Con Francesc Parcerisas, en grata sintonía

De mi larga etapa como periodista, lo que más me gustaba era hacer entrevistas en plan relajado y con tiempo suficiente para que fluyera bien la comunicación entre las partes. Sobre todo, claro, cuando el entrevistado o la entrevistada me interesaba y me caía bien, lo que sucedía pocas veces, la verdad. Aunque también te llevabas sorpresas, a favor o en contra de las expectativas que hubieras puesto. La chispa dependía de tantas variantes, que la cosa tenía algo de cita a ciegas, por mucho que supieras previamente del caso y por bien trabajado que llevaras el cuestionario a tratar. Consideraciones todas que se inclinaron a favor de Francesc Parcerisas aquella mañana de mayo de 1989 en el bar Montesol y ante dos cañas. El día antes había leído sus poemas en Sa Nostra a los seguidores que tenía en la isla, entre ellos bastantes amigos de la época en que residió en Ibiza, por siete años, ejerciendo de hippy ilustrado y profesor singular de estética poco convencional. “Es un buen conversador, no hace ostentación de su inteligencia y escucha al otro (rara virtud) con un interés que da confianza y ganas de enredarse con el tema que sea , divino o humano. Creo que si no hubiéramos estado justos de tiempo, si la charla hubiera sido nocturna y con amigos y copas de por medio, habríamos terminado eufóricos y acaso dudando (la duda es de rigor cuando se acerca uno a la verdad) de que la vida, efectivamente, pueda ser resuelta en un poema”.

Palabras de la entradilla a la entrevista que le hice para La voz de Ibiza, dentro de la serie ‘Conversaciones en la isla’, en la que también aparecieron, entre otros Àlex Sussana o Ana Rossetti. Uno seleccionaba a sus ‘víctimas’ entre los invitados más apetecibles. En el caso del gran poeta catalán, su presencia en la isla tuvo lugar por la época en que publicó uno de sus poemarios más estimados, ‘L’Edat d’Or’, en el que ya se manifiesta claramente una voz propia y un estilo bien reconocible y reconocido: “Lo que no quiere decir que no siga buscando. Pero ahora se trata de encontrar el poema cerrado, independiente, que tenga un argumento que explique una situación”, precisó entonces Parcerisas, añadiendo: “Esa situación quizás es el vehículo que permite situar al lector en el clima, en una reflexión que está arropada por un estilo determinado que creo que no es complicado y que llega con una cierta facilidad”.

Entrevistas a colegas de talla

Uno de los ‘peligros’ que intentaba evitar cuando entrevistaba a colegas de cierta talla, esos que uno valora como cómplices de un camino común, era el no perderme demasiado en su ‘cocina’ particular. Es decir, los aspectos técnicos del poema; esos que me interesan más, claro, como colega de oficio, pero seguro que menos, o nada, al lector casual de una revista local no especializada en literatura, precisamente. Pero no siempre lo lograba, desde luego: “Antes escribía más bien como ejercicio; es decir, me ponía a escribir de manera inmediata y el poema salía con cierta fluidez. Ahora más bien es al revés: hay anécdotas, o momentos o temas, que son susceptibles de convertirse en poema. Entonces, durante mucho tiempo los tengo en la cabeza hasta que consigo encontrar las imágenes que creo pueden vehicular ese tema. Y entre la primera idea y la realización hay una gran distancia, incluso en el tiempo. El trabajo principal es ese, la imagen que dé vida a la idea y consiga que la anécdota sea categoría universal. Me pongo en el sitio del lector y hasta que no veo que el poema tiene fuerza suficiente, dice algo, no lo doy por terminado”, explicó el poeta. Y encima lo reproduzco ahora. Pero es que lo que Parcerisas dice aquí es un magnífico resumen de cómo debería uno enfrentarse a la creación lírica. Alejándose lo más posible de los prontos que a uno le vengan como desahogos emocionales privados, tan parecidos al onanismo, y buscando el artificio literario necesario para que la anécdota que hizo nacer la idea lírica quede bien arropada y resuelta a fin de que pueda ofrecer al lector el alimento espiritual y estético que este busca.

Entre los puntos en común entre Parcerisas y yo, también surgieron en