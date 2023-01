La mirada de Heinz Vontin

'Unes imatges per a la historia’ es el título del excelente trabajo que hace unos años sacó a la luz l’Enclicopèdia d’Ibiza i Formentera (Eif) con las imágenes de la isla que en los años 50 captó Heinz Vontin. Todavía con olor a imprenta, me lo puso en las manos Felip Cirer que acompaña la obra con un análisis sucinto y detallado de aquella Ibiza y que en sí mismo es un libro, muy de agradecer porque contextualiza las fotografías. Esta noticia precisa que Cirer nos hace de un espacio y un tiempo que es el pequeño universo en el que crecimos, nos permite centrarnos en la galería de escenas que el fotógrafo capta, imágenes que despiertan recuerdos de nuestros pocos años.

Cuando recuperamos de aquel entonces las calles, las plazas, los empinamientos y rincones de la Ciudadela, la plaça de Vila, el carrer de la Conquista, de la Santa Faç, de Sant Antoni y de la Costa Vella, la bellísima escalera de piedra que sube desde el Portal Nou al carrer de Sant Josep; los muelles en la Marina, con su trajín de costaleros, ganapanes, faquines, y maleteros a la espera del barco-correo; cuando volvemos a ver aquellos bares que fueron auténticas instituciones, Garroves, Rubió y la Maravilla; el Mercat Vell y tiendas como la verdulería de na Barrinola, cas Coc, can Casetes y la ferretería des Correuer… cuando recuperamos aquel pequeño mundo es cuando nos damos cuenta hasta qué punto ha cambiado todo. Y lo que más afecta emotivamente de las imágenes a quienes entonces éramos niños es, paradójicamente, lo que no vemos, lo que ha desaparecido.

Y no me refiero a lugares que entonces eran comunes, me refiero sobre todo a la atmósfera que entonces tenía Vila; una atmósfera que venía dada por sus vecinos y por los payeses que todas las mañanas bajaban a la ciudad, por toda esa gente que hacía corrillos en el Mercado y que se arremolinaba en el puerto para ver la llegada o la partida del ‘Jaime I’ o el ‘J.J. Sister’. Es muy posible que la nostalgia sea un sentimiento inútil, pero yo agradezco que nos devuelvan el universo de nuestra infancia, el único en el que, por la ingenuidad de nuestros pocos años, fuimos totalmente felices. Esta implicación entre tales imágenes y quienes vivimos su realidad hace que estas rayas no puedan ser objetivas. Y es que uno no ve sólo lo que ve, ve también lo que vivió, lo que recuerda. Es lo que tratamos de hacer aquí con la primera fotografía que ofrece el libro con un escueto pie: «La font de la plaça de Vila».

Lo primero que sorprende en ella es su nitidez, su claridad. Contribuye a ello el estallido de la luz que en la pared roza casi el deslumbramiento. Es una imagen limpia, de un blanco y negro contrastado y potente que, con el juego que dan las sombras, consigue una magnífica precisión en los detalles y una profundidad bien definida en la escena. Una profundidad que subraya ese ‘espacio’ que queda entre los dos personajes, la mujer en un plano medio y el anciano en segundo plano, entre la fuente y la casa.

Da la impresión de que Vontin consigue fotografiar el aire. Es evidente que el motivo principal de la fotografía es la fuente o, mejor dicho, la mujer en la fuente. Y que todo lo demás es el escenario que no por ello deja de ser significativo. Otro aspecto peculiar a destacar porque en la obra de Vontin se repite es que siempre nos ofrece la cotidianidad. Y como dice él, con personajes. Nos hace pensar en los cartones de Portmany porque recoge como él la vida de la gente, sin manipulación, tal como era. Pero no se queda en la anécdota, en la mera descripción, nos ofrece un relato, el fragmento de un relato. La prueba de ello la tenemos en otras cuatro tomas secuenciadas que Vontín hace del mismo lugar y con distinto encuadre, como si quisiera darnos el flujo de aquella cotidianidad. Cada imagen es un momento detenido y es tan real que, en nuestro caso, casi nos lleva a preguntarnos por esa mujer y por ese hombre.

La mujer

Fijémonos en la mujer. Su postura nos roba el rostro, pero se diría que no es joven ni vieja, que está más cerca de los 60 que de los 40. Viste todavía de payesa, con vestido de faena y con el riguroso negro que a partir de cierta edad era común porque los lutos en la familia se solapaban. La mujer se inclina para mantener apretado el pulsador del agua que cae a chorro sobre la boca de una jarra. Un cubo espera turno sobre el dosel que se hizo para levantar la fuente sobre la tierra de la plaza, una tierra que retiene la mojadura porque es continuo el ir y venir de los vecinos a por agua que, corriente, todavía no llega a las casas. Las sombras de los vanos, de ventanas y puertas, nos descubren el considerable grosor del muro que es ya de la muralla, del orejón del primitivo baluarte de san Juan que aquí se hace vivienda.

Y si nos fijamos en el largo palo encastrado en la piedra, su sombra sería, podría ser, un preciso reloj de sol. Una sombra que, con la que deja el balcón, por su inclinación, nos hace pensar en la media mañana de un día encalmado y radiante de invierno. El anciano se acurruca en la sombra porque el sol le molesta. Ha dejado una muleta y un bastón apoyado en la puerta de la casa y se ha sentado a descansar. En otra foto del lugar camina con el bastón y en el dintel queda la muleta que, por lo visto, era de algún vecino.