No culpen a los niños, son los padres

Lo que más me sorprende es que la gente se lleve las manos a la cabeza por lo ocurrido en Sant Vicenç de Castellet, en un partido de niños de 12 y 13 años, cuando eso ocurre en un montón de campos de toda España. El que quiera lo puede comprobar cada sábado, a partir de las nueve de la mañana, acudiendo a cualquiera de esos partidos y viendo y oyendo el comportamiento de padres, espectadores, acompañantes y hasta algunos entrenadores. Deja mucho que desear. Por supuesto que hay cientos de campos y partidos en los que no ocurre nada, pero hay muchos, muchos, en los que sí ocurre, ¡vaya que sí!»

Joan Closa, hasta hace muy poco entrenador de categorías inferiores del Girona Fútbol Club, flamante Primera División, y su compañero Aran Navarro, director comercial y de marketing del club catalán, están en un congreso en Sevilla. Closa no quiere señalar —«¡por favor, ni mucho menos!»— al Sant Vicenç de Castellet, cuyo público, especialmente niños de entre 11 y 14 años, acompañados de sus familiares, protagonizaron un episodio de racismo contra un jugador negro del Pirinaica de Manresa. «Todo el mundo trata de evitar esos sucesos, pero ocurren. ¿Por qué? Por un tema de educación y punto. Nada de todo eso tiene que ver con el fútbol de formación».

«Yo —comenta Navarro mientras repasa su agenda en el portátil— no sé si tendré algún día hijos, me encantaría, pero, desde luego, lo que sí me estoy planteando es que ¡ojalá! no quieran jugar a fútbol. Es un ambiente muy, muy, enrarecido. Y mira que se trata de un deporte de equipo que, para la educación de los niños, también aporta cosas muy positivas, pero lo que veo en esos partidos de categorías inferiores no me gusta nada».

La sensación más generalizada es que esta situación solo se produce en el fútbol. En ningún otro deporte se dan estos momentos de incivismo. La impresión es que, en el fútbol, todo es posible y todo el mundo se atreve a todo. Y que el propio fútbol no ha sabido ni controlar ni atajar estos hechos. Y la impresión también es que todo, todo, es un problema de educación, de las familias, de cómo los padres, con hijos futbolistas o no, educan a sus niños.

«El ejemplo no es una manera de educar a nuestros hijos: es la única manera de enseñarles a ser personitas, es la única manera de educarlos. Se educa con el ejemplo», señala Cristina Gutiérrez, educadora emocional, directora de La Granja, uno de los proyectos más exitosos a nivel educativo, tanto en Catalunya como en Madrid, por el que han pasado en los últimos años más de 20.000 niños de 3 a 14 años.

«Los humanos aprendemos del ejemplo. Si unos padres son generosos, sus hijos lo serán; si son respetuosos, sus hijos lo serán; si son tolerantes, lo serán…», cuenta Gutiérrez, que recuerda que «las emociones negativas, como la rabia, el odio, el enfado, la ansiedad, vienen solas; las sensaciones positivas hay que trabajarlas y, claro, eso requiere un esfuerzo por parte de los padres, que no son capaces de decir no y menos en estos tiempos en que los niños lo quieren todo ¡ya! y ¡ahora! Decir no es vital en un proceso educativo».

«Yo sé que la vida actual de las familias, de los padres, es muy, muy complicada, no lo dudo, lo vivo a diario, pues una de las cosas que más me han aterrorizado en los últimos dos años son la cantidad de niños, sí, sí, digo niños, que me han dicho que quieren suicidarse», sigue contando Gutiérrez. «Y sé que los padres ahora no tienen tiempo para dedicarse a sus hijos, pero deberían de sacarlo de donde fuese porque ese ejemplo, ese roce, ese estar, es vital para su educación y comportamiento. Sé, porque he hablado con miles de ellos, que muy pocos son conscientes de que de la rabia al odio solo hay medio paso, del odio al racismo otro medio y del racismo a la xenofobia, un soplido».

«Aquí el negro soy yo»

«Yo no olvidaré jamás, porque no quiero, mi primer día en el colegio público de Torrelavega. Tenía cuatro años, un niño pretendió insultarme llamándome negro ¡a mí, que soy negro!», explica el encantador Vicente Engonga, 14 veces internacional con España, residente en Mallorca, casado con una mallorquina y jugador del Sporting Mahonés, Valladolid, Celta, Valencia, Mallorca, Oviedo y Coventry. «Mi padre es negro, y mi madre, blanca. ‘Mamá’, le dije a mi madre, ‘un niño me ha llamado negro’. Mírate las manos, Vicente, ¿cómo son? Negras, mamá. Perfecto, pues mañana vas tú a ese niño y le llamas blanco».

No hay que contarle mucho más a Engonga, no. Él fue quien en 1999, cuando Samuel Etoo fichó por el Mallorca y entró en el vestuario del club rojillo, se dirigió al camerunés y le dijo: «Que lo sepas, Samuel, aquí el negro soy yo». Y Etoo se quedó (casi) blanco. «¿Sabes por qué se lo dije? Porque él tenía 19 años y yo ¡34!» Y, por supuesto, para Engonga, y así ha educado a sus hijos, la edad, la experiencia, ser padres y/o abuelos, es algo que suma responsabilidad.

«Mira, te voy a poner un ejemplo que resume no solo lo que pienso, ni siquiera lo que he vivido, sino lo que piensa, seguramente, muchísima gente que está vinculada a este mundo del fútbol formativo», sigue contando Engonga con un tacto exquisito. «Ahora que el mundo ha cambiado tanto, tanto, ahora que, en cualquier punto de España, no solo en Mallorca o Catalunya, hay tanta mezcla de gentes y razas, tú decides crear un equipo de fútbol de niños o niñas de, pongamos, cinco años. Y escoges un chino, un japonés, un ruso, un ucraniano, mira lo que digo ¡un ruso y un ucraniano!, un catalán, un andaluz… Los que quieras. Los tienes, los entrenas, juegas cada fin de semana durante, pongamos, cinco años. Pues bien, cuando todos ellos tienen 10 años y tú llevas cinco años pasándotelo de maravilla, decides invitar a los padres a la experiencia, a los entrenamientos, a los partidos…. Y todo estalla por los aires. Créeme, en cuanto aparecen los padres, todo salta por los aires».

«Cuando yo veo, o veía, perdón, cómo me atendía el padre, cómo escuchaba mis explicaciones, los deberes y las obligaciones también, por supuesto, los beneficios que tendría que su hijo entrase en una cantera como la nuestra de Mareo, ya sabía si íbamos o no a sufrir con ese padre, jamás con ese niño, ¡siempre con ese padre!, que, además, acababa la entrevista con la sobradez de ‘bueno, tomo nota y compararé su oferta con las otras que he recibido’, como si creyese que su hijo era Leo Messi ¡por Dios!». Rogelio García ha estado más de 10 años reclutando niños para el Sporting y, sí, también comparte que los padres, su ejemplo o falta de ejemplo, son vitales en cómo se desarrolla el fútbol formativo «al menos en España».

«Todo empieza, a menudo, por no compartir los mismos objetivos, lo que ya me parece algo esperpéntico y hasta escandaloso. Es decir, que nosotros, desde la escuela, intentemos, por descontado, formar futbolistas y/o tratar de que los niños progresen y mejoren su nivel futbolístico y vayan quemando sus etapas, no significa que compartamos el criterio, la idea, el deseo, el sueño, la locura del padre que es que su hijo sea, o es, Maradona. Solo el 5% de nuestros niños llegan a debutar, con mucha suerte, en nuestro Sporting, así que bien haremos en seguir poniendo más empeño en crear chicos que se defiendan en la vida tras haber sido deportistas sanos, que alimentarles la frustración de que no llegaron a ser ni Maradona ni Messi».

«He visto unos datos que me asustan y es que, cada fin de semana, se producen en esos campos de categorías inferiores hasta 50 agresiones, muchas de ellas fuertes, violentas y promovidas por las familias de los niños futbolistas. Es para asustarse y reflexionar sobre el hecho», señala Rafel Bisquerra, psicólogo, pedagogo y presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB).

«La testosterona se multiplica»

«Parece hasta increíble, ¿verdad? — sigue explicando el doctor Bisquerra— que padres y madres que acompañan a sus hijos a un acto lúdico, de convivencia, de disfrute, en el que se puede aprender a compartir y, sobre todo, generar convivencia en la diversidad se convierta, a veces, en un espacio, en un escenario, de violencia. Es tremendo».

A Bisquerra no le extraña lo más mínimo que los niños señalados en el lamentable caso de Sant Vicenç de Castellet tengan entre 11 y 14 años. «A esa edad es cuando se produce un cambio importantísimo en los niños, pues la testosterona se multiplica en exceso y provoca dos impulsos muy relacionados: el sexual y el agresivo».

Este psicólogo, pedagogo y experto en educación emocional comparte la idea de que los campos de fútbol son escenarios muy propicios a comportamientos inadecuados. «Los humanos tenemos una tendencia a la identidad personal y de grupo. Queremos identificarnos con nuestro grupo, sea el colegio, el barrio, un partido político, tu religión, tu raza, tu equipo de fútbol… Eso provoca una gran cohesión, claro que sí, pero también genera un enfrentamiento con los que no son de tu grupo». Bisquerra defiende que el ser humano aún no ha llegado a compartir una conciencia de especie: todos somos la misma especie y habitamos el mismo planeta. Por tanto, todos dependemos de todos. «El covid-19 sí ha provocado esa sensación».

Y este prestigioso psicólogo aún va más lejos: «Parece increíble que todavía haya gente que confunda la realidad con la ficción, que existan personas que no entiendan que el único sentido que tiene ir, en este caso, a un campo de fútbol con tu familia a ver jugar a tu hijo es ir a vivir una experiencia lúdica, divertida. Resulta poco menos que vergonzoso que haya que educar a la sociedad a comportarse cívicamente en lugares públicos donde, insisto, el objetivo prioritario es pasárselo bien, no insultar y, menos, desde luego, en presencia de nuestros hijos. Insisto, no distinguir a estas alturas qué es lo verdaderamente importante y qué es lo lúdico, aquello con lo que debemos divertirnos, es un síntoma más de que nuestra sociedad está enferma», concluye.