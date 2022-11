Arde Buckingham: vuelve 'The Crown'

Un atentado, un incendio, una investigación policial y varias infidelidades. A la Familia Real británica le ha pasado de todo. La mayoría de estas historias han sido publicadas en prensa. Sin embargo, ha hecho falta una serie para condensarlas todas para el deleite del espectador. Los Windsor tienen más tirón que ninguna otra Casa Real europea, por eso Netflix no ha dudado en seguir apostando por airear aún más sus trapos sucios. Aunque para ser justos, no todo se reduce a eso. The Crown es una de cal y otra de arena para los Windsor. Los dignifica mostrando sus características más humanas, mientras que los deja en ridículo señalando sus pocos modales en algunas ocasiones y sus intereses más ocultos. Todo se reduce a sobrevivir, lo que hace aún más interesante la esperada nueva temporada de la serie.

La plataforma estrena la quinta temporada de la serie, que el año pasado grabó algunas de sus escenas en localizaciones de Mallorca como Sant Elm, la Calobra y el Club de Mar de Palma. Este emplazamiento, por ejemplo, sirvió para recrear el viaje a Nápoles de Diana de Gales y el príncipe Carlos en 1991 a bordo de un lujosísimo yate para celebrar su décimo aniversario de boda. El primer día de rodaje estaban el actor Dominic West, que interpreta a Carlos de Inglaterra, y Elizabeth Debicki, que se pone en la piel de la princesa Diana de Gales. También se vieron a los niños que interpretaban a Guillermo y Enrique, y hasta una treintena de figurantes que hacían de escoltas, chóferes, paparazzi, carabinieri (policías italianos) y paseantes. Esta temporada narra el famoso ‘annus horribilis’ de la familia, como lo llamó la propia Isabel II. En este año se concentraron diversos escándalos: el divorcio de la princesa Ana, la hermana pequeña de Carlos de Inglaterra; el divorcio del príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina, y Sarah Ferguson; la publicación del incendiario libro Diana: Her True Story; la publicación de una conversación subida de tono entre Camila Parker Bowles y el príncipe heredero; y el incendio del Castillo de Windsor. La serie no solo se centrará en este horrible año, sino en nueve más de la vida de la familia real. Durante este periodo veremos crecer la tensión entre Carlos y Diana, así como la posición de la monarca respecto al posible divorcio de ambos. El rodaje arrancó el año pasado en Reino Unido. Fue bastante accidentado, ya que alguien robó un buen número de utensilios de lujo (candelabros de plata, relojes, etc) que se usaban como atrezzo. Otro apartado jugoso de la nueva entrega es el reparto, liderado por la inolvidable Imelda Staunton, quien interpretó a la villana Dolores Umbridge en la saga Harry Potter y nominada al Oscar por su papel en la película El secreto de Vera Drake. Staunton interpretará a la reciente fallecida Isabel II y Jonathan Pryce (Los dos Papas) a su marido, el Duque de Edimburgo. Lesley Manville (Another Year) será la Princesa Margarita.