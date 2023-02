A propósito de Ivan Spence y Zush en Ibiza

Ivan Spence nació en Berlín en 1902, aunque creo que nunca se consideró alemán sino británico, en parte debido a la distinta procedencia de sus progenitores ya que su madre había nacido en Riga y su padre en Dundee. No vamos a relatar aquí, al menos en esta ocasión, toda su vida personal y profesional, aún siendo ambas extraordinariamente interesantes, y parcialmente conocidas, sino solo el tiempo que vivió en Ibiza, desde octubre de 1959 hasta finales de los 70. Después abandonó la isla y se instaló en un pueblo del Maestrazgo, La Pobla de Benifassà, donde murió en 1983.

Unas memorias inéditas escritas por él, a las que he tenido acceso gracias a su familia, contienen toda su vida o al menos la que él quiso contar, y dan mucha información sobre su período ibicenco. El tono empleado es riguroso y da la impresión de que no le gustaba hacer concesiones ni entretenerse en detalles sino más bien ir al grano; aún así es muy descriptivo en la secuencia cronológica, abundan los personajes y sobre todo las estimaciones y opiniones propias sobre asuntos de diversa índole.

Al final del largo texto, Nancy, su amiga y mecanógrafa, añade una suerte de retrato, a petición del propio Ivan Spence, y le describe como un gigante amable de ojos azules, enormemente atractivo que a veces rugía y que prefería ser fiel al relato yendo directo a los hechos, antes que buscar formas matizadas o más suaves de narración, como ella le sugería. Nancy cuenta que cada miércoles quedaban en su casa para trabajar en lo que Spence escribía cada semana y solían comer juntos en su patio, a menudo riñones a la brasa hechos por él, un vaso de vino y ocasionalmente fresas con nata. Todo esto indica que sus memorias fueron escritas en Ibiza antes de su marcha definitiva.

Viaja desde Londres a Ibiza y aquel día de finales de octubre de 1959, al desembarcar, vestido con traje, abrigo y paraguas, Ivan Spence tiene la impresión de olvidar el bombín en el taxi que le lleva al hotel El Corsario. Allí pregunta dónde tomar un baño, porque hace calor, y le indican que pasado un túnel que cruza las murallas encontrará un lugar próximo. Comienza su andadura. Al día siguiente hace lo que le han dicho y siente la fascinación que le causa lo que ve al salir del túnel: el mar azul, el cielo, un puñado de islotes (cuenta 10, lo que se corresponde con la realidad) y al fondo Formentera. Luego encuentra un bar que se llama Los Molinos, y decide alquilarlo para pasar allí el invierno a una alemana que lo regenta, Eva, con la que apura dos botellas de coñac la misma tarde de su encuentro.

«The sea silvering each evening, edging the rocks with red until the sunset faded», escribe.

Nadie abandona con la vida a medio camino, familia y trabajo, si no es por el deseo profundo de vivir una segunda ‘vida’, y nadie responsable ignora que se han de asumir las consecuencias de los actos libremente escogidos. El suyo es uno de esos casos. Tal vez por eso sabe que no puede perder el tiempo y sus memorias ibicencas comienzan a toda velocidad; dando un paso detrás de otro sin detenerse mucho a pensar o a dudar. Parece que le urge construir, dar forma y contenido a su nueva vida.

La galería de Spence se erige como un faro de la cultura y lugar de encuentro

Alquila un viejo caserón cerca de la catedral, adquiere un pequeño carro y una burra, a la que llama Emma, y con su ayuda, se pone a recorrer el interior de la isla buscando una finca en donde pueda construir una casa con sus propias manos. Y la encuentra, cerca de San Carlos.

Spence siente como la vida se torna sencilla día a día en la isla y pronto aprende a degustar placeres simples que le llenan de satisfacción, como por ejemplo un almuerzo hecho a base de queso, pan y sardinas, al sol o a la sombra de los cuatro pistacheros que crecen en el patio de su caserón. Y pronto también decide abrir su galería de arte (de 1961 a 1975), un poco por el entusiasmo que le contagian amigos y por casualidades que se van encadenando. Lo cierto es que la galería se convierte enseguida en el lugar de encuentro de los más variados personajes, artistas, músicos, actores, escritores y gentes de toda condición y ocupación. Y se erige como un faro de la cultura internacional en la isla, centro de vecinos y amigos, lugar de encuentro y de intercambio.

De inmediato también, comienzan a aparecer personas que se unen a él de una u otra forma: Bruno, un errante que había trabajado de cerrajero y que había viajado acompañado de su guitarra de Canarias a Sudán y Egipto. Una pareja de jóvenes estudiantes de arte alemanes sin dinero: Ute Schröder y Horst Haack, a los que permitirá más tarde que se construyan su propia casa en su finca de San Carlos. Aparece también su fiel sirvienta Isolina, que era gallega y sorda, y vivía con su pareja Jan y su hijo Jesús; su perro Sam, que murió el segundo invierno; un segundo perro de nombre Horcher, que tenía solo un ojo, y un tercero que era medio afgano y se llamaba Berkley; el también artista Ian Galbraith, otro americado que se llamaba Martin; Manolo, que terminó suicidándose; Clifford Irving y Edith Sommer, a los que considera verdaderos amigos pues son muy cariñosos cuando él se enferma y tiene una larga convalecencia de meses en Londres.

Sobre ellos no esquiva en contar el episodio de estafa que les llevó a prisión, y lamenta con tristeza el gran error cometido o la gran equivocación; Hede Richards, una tejedora que se convierte en su pareja y con la que vive en apartamentos separados dentro de la misma casa, ayudándose siempre con lealtad en todo lo necesario; sus vecinas Vicenta, Esperanza y Antonia; los gitanos del barrio con los que simpatiza y con los que cuenta siempre al final de las inauguraciones para cantar y tocar la guitarra; su gato Wooley, y toda una legión de lo que él llama «wondering minstrels», hippies, famosos y también, cómo no, Zush, que aparece en Ibiza en 1968, tras salir del Frenopático de Barcelona donde había estado ingresado. Spence invitará de inmediato a Zush a exponer en su galería y éste lo hará con Alucinaciones, la misma exposición que había hecho en la Galería René Metras en Barcelona meses antes ese mismo año. Para la exposición en Ibiza Ivan cuenta que Zush pinta piedras de colores fluorescentes y las coloca colgadas del techo y por todos los rincones de la sala. El día de la inauguración las ilumina con luz negra causando un efecto deslumbrante. Al terminar la inauguración, Ivan se marcha a cenar y al volver encuentra a Zush charlando con su hija Kate sentados en el suelo de la galería. Al día siguiente, Zush le dice que se va a casar con Kate, y de hecho lo hacen muy pronto, en Londres, a pesar de las reticencias iniciales de Ivan.

Con Kate a su lado, Zush inicia su periodo ibicenco, forma una familia y empieza una fulgurante carrera como artista que enseguida se convierte en internacional. Emprende lo que será una prolífica producción de obras fascinantes (como se ha podido ver recientemente en la exposición dedicada a él en el MACE) y es reconocido por los mejores críticos exponiendo en galerías muy prestigiosas de Europa y Estados Unidos. Zush vivirá en Ibiza precisamente hasta 1983, el año en el que – coincidencias de la vida- Ivan Spence muere.

Ivan habla en el relato en términos cariñosos de Zush y de los artistas jóvenes que se acercan a su galería; verdaderamente los admira y destaca sus valores, como por ejemplo el hecho de que rechacen los modelos de vida tradicionales, o que critiquen a las compañías petrolíferas por la contaminación que causan, que condenen los métodos de la propaganda comercial, o la evasión de capitales. Ivan toma partido por estos jóvenes contestatarios que se atreven a vivir fuera del sistema.

Enseguida empieza a notar los cambios en la isla y critica el ruido que causa el paso de aviones cuando está escuchando por ejemplo, el concierto para clarinete y cuerda de Mozart, o le molestan las obras en el vecindario o el paso de los grupos de turistas que invaden las tranquilas calles de Dalt Vila; incluso llega a decir que las playas se ha vuelto imposibles por la cantidad de gente que las llena y las construcciones de apartamentos y hoteles que las afean. ¡Y es más o menos el año 1968 cuando lo dice!

Cuando reflexiona sobre el dinero dice que en Ibiza en el restaurante de Juanito no puedes hacer crecer la factura más allá de las 20 pesetas incluido el cigarro y el vino. Perfecta reflexión sobre la economía doméstica y sobre cuánto se precisa para sentirse justamente satisfecho.

Ibiza, un vivero de artistas

En un momento Ivan Spence dice no saber nada de arte y declara que nunca pensó en abrir una galería, pero que al hacer obras en el caserón alquilado, encontró un enorme arco oculto y que al dejarlo visto se creó un espacio apto y conveniente, muy interesante; los amigos le animaron y tomó la decisión, al darse la circunstancia, además, de que Ibiza empezaba a ser un verdadero vivero de artistas. Con nobleza, dice que la galería le ha enseñado mucho de eso que ignoraba y al hablar de los artistas establece dos categorías muy personales y hasta cierto punto válidas al menos para él. Como buena persona de acción simplifica lo que puede; en el fondo para diferenciar el arte de lo que es a veces solo una práctica creativa y por tanto no se puede llamar arte. Y así explica, que la categoría A, la forman aquellos que se ven impulsados a manifestarse con su propios medios, y la categoría B, los que reflejan lo que ven a través usando como medio la pintura. También dice que en la categoría A, hay muchos que son falsos porque «usan trucos», y que en la categoría B, hay quienes pintan para agradar a los clientes y vender. Al final, concluye que son los artistas, de entre todas las dedicaciones o profesiones posibles, quienes merecen el mayor reconocimiento social y el mayor respeto.

Las memorias de Ivan Spence terminan con el retrato que de él hace Nancy. Al terminar la totalidad de su lectura se percibe que apenas idealiza sus recuerdos y resulta conmovedor no encontrar ajustes de cuentas, ni críticas personales duras contra nadie, ni tan solo el mínimo sentimiento de nostalgia, o amargura. Se tiene la sensación de que vivió efectivamente las dos vidas que quiso y que en ambas fue o lo pretendió, fiel a sí mismo. Y a pesar de que quienes le conocieron, y se han publicado algunos textos al respecto, dicen que se marchó de Ibiza desencantado, Spence confiesa que en la isla aprendió una gran lección de la vida: "here in Ibiza, I have tried to lern how to be happy by myself, and I think I have succeeded".