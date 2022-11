Las fotografías

La fotografía en nuestras islas ha seguido tres modalidades principales, retrato, paisaje y documento. El retrato ha tenido autoría local y suma el trabajo que hicieron, entre los años 30 y 60, los profesionales que llamábamos retratistas y que trabajaban en estudios, pequeñas habitaciones que montaban auténticos escenarios para sus tomas. Recuerdo una cámara de fuelle con trípode que funcionaba con placas, Kodak, Agfa, Pentax y Canon, un velo negro con el que el fotógrafo se cubría la cabeza, una perilla para hacer el disparo y un flash que nos descolocaba y obligaba a repetir la fotografía. Don Santiago, de Fotos Santiago, que tenía su estudio en el puerto, cerca del bar Pou, el día de mi Primera Comunión me dejó mirar por el visor de la cámara y vi el mundo al revés, todo boca abajo. Aquellas eran fotos preparadas. El fotógrafo nos colocaba sobre una tarima que detrás tenía una cortina o un gran cartón con un paisaje. En la antigua calle de José Antonio, hoy Bisbe Cardona, entre las del Bisbe Torres y Riambau, estaba Foto Cine, d’en Dominguez, que luego pasó a s’Alamera. En un 2º piso del carrer del Mar había otro estudio no sé de quién y más tarde Josep Mª Subirà abrió Foto Ibiza en Vara de Rey. Aquellos fueron los fotógrafos que inmortalizaron bautizos, comuniones, bodas, grupos familiares, a la abuela para conservar su imagen como recuerdo y al militar recién ascendido que buscaba un retrato aparente con uniforme de gala.

Nuestros abuelos acudían al piso que Narcís Puget tenía en Vara de Rey y que, curiosamente, concentraba mucha clientela payesa. Tenía el buen sentido, según me cuentan, de colocar en una vitrina, junto a la entrada del edificio, en la calle, las fotos de los morosos que, viéndose doblemente retratados, pasaban por caja. Después, en poco tiempo, los fotógrafos locales incorporaron la cámara de carrete o rollo y se pudieron hacer reportajes, colecciones de fotos de un mismo evento. A muchos de nosotros, alumnos de La Consolación, nos hicieron el preceptivo retrato de fin de curso en las escalinatas del colegio y otra foto en la que posamos juntos, muy serios, los alumnos de cada clase. Aquellas fotos son entrañables y terroríficas. Vemos niños gordos o canijos, compañeros de pupitre que hoy son ancianos o ya se han ido. Son retratos en los que a duras penas nos reconocemos. Esta modalidad de retrato está casi desaparecida, aunque en algunos casos es del todo necesaria, lo vemos en 'Personatges a les illes de Vicent Marí' y en 'Dones de pagesa: els treballs i els dies', de Vicent Marí Tur.

El segundo grupo de fotografías que trabajan sobre todo el paisaje son posteriores, podríamos situarlas a partir de los años 60, en buena medida condicionadas por el turismo y la edición de postales. Narcís Puget ya había creado instantáneas que dieron las primeras tarjetas, pero la eclosión de este tipo de fotografías es posterior y responde a la fuerte demanda que tuvo la foto como recuerdo y souvenir.

Infravaloradas

Los fotógrafos se multiplicaron y, entre muchos otros, recuerdo a Domingo Viñets, Buil Mayral, Antonio Campañà, José Torres Andiñà, Josep Mª Subirà, Josep Planas Montañà, Josep Juan Juan en Formentera, etc. Estas fotos-postales han sido tradicionalmente infravaloradas por su objetivo comercial, pero su valor no es en absoluto desdeñable. Mientras el retrato tiene, por así decirlo, un uso doméstico, un valor local, las postales, aunque abusan de imágenes tópicas, tienen la ventaja de que, al viajar fuera de las islas, consiguen una magnífica publicidad. Y a pesar de su convencional oportunismo, una buena lectura descubre su valor documental. Recuperan lugares que ya no existen y podemos ver, por ejemplo, cómo eran hace más de medio siglo las bahías de Portmany y de Vila, o como fue transformándose el Ensanche de la ciudad. La foto-postal nos descubre, en fin, como han ido cambiando los pueblos, la ciudad y los paisajes. No es poca cosa.

Y por último, tenemos la fotografía documental que, siendo la más interesante, ha tenido una extensa nómina de fotógrafos, -casi todos foráneos-, que nos han dejado un legado de extraordinario valor sociológico, cultural y patrimonial. La fotografía en este caso muestra, enseña a mirar y se convierte en un valioso vehículo de información sobre el hombre y su entorno. Precedentes de esta modalidad fueron, entre 1930 y 1940, Raoul Hausmann y Bucovich. El título que Hausmann da a parte de sus registros ya indica la línea de su trabajo: ‘Recherches etno-antropologiques sur Les Pytiuses’. Es una fotografía testimonial, notarial, que descubre un sistema de vida. En cuanto a su abanico temático es inagotable, etnología, arquitectura, folklore, costumbres, vida rural, tipologías…