Tres décadas de algas invasoras

En un alarde literario de referencias ‘malditas’, algunos biólogos bautizaron a la primera alga invasora de la que se supo en Balears como la flor del mal. Sin embargo, más contundente y menos poético, el nombre que triunfó en los medios de comunicación fue el de alga asesina. Se cumplen ahora treinta años de la llegada a las islas de esta alga de origen tropical que –tras ser ‘liberada’ durante la limpieza de unos acuarios del Museo Oceanográfico de Mónaco– puso en alerta máxima a todo el Mediterráneo.

Se llenaron muchas páginas en los periódicos hablando del alga que iba a «alterar irreversiblemente nuestros ecosistemas». Sin embargo, antes de llegar al año 2000, el monstruo se había deshinchado como un tiranosaurio de helio el día después de la fiesta. «No se extendió y desapareció. Y creemos que fue a causa de algún patógeno que pueda afectar a este tipo de algas. Después llegaron nuevas algas que no han sido tan famosas y que seguramente han sido más perjudiciales». Así lo explica la investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) Emma Cebrian.

El alga tóxica no resultó tan calamitosa como se preveía, pero fue la primera, la que alertó a la sociedad sobre la problemática de las especies invasoras. Y el relevo llegó pronto, porque, en 1995 y al norte de Ibiza, era localizada una nueva especie, identificada como Lophocladia lallemandii, que fue invadiendo con rapidez Formentera, Cabrera, Mallorca y, finalmente, Menorca. Esta alga, que puede cubrir las praderas de posidonia, ha llegado a ser muy abundante. Y aunque se consideraba que había disminuido, este año se ha detectado un importante repunte; ha podido verse en zonas como es Vedrà a principios de verano y tapizando grandes áreas en las paredes de s’Espartar ya en el mes de septiembre.

Respecto a esta invasora, se ha descubierto recientemente que su identificación no es correcta, lo que conlleva importantes implicaciones para los estudios de su evolución futura. En el Mediterráneo, el alga fue identificada primero en algunas zonas de Grecia, lo que llevó a pensar que se trataba de una especie lessepsiana, introducida desde el Mar Rojo a través del Canal de Suez. Sin embargo, tal y como explicó Emma Cebrian en el Nautilus de Ib3 ràdio, «a nosotros nos hacía sospechar que fuera más abundante en la zona de Balears, en el Mediterráneo noroccidental, que en las zonas orientales. Ahora, que tenemos más posibilidades de muestrear a lo largo de todo el Mediterráneo, en el Mar Rojo o en Canarias (donde había una especie muy similar) hicimos un estudio molecular. Y este estudio ha demostrado que no es Lophocladia lallemandii sino que se trata de L. trichoclados. Lo hemos de publicar aún, pero los resultados son muy claros. Y si no es L. lallemandii, eso significa que no viene del Mar Rojo sino que es una especie que se ha introducido desde el Atlántico. Esto es muy importante para las previsiones de futuro, para entender cómo afectarán las temperaturas más altas a la extensión de esta especie, por ejemplo».

Cambio climático

La investigadora del CEAB-CSIC ha presentado en las VIII Jornadas de Medio Ambiente de Balears un trabajo con el descriptivo título de ‘Todo lo que hemos aprendido durante veinte años de estudios de las macroalgas marinas invasoras de Balears’. Una de sus principales conclusiones es que los ecosistemas bien conservados resisten mejor las invasiones. En este sentido, los investigadores que han participado en el estudio destacan su preocupación por los efectos del cambio climático. De hecho, temperaturas más elevadas de lo normal durante los meses de invierno podrían explicar la ‘reaparición’ espectacular que este año ha protagonizado Lophocladia.

Además, en el estudio se señala la reciente introducción de nuevas especies. Una de ellas, Batophora occidentalis variedad largoensis, ha sido localizada (en la primavera de 2020) en s’Estany des Peix. Otras dos especies (una verde y otra roja) que han sido localizadas en todas las islas y aún no han sido identificadas «nos obligan a estar atentos a su evolución». Se cita asimismo la especie Halimeda incrassata, que, de momento, solo ha sido hallada en Mallorca.

Y aunque Lophocladia (a partir de ahora L. Trichoclados) ha registrado un repunte este año, el alga probablemente más problemática de cuantas se han citado en las islas es la Caulerpa cylindracea, muy extendida en grandes áreas de las Pitiusas. Es, asimismo, la especie que mejor muestra la relación entre dispersión de invasoras y entornos degradados. «Esta –explica la investigadora del CEAB-CSIC– es una especie que tiene un crecimiento muy alto, que es capaz de tener una abundancia del 80 o del 90 por ciento. Y gracias a seguimientos que se han hecho durante muchos años, sobre todo en Cabrera y también en Menorca (estación Jaume Ferrer), hemos aprendido que invade mucho más los sistemas degradados. En cambio, los que tenemos bien conservados, con especies estructurales en buen estado de conservación, sean macroalgas del género Cystoseira a poca profundidad o bosques de gorgonias a mucha más profundidad, hacen que la Caulerpa no pueda invadir con tanta fuerza». Por otra parte, destaca Cebrian que esta alga –citada desde 1998– es consumida por las salpas, peces muy conocidos y muy abundantes en aguas someras. De esta forma, en los fondos hasta aproximadamente 25 metros de profundidad, estos peces herbívoros «pueden ayudar a controlar, de forma natural, la abundancia del alga».

Completan la lista de especies colonizadoras ya habituales en las islas, y citadas en el estudio, Acrothamniom preissii, Womersleyella setacea y Asparagopsis taxiformis. Las dos primeras fueron citadas por primera vez en Balears en 1994, mientras que la tercera fue localizada dos años después por el investigador del CEAB-CSIC Enric Ballesteros en el Pont d’en Gil, en Menorca; hoy puede verse también en es Vedrà o s’Espartar.

Prácticamente todo lo que hoy sabemos sobre algas invasoras ha sido posible por el seguimiento de su evolución desde su llegada a las islas, algo que Emma Cebrian destaca con especial interés. Y el resumen del estudio en el libro de las ponencia de las VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears finaliza con este mensaje: «Los monitoreos solo son posibles con la colaboración entre los científicos y administraciones que tienen en la conservación de los fondos marinos de Balears, y del Mediterráneo en general, su principal y común interés».