‘Ibiza, a dream?’, una pregunta en imágenes

El fotógrafo norteamericano Tony Keeler, que residió en Ibiza entre 1972 y 1980 editó hace ahora medio siglo el libro de fotografías ‘Ibiza, a dream?’, con textos breves del pintor David Walsh. Una obra bellamente editada, totalmente descatalogada y bastante cotizada en las redes, que ofrecía imágenes de los hippies y payeses de la época en feliz armonía. El autor volvió a la isla en 1999 con la intención de tantear las posibilidades de publicar un segundo libro, con imágenes que no fueron recogidas en el primero. Sus gestiones no dieron fruto y el libro (ya preparado para ir a imprenta) quedó sin editar. Keeler falleció en 2016 en Sitges, donde residía mayormente.

Uno conocía el hermoso libro, pues se editó poco antes de mi llegada a la isla para pasar unas breves vacaciones, que se han estirado más de la cuenta. Y creo (mi memoria falla ya más que una escopeta de feria) que me compré un ejemplar, que perdí por dejarlo a quien no debía. Hasta que volví a encontrármelo en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa, entidad que, amablemente, me lo ha prestado para este capítulo de la serie. Eso fue a finales de los años 90, con ocasión de la vuelta a la isla de Keeler para ver si podía publicar ese segundo tomo que digo. Pues el fotógrafo norteamericano afincado en Catalunya contactó conmigo, en mi condición entonces de periodista, para ver si le ayudaba a dar a conocer el proyecto, que ya tenía muy avanzado; sólo a la espera de financiación, pública o privada: “La mayoría de las fotos son inéditas, pues en aquel libro no pude poner todas las que me hubieran gustado”, apuntó en la entrevista que le hice por teléfono a finales de abril de 1999: “Tengo previsto venir a la isla a final de verano para hacer los contactos necesarios, pues hace tiempo que no vuelvo por ahí y estoy muy desconectado de la Ibiza actual, que, por lo que cuentan, supongo que no tendrá mucho que ver con el lugar paradisíaco que yo encontré en los primeros setenta. Aunque estoy seguro de que todavía tendrá encantos suficientes para atraer mi atención”, deseó optimista, añadiendo que, en principio, el nuevo volumen se titularía ‘Ibiza Sirenas’; que pensaba publicar en una editorial de Barcelona y contaría con la colaboración de Alexes de Vilar, destacado fotógrafo catalán con el que Keeler había trabajado en varias ocasiones realizando fotografías por lugares exóticos de África, Nepal, Birmania, Tailandia y otros.

En aquella lejana charla telefónica, el ya reconocido fotógrafo me evocaba con clara nostalgia sus años ibicencos: “Fue una experiencia única, como no la he vuelto a sentir en ninguna otra parte; y eso que he viajado bastante y he conocido lugares realmente espectaculares. Pero la Ibiza de aquellos años tenía algo especial e irrepetible. Y aunque la expresión está ya quemada, creo que se puede calificar aquel tiempo como ‘mágico’”, precisó: “Primero por la belleza de la isla en sí, sus paisajes, la inocencia de sus habitantes, todavía poco maleados por el turismo de masas. Luego, por el ambiente extraordinario que, desde el punto de vista artístico, se respiraba. Personajes como Elmy d’Ory, Clifford Irving, Ivan Spence y tantos otros, que daban a Ibiza un estilo particular estupendo”, recordó Tony Keeler con cariño añadiendo un vago deseo: “Estoy muy bien aquí en Sitges, donde tengo, digamos, mi cuartel general; pero no descarto que en un futuro más o menos próximo vuelva a residir en la isla; al menos parcialmente, por temporadas, si encuentro algo como lo que tenía por Sant Mateu en los setenta”.

