Memorias de Ibiza: Anales de Sant salvador o Sant Elm

Las principales efemérides pitiusas del 5 y el 8 de agosto, días de Santa María y Sant Ciriac que nos retroceden a los días de la conquista catalana de las islas en 1235, restan protagonismo al 6 de agosto, fiesta grande de Sant Salvador, advocación primigenia de la iglesia de la Marina que conocemos mejor como Sant Elm y que celebra la Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor.

Ignoro si nuestros historiadores han podido determinar en qué fecha se erigió extramuros una capilla en el solar que luego ha ocupado la iglesia de Sant Salvador o Sant Elm. Marí Cardona, don Joan, en El camí de missa, nos dice que «els treballadors dels indrets més pròxims al port d’Ibiza, necessàriament havien de ser nombrosos, per la qual cosa s’entén que edificassin ben aviat una capella i que la dedicassin a Sant Elm, com a protector particular dels qui treballaven a la mar o es dedicaven a feines que hi tenien relació». Se sabe que en el año 1410 ya se construía un pequeño templo extramuros, pero la primera referencia documental es de 1494 y nos viene de un tal Perot Nicolau, vecino de la Marina: «En diez pasats, en Francesch Camaró, llochtinent de procurador reyal establí al comparexent un pati o troç de pati situat fora de la Vila, rera Sant Elm, a obs de construir e edificar una botiga o casa». Ocupada primero la capilla por la Cofradía de San José, formada por albañiles, carpinteros y barrileros, a ella trasladarían después su culto marinero, el 1702, la Cofradía del Mar y el gremio conocido como Ofici dels Barquers, calafates y marineros de ribera que antes lo habían tenido en la capella de Sant Salvador, frente a la parroquia de Santa María, en el edificio del actual Museo Arqueológico. Pero dejemos la fecha de la construcción de la primigenia capella de Sant Elm que con exactitud no conocemos, y entremos en el relato de sus avatares que enseguida descubren el enorme peligro que suponía quedar fuera del abrazo de las murallas.

La capilla fue asaltada y profanada por piratas turcos y franceses el 25 de septiembre de 1536. Derruida en octubre de 1553 junto con otras casas del entorno por razones militares, el pequeño templo no se identifica en el plano que tenemos de 1555, pero es obvio que se rehabilitó enseguida porque sabemos que fue de nuevo saqueada el 6 de agosto de 1578, siendo ya perfectamente visible junto a la atarazana del puerto en el plano del ingeniero Carlos Beranger, de 1737.Fue poco antes, en 1702, cuando la Cofradía del Mar vendió a la Universitat la capilla del Salvador de Dalt Vila y dedicó el dinero obtenido a la construcción del nuevo Sant Elm que en 1785 se erigió como parroquia de la Marina, con un término urbano que iba desde la puerta del Rastrillo al mar y desde el baluard del Torrelló a la Porta de la Creu. El barrio sumaba entonces 500 familias y 2.000 vecinos.

El nuevo Sant Elm, sin embargo, no dejó de dar problemas porque se construyó sobre arena. Aquel lugar, hoy, es inimaginable. Con la excepción del roquedal de la Penya y del saliente que se convertirá en el‘Martillo’, el sur de la bahía donde quedaba la Marina lo configuraba el declive de la colina que moría en lodazales como los que había en los desagües de ses Feixes. La Marina que fue creciendo en aquellos fangales ganados al mar –lo que hoy queda al norte de la línea que dan el carrer de la Creu, José Verdera y el carrer d’Enmig- tuvo que construir sus casas a la veneciana, sobre estacas de madera. La calle del Mar, paralela a Sant Elm, recuerda en su nombre la ancha acequia por la que entraban las barcas que amarraban en los muros de la iglesia. El caso era que, sobre aquellos lodos, los muros se agrietaban y exigían continuas intervenciones. Cuando en el año 1867 el Archiduque Luis de Austria visita Ibiza, el templo está en obras para consolidar su estructura y el culto está trasladado provisionalmente al Convento. Felip Cirer nos recuerda que en el año 1907 se reformó la fachada y que en 1913 el templo necesitó una nueva intervención: «Ningú no creia que mai pogués donar-se al temple el remei que necessitava i s’acordà que el arquitecte de la provincia examinàs la solidesa de l’edifici, ja que hi havia seriosos dubtes sobre la seva estabilitat». También Marí Cadona nos recuerda que don Bartomeu Ribes Noguera, vicario capitular de 1912 a 1919, no dejaba de lamentarse de los problemas del edificio y de su insuficiente capacidad para el creciente vecindario de la Marina. Fue cuando se intentó ceder el solar de la iglesia al Ayuntamiento para que hiciera una plaza y a cambio permitiera levantar un nuevo templo en la plaça del Parc o en el s’Hort del Bisbe. La propuesta fue aprobada, pero quedó en nada.