueda contar medio siglo de actividad profesional tan variopinta como esta. Con tantos personajes, tantos viajes... Me pasé 25 años moviéndome por todo el mundo, con problemas de todo tipo y conociendo a cientos de actores, con su personalidad y sus exigencias, su egoísmo. Aunque también muchos eran estupendos. Como la vida misma», me resumió Isasi, añadiendo que es el factor humano el que vertebra estas memorias, ya que cada capítulo lleva un nombre propio, muchos de ellos de primera fila, tanto de la escena nacional como internacional.

Los dos libros se encuentran expuestos, junto con su colección de películas y algún material más en un expositor de la biblioteca de Sant Jordi, construido a tal efecto, para acoger la donación del cineasta, cuya residencia estaba en tal municipio, cerca de la torre de Sal Rossa. Una amplia casa con jardín, de grato recuerdo para muchos por las fiestas y reuniones de amigos que allí se celebraban. O por las tardes de visionado de sus películas, a las que nos invitaba a los más próximos. Por no hablar de las tantas paellas en un restaurante de la Marina que gustamos con deleite, gracias a sus generosas invitaciones, amigos, actores y periodistas. «Como nos pasa a tantos que venimos de fuera (yo llevo aquí ya 37 años), Ibiza se lleva en el corazón. Siempre se ha dicho que esta isla o te rechaza o te acoge. Y a unos cuantos, también a ti, evidentemente, nos ha acogido». «Para Antonio era como un refugio final, el sitio en el que quiso venir a descansar tras su larga carrera cinematográfica. El sitio al que había venido siempre de vacaciones con sus mujeres y sus amigos. El sitio donde vivió entre los cinco y los siete años. Un lugar muy querido para él», me explicó Carles Fabregat, añadiendo que, precisamente por eso, «sus cenizas fueron esparcidas en Porroig, donde tenía su barco amarrado y donde había esparcido las cenizas de de su amada Maria, su mujer, que había muerto unos años antes. Fue en una ceremonia privada en la que estuve con su familia y los amigos más próximos».

Hablando de amigos próximos, creo oportuno recoger aquí las palabras que un viejo amigo del cineasta, y también director de cine, José Luis Borau, escribe en el prólogo del libro de memorias apuntado: «Isasi, hombre con buenos pulmones, ambicioso en el mejor sentido del término, violentamente enamorado de sus propósitos, enemigo de componendas pero práctico a la vez, y excelente fajador de golpes bajos, no podía haber hecho otra clase de películas, se mire por donde se mire. Películas cuyas mayores y más peligrosas aventuras transcurrían con frecuencia al margen de la cámara, tras haber sido calificadas de simples despropósitos por una industria timorata, y antes de resultar ignoradas, o poco menos, por el aparato administrativo sin más criterio, a fin de cuentas que la represión», recordó justamente su viejo colega de oficio. Un colega que se dejó a menudo la piel en algunos de sus más osados proyectos; y que, a pesar de los honores y reconocimientos recibidos en su larga etapa ibicenca, al preguntarle por mi parte que por qué no se animaba (aprovechando el tirón) para aportar algo más a su carrera, lo tenía bien claro: «Han sido 50 años dándole vueltas a la manivela. Creo que es bastante. Prefiero seguir con mi retiro ibicenco, donde estoy encantado de la vida y con tantos amigos maravillosos. Porque la amistad, y sabes, Julio, que te lo digo de todo corazón, es mi mejor patrimonio».