‘Ibiza, a dream?’ fue un libro muy apreciado en su momento por la calidad de sus fotografías y por la mirada cómplice que Keeler mostró con una época que marcó la personalidad de la isla. El segundo tomo previsto estaría dividido en varias partes temáticas: ‘Sirenas’, que incluiría a una serie de hermosas doncellas libertarias en parajes naturales e idílicos; ‘Ibiza town’, que recogía escenas de Vila en su ambiente cotidiano, en la que se fundía con naturalidad los jóvenes disidentes del sistema, que hicieron de la isla un refugio de libertad, con los nativos del lugar y en el ambiente urbano de la zona del puerto y Dalt Vila, especialmente; ‘Farm families’, con fotografías de similar intención pero en un ambiente rural; y ‘Hippies’, en la que reunía las instantáneas más elocuentes de las tantas que recogió Keeler en sus lejanos años ibicencos.

Proyecto fallido

Pero el proyecto no se materializó, según compruebo por mis archivos periodísticos personales y por la hemeroteca de Diario de Ibiza. Y además, en el transcurso de las gestiones que se llevaron a cabo, el segundo tomo apuntado había cambiado de nombre: de ‘Ibiza Sirenas’ pasó a ‘Island Images’, que iba a ser el nombre definitivo del libro. Al menos, así es como informé el 3 de enero de 2001: “Por retrasos ajenos a su voluntad, el libro de fotografías de Tony Keeler ‘Island Images’, que estaba previsto que se editase a finales del pasado 2000, ha visto postergada su publicación, que confía pueda realizarse finalmente a lo largo de este año”. Y el fotógrafo precisaba la causa: “Al final no pude contactar con la consellera de Cultura ni con otras instituciones que podrían estar interesadas en colaborar en su publicación”. Asegurándome que estaba algo decepcionado en sus esfuerzos para sacar adelante un proyecto que le ilusionaba tanto: “He trabajado intensamente para preparar una obra que sería de gran interés por su contenido gráfico y técnico (blanco y negro, uso de material de alta sensibilidad con revelador especial...). Se trata de una época única, irrepetible de Ibiza”, apuntó con cierta desazón por el futuro del proyecto: “No sé cuando tendré energía y ganas de seguir luchando para que salga el libro”.

Una decepción que Tony Keeler intentó mitigar con una expedición que preparaba en aquel principio de 2001 para cruzar el desierto africano de Teneré, siguiendo las caravanas que hacían la ruta de la sal. Y es que, según me explicó, el tema de África, junto con el de Cuba, eran dos pasiones a las que había dedicado muchos años y esfuerzos: “Me interesan sobre todo los nómadas de las regiones comprendidas entre el Atlántico y el Mar Rojo. Me quedan aún por hacer el Chad, Sudán, los Afars de Djibuti; y quiero volver a Mali, el Teneré de Niger, a la costa de Mauritania...”, enumeró el entusiasta reportero gráfico, quien también echó la vista atrás y recordó cómo y cuándo descubrió nuestra geografía nacional: “Llegué a España como turista en 1957 y recorrí el país con una moto haciendo fotos en blanco y negro. Fue una época romántica para mí, aunque no lo era para el país. Yo era joven y estaba muy influenciado por la obra de Cartier-Bresson y de Ortiz de Echagüe (’España, tipos y trajes’), que había visto por primera vez en Cuba”. Así que la experiencia le atrapó con ganas y decidió echar raíces: “Me sentí tan bien en España, que en 1960, recién casado y con una niña, me establecí en Sitges y abrí un estudio de ‘Retratos con luz natural’. Además, conectamos bien con el ambiente cultural de Barcelona y de Cadaqués en aquella década. Nuestros hijos se sienten catalanes, y yo también me considero ya profesionalmente un fotógrafo catalán, como otros de la misma época, Xavier Miserach, Oriol Maspons y otros colegas de entonces”, evocó con nostalgia.

Y cierro este capítulo, lamentando que Tony Keeler, que como dije al principio falleció en Sitges en 2016, no pudiera publicar su segundo libro dedicado a Ibiza, que al parecer tenía listo para hacerlo en 2001. ¿Sería posible recuperar el proyecto a estas alturas, cuando justo se cumplirán en 2023 los cincuenta años de la publicación de ‘Ibiza, a dream?’. Como cantaba su compatriota Bob Dylan: “The answer, my friend, is blowing in the wind”.