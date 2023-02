Un ibicenco con la medalla contra el bolchevismo

Cuando Francisco Franco, en vistas de cómo se desarrollaba la guerra y de las presiones de los aliados, decidió pasar ser de no beligerante a neutral, retiró a la División Azul, pero para no contrariar a Hitler mantuvo lo que se llamó Legión Española de Voluntarios, La Legión Azul, con muchísimos menos componentes. Entre ellos estaba el brigada Antonio Cardona Marí nacido en 1918 en Santa Eulària. Afiliado a Falange justo el 18 de julio de 1936, en la Guerra Civil sirvió en una unidad de Ingenieros, en la que obtuvo una Medalla de Campaña, una Cruz Roja al Mérito Militar y una Cruz de Guerra. En 1941, destinado en el Grupo Mixto de Ingenieros nº 1 en Eivissa, se alistó en la División Azul, pero como se cerró el alistamiento en Balears para no vaciarla de soldados, no pudo entonces viajar a Rusia. Cuenta Negreira que el 26 de marzo de 1943 volvió a alistarse para la División Azul. En Rusia obtuvo la Cruz de Hierro de 2ª clase y la Cruz del Mérito de Guerra de 2º clase con espadas alemanas. Al disolverse la División pasó a la Legión Azul. En julio de 1944, ya en Madrid, Alemania le concedió la Medalla Conmemorativa contra el Bolchevismo.