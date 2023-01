Iboshim, una ciudad desvanecida

Los vestigios fenicio-púnicos más visibles en la isla son las necrópolis a las que nuestra arqueología ha dedicado especial atención. Esta focalización de los estudios, unido al hecho de que Ibiza es una ciudad de ciudades que han ocupado durante siglos el mismo solar, explica que sepamos muy poco de la arquitectura púnica, engullida y borrada por las ciudades nuevas.

Es natural, sin embargo, que quienes pisamos hoy el mismo suelo de la ciudad primera, nos preguntemos cómo era. Por esta misma ubicación, podemos decir que en el Puig de Vila se dan la mano el siglo XXI y s.V aC. Más de de dos mil años después, el tiempo no ha roto el hilo que sigue uniendo Ibiza i Iboshim.

Si comparamos las arquitecturas egipcias, griegas y romanas, con las fenicio-púnicas, estas últimas salen malparadas. Y no porque carecieran de buenos ingenieros, constructores y artesanos, sino porque eran pueblos que vivían para el comercio, no para pasar a la posteridad. Y aunque construyeron un imperio que puso en jaque a Roma, más que por el poder o por expandirse, lucharon por salvaguardar sin limitaciones sus rutas de navegación. Y pues vivían del mar y en el mar, -si exceptuamos sus grandes ciudades-, las arquitecturas de sus asentamientos no estaban hechas para aparentar ni para durar. Les importaba más su función, su utilidad.

En sus construcciones primaban la provisionalidad y el pragmatismo. Los púnicos en ningún momento perdieron el espíritu nómada de sus antepasados. Cabalgaron el mar con sus barcas de la misma manera que sus ancestros navegaron desiertos con sus camellos. Podemos hablar, por tanto, de dos arquitecturas púnicas, la más común y modesta correspondería a sus factorías o bases portuarias de refugio y aprovisionamiento –Mozia, Solunto, Cagliari, Nora, Sulcis, Tharros, Olbia, Sexi, Iboshim y muchas otras-, y luego tendríamos la edilicia más ambiciosa de las ciudades mayores, antiguas como Tiro o nuevas como Cartago.

Como un navío

Tiro, en el s. IX aC, era una ciudad que causaba asombro por sus riquezas. Ezequiel, vecino en ella, la compara con un bellísimo navío: «Te construyeron con abetos de Enir y de cedros libaneses era tu mastilería; los habitantes de Sisón y Arvad fueron tus remeros y tus pilotos los sabios ancianos de Biblos (…) ¡Oh Tiro!, en tus muros brillaban cornalinas, topacios, diamantes, crisólitos, ónices, zafiros y esmeraldas. Tambores y flautas sonaron el día de tu fundación. Tú eras perfecta» (Ez. 27, 4-9 y 28,11-13). Y las fuentes clásicas dicen maravillas de los templos de Melquart, Aserá y Baal-Samem. Tiro era la Jerusalén fenicia. Los arqueólogos han desenterrado necrópolis, estadios y avenidas bordeadas de columnas. Y en Estrabón, Tiro parece una ciudad moderna con «casas más altas que las de Roma», donde la ley limitaba la altura a 21 metros. Con su grandioso puerto y en un islote, Tiro parecería un pequeño Manhattan. El poeta Nono (s.V) puede que se pase en su lírica descripción: «Oh, ciudad, orgullo del mundo, espejo de la tierra, arquetipo del cielo. Jamás he contemplado belleza igual. ¿Qué dios levantó tus muros?».

Y si saltamos en el mar y en el tiempo, ¿qué no diremos de Qart Hadast, que llegó a tener 400.000 habitantes? Haciendo un escueto resumen de lo que explica Serge Lance, director de la Misión Arqueológica Francesa en Cartago, la ciudad disponía de una triple fortificación circular con imponentes murallas de 20 metros de altura y 10 de grosor, que en su interior tenían grandes establos de 2 pisos que podían albergar 300 elefantes y 4.000 caballos, almacenes, arsenales y cuarteles. Desde la zona alta de Byrsa, enclave de la biblioteca, los archivos y tesoros, las calles bajaban al doble puerto, militar y comercial. La zona baja era una cuadrícula perfecta, con grandes templos, avenidas, plazas públicas, mercados y los edificios en los que se reunía el senado y se administraba justicia. Acostumbrados como estaban a las reducidas dimensiones del islote, los edificios de Tiro tenían hasta 6 alturas. Al sur de la ciudad quedaba el tófet y cerca de la ciudad, hacia el este, estaba el barrio industrial, con talleres metalúrgicos y de tintes, alfares, etc. Y más hacía el interior, alejándonos del mar, quedaban los barrios residenciales con preciosas quintas de fachadas estucadas y trojes llenos hasta el techo que evidenciaban la riqueza de sus propietarios. Todo ello, rodeado de jardines y un dilatado hinterland bien regado, con olivos, frutales, palmeras datileras, viñas y prados en los que había caballos y se criaban bueyes y ovejas.