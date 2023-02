La mirada de Joan Costa

Iglesia de Santo Domingo en Dalt Vila.

Tenía como objetivo fotografiar la fachada de la iglesia de Santo Domingo en Dalt Vila. El problema era que la calle donde se ubica es tan estrecha que no me dejaba espacio para ello. Si intentaba alejarme y fotografiarla desde otro lugar, entonces la iglesia se confundía con los edificios de su alrededor y no conseguía que destacase. La solución fue esperar al atardecer de manera que solo los últimos rayos del sol alcanzasen la fachada de la iglesia y así lograr que centrara la atención de la imagen. 1/Septiembre/2014 Islas Baleares. Ibiza.

El pez indultado

Un roncador nada bajo un barco de pesca en Cala Tarida.

En Eivissa podemos enorgullecernos de que nuestra flota de pesca profesional realiza un trabajo muy sostenible. De hecho, la mayoría de las artes de pesca que utilizan se basan en la pesca selectiva, solo de la especie que persiguen. Es el caso de la pesca del gerret, que utiliza redes que arrastran sobre la arena, en donde encuentran bancos de estos peces. De vez en cuando se cuela en las redes un pez que no pertenece a dicha especie, como es el caso de este roncador, por lo que los pescadores proceden inmediatamente a su devolución al mar. 27/Enero/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Flores entre la niebla

Almendro florido en Santa Agnès.

Los almendros florecen cada año en Ibiza a partir de mediados del mes de enero hasta bien entrado febrero. Un fenómeno que no atiende a fechas exactas ni tampoco es igual en todos sitios, pues depende mucho de la climatología. El mejor lugar para admirar este espectáculo natural en nuestra isla es el valle de Santa Agnès. En esta época del invierno es frecuente encontrar bancos de niebla a primera hora, lo que otorga a la imagen un aspecto casi irreal. 25/Enero/2016 Islas Baleares. Ibiza.

El rey del camuflaje

Cabracho escondido entre algas en el islote de Cala Olivera.

El cabracho o roja, como se le conoce en nuestras islas, es uno de los pocos peces que no huye aceleradamente cuando se le aproxima un buceador. Su estrategia de defensa se basa en pasar completamente desapercibido. Pese a ser un pescado muy apreciado en nuestra gastronomía, y por lo tanto, presa frecuente de los pescadores submarinos, él confía plenamente en su destreza para confundirse con el entorno y no ser encontrado. 5/Febrero/2023 Islas Baleares. Ibiza.

El cuidador de perros

Estatua de Marià Villangómez en el pueblo de Sant Miquel.

El dueño de este perro no encontró a nadie mejor para cuidar de su mascota que la figura del escritor y poeta Marià Villangómez mientras tenía que hacer algún recado. Un monumento en forma de estatua rinde homenaje a este insigne ciudadano en el municipio de Sant Miquel de Balanzat, en donde ejerció de maestro de escuela. 9/Febrero/2023 Islas Baleares. Ibiza.