Memoria de la isla: Sant Salvador, Sant Elm Y Sant Telm

Por más que nos digan que a nuestra iglesia marinera debemos llamarla parroquia de Sant Salvador o de Sant Elm, mucho me temo que tan genuina advocación seguirá en los documentos y nosotros seguiremos llamándola Sant Telm. Y como su fonética es la de Sant Elm, no habrá motivo de que nos corrijan.

Un detalle que llama la atención en nuestra iglesia de la Marina es el guirigay que tenemos montado con sólo su nombre. Enrique Fajarnés la llama San Telmo en román paladino; el Archiduque Luis Salvador habla de Sant Telm; en la documentación que recoge la visita de Guisseppe Sicardo, Arzobispo de Cerdeña, el 1708, leemos Sant Elm; y en la entrada que le dedica nuestra Enciclopèdia (Eif), aparece su nombre más antiguo y genuino, Sant Salvador. Sabemos que Sant Elm y Sant Salvador son los nombres propios y correctos, pero sin uso en el habla, mucho me temo que tales términos no prosperarán. Y, como suele decirse, para muestra un botón: le pregunto a un vecino de la Marina con viejas raíces en el barrio por Sant Salvador y se encoge de hombros; compruebo que tampoco sabe quien es un tal Elm, pero si digo Sant Elm, entonces sí, por el parecido fonético con Sant Telm, identifica de inmediato el templo.

Marí Cardona aclara el embrollo: «Sant Elm és el nom amb què als paisos de cultura catalana es venera el bisbe de Siria Erasme de Formia, del s. II, invocat com a patró dels mariners i d’altra gent de la mar per tot Europa,la festa del qual se celebra el dia 2 de juny. A la baixa edad mitjana, Sant Elm fou identificat erròniament a Castella amb Sant Telm, que també fou tengut com a patró de la gent de la mar». Un error que no puede extrañarnos, porque poco podían saber en Castilla de mares y marinerías. Telmo corresponde a un tal Pedro González Telmo (s. XIII), sacerdote que tras ejercer de canónigo en Palencia, —gracias a su tío Arderico que era obispo—, ingresa en la Orden de Predicadores y aunque se distingue por su retórica locuacidad, parece que, por así decirlo, fue un bicho raro. En la ‘Vitae Fratrum’ de Gérard de Frachet (1260), se dice que desfilaba un día por Palencia sobre un corcel enjaezado, cuando, por tropiezo del animal, dio de bruces y provocó risas y burlas en quienes presenciaban el desfile, hecho que le humilló y cabreó a tal punto que se apartó del mundo en el convento de Guimaraes (Portugal). Lo sorprendente es que, aunque sus andanzas las hizo en tierras de secano, simpatizó con las gentes de la mar.

Después de su muerte circulaban por Galicia sus milagros marineros. Hasta 180 prodigios recopiló en 1258 el obispo de Tuy, don Gil Pérez de Cerveira en cumplida biografía que sirvió en 1741 para que el papa Benedicto XIV lo reconociera beato. Desde entonces, su fama creció entre los navegantes que, por cierto, a las fosforescencias que aparecen en los mástiles por mor de las tormentas las llamaron precisamente fuegos de san Telmo, un fenómeno que incluso Melville recoge en Moby Dick. Dicen los marineros que cuando tal prodigio acontece, encomendarse a San Telmo amansa los cielos y las aguas. Lo curioso de esta historia es que aunque se le honra como patrono de los pescadores y marineros, nunca fue reconocido formalmente como tal.

En nuestros días, la diócesis de Tuy-Vigo, en donde está enterrado, ha emprendido un proceso formal para su canonización, dado que de momento es sólo beato. Y el 2016, hace sólo unos años, las Cofradías marineras de Tuy, Oporto y Frómista, insistieron en su canonización al Papa Francisco. Yo sospecho que para aprovechar la casualidad de que su Santidad fue obispo del barrio de San Telmo en Buenos Aires.

Confusión

Esta vida de portentos y su creciente fama explica, creo yo, la confusión que tuvieron en Castilla y que tenemos todavía en Ibiza entre los santos Elm y Telm. Y no es sólo un error del pueblo llano que se decanta en el habla por la versión heterodoxa de Sant Telm, porque también se ha dado en el estamento eclesial. Consta documentalmente que nuestra querida iglesia de la Marina tuvo en tiempos dos imágenes sobre el altar, la del Salvador en primer plano y más arriba la de San Telmo, que en su mano derecha sostenía una barca de vela.

Y la confusión se repite en el exterior del templo, donde se colocó, como advierte Marí Cardona en el Camí de Missa, la imagen de San Telmo: «Si jutjam per la imatge del religiós dominic, posada fa poc en un nínxol exterior del temple, es conclou que, definitivament, s’ha confós amb san Telmo». Estos errores se producen, incomprensiblemente, a pesar de que la documentación más antigua habla de Sant Elm. Ya en 1691, lo vemos en la nota que deja el obispo visitador Josep de Móra: «Visitavit capellam Sancti Elmi Episcopi, constructam circa litus maris vulgo dicta la Marina».