Sant Miquel, l'evolució d'un poble

La primitiva església de Sant Miquel Arcàngel és la més antiga del quartó de Balansat i es degué aixecar en el segle XIV, centúria en la qual s’edificaren les capelles dels altres quartons: Sant Antoni, Santa Eulària i Sant Jordi. Però el primer document que tenim sobre l’existència de la capella és de 1577, quan fou inspeccionada per l’arquebisbe de Tarragona Joan Terés en la visita pastoral que realitzà a Eivissa. Amb el pas dels anys i a causa de les necessitats demogràfiques, l’església fou ampliada en el segle XVI i, en el XVII s’amplià amb l’edificació de les dues capelles fondes, la de Benirràs i la des Rubió. El 1785 passà a parròquia.

La capella de Benirràs, també és coneguda amb el nom de la capella Pintada, a causa de les pintures murals que l’ornamenten i que durant segles quedaren tapades per l’emblanquinat amb calç que se li va fer. A partir de 1995 foren restaurades per la Fundació Paul Getty, gràcies a les gestions del conseller Marí Tur.

LES MAJORS HISENDES

Sant Miquel de Balansat és un poble eminentment rural i durant segles l’agricultura fou la principal font de riquesa dels seus habitants. Les hisendes eren conreades pels propietaris; algunes eren prou grosses per tenir, a més dels propietaris, algun tros treballat per majorals. Les finques més grosses del poble són can Planes, que antigament era la Plana de Balansat, documentada des de 1649, amb una família de llinatge Planells, que encara és l’actual propietària. És també destacable can Pep des Ferrer, documentada des de 1840, també a la vénda des Port. Així mateix són importants per la seua grandària can Tanca i Albarqueta, aquesta última a la vénda de Benirràs, documentada amb aquest nom des del s XVI i que amb el temps s’ha fragmentat en diverses hisendes ben grosses, com can Jaume d’Albarqueta, ca n’Andreu d’Albarqueta, can Miquel d’Albarqueta, etc. Les hisendes que disposaven de trull, entre altres, eren can Marc, can Toni Petit, can Verdal i can Roques.

De propietaris de fora poble només hi havia dues hisendes: can Pepís, de la família ciutadana Riquer-Bertazioli, i cas Cònsol, que el 1840 era d’Edmon Wallis i que la centúria següent Ignasi Wallis donà a un majoral que a la vegada era fillol seu; aquesta hisenda havia de donar una part dels fruits per al sosteniment de l’asil de persones ancianes que Ignasi Wallis i la seua dona, Consuelo Tur i Palau construïren a la seua hisenda de sa Real, a la ciutat d’Eivissa, però que mai va tenir la seua funció primigènia.