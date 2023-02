Imaginario de Ibiza: Sa Tanca Vella, la capilla que parecía un polvorín

Nosotros creemos estar experimentando la austeridad, pero no conocemos el significado de la palabra. (Ken Follett)

Quise visitar la capilla de sa Tanca Vella hace más de veinte años y no di con ella. Había prisa porque se aproximaba la hora del último ferri y me limité a buscarla por los alrededores de la iglesia de Sant Francesc Xavier, sin saber que aguardaba cien metros al sureste, escondida al pie de un anodino bloque de viviendas, frente a un parking de tierra. Cuando por fin pude verla, tiempo después, me la encontré por casualidad, precisamente buscando estacionamiento, y he de reconocer que, en ese primer instante, cuando fui consciente del monumento que tenía delante, me produjo cierta decepción.

Esperaba un edificio algo más grande, en lugar de este minúsculo oratorio rectangular de mampostería y cubierta abovedada, de no más de siete u ocho metros de planta en el lado largo. Por su robustez, más que una iglesia, parecía un polvorín. Cuando se erigió, en el siglo XIV, no existía otro templo en la árida meseta formenterana, pero luego recapacité e imaginé las duras condiciones de los primeros habitantes cristianos de la isla, que no daban lugar a filigranas arquitectónicas.

Aquellos primeros cristianos de Formentera debían parecerse, al menos desde el punto de vista de la miseria y la inseguridad, a los colonos que en los siglos XVII y XVIII atravesaban Norteamérica de este a oeste, con esas carretas cubiertas de lona, por interminables praderas a merced de los indios. En Formentera la sensación de soledad no la generaban las extensas llanuras, sino la frontera natural que ejercía el mar, y el peligro lo ponían los piratas berberiscos, que asediaban las Pitiusas desde la expulsión de los árabes, en 1235.

Desde 1369

La construcción de sa Tanca Vella fue autorizada por el arzobispo de Tarragona, en 1369, a petición de la sociedad ibicenca. La colonización de Formentera nunca fructificó y, asolada por la peste negra, quedó oficialmente despoblada en 1348. Algunos ibicencos, sin embargo, regresaban a la isla de manera intermitente, para aprovechar sus tierras y recolectar, así que necesitaban un oratorio para tranquilidad de sus almas. La capilla, sin embargo, no acumuló una cantidad significativa de feligreses hasta el inicio de la repoblación definitiva, a finales del siglo XVII. A sus alrededores se estableció la primera población de Formentera, origen de lo que luego sería Sant Francesc Xavier. El templo, sin embargo, enseguida se quedó pequeño y en la primera mitad del siglo XVIII se levantó la nueva iglesia fortificada, quedando sa Tanca Vella sumida en el olvido. El santuario incluso cambio de manos y acabó convertido en trastero e incluso en corral, hasta que el Ayuntamiento de Formentera pudo adquirirlo y restaurarlo a mediados de los años ochenta del siglo pasado.

A pesar de su austera arquitectura y la modesta decoración interior que protegen las rejas de forja que clausuran la entrada, sa Tanca Vella constituye un símbolo de los siglos de pobreza y dificultades que afrontaron los primeros habitantes de Formentera, en contraste con la prosperidad generada por el turismo en el último medio siglo.

La leyenda de la cueva de San Valero

La capilla de sa Tanca Vella está dedicada a San Valero, que también da nombre a una cueva próxima a es Torrent de s’Alga, en la costa de Migjorn. Existe una leyenda que afirma que ambos lugares están comunicados a través de los túneles en que se bifurca la gruta, la mayoría de ellos de escasa altura. El mito, sin embargo, ha sido desmentido por aquellos que la han explorado, pues afirman que no se adentra hasta allá de los 350 metros, cuando el oratorio está situado a más de dos mil de distancia.

Xescu Prats es cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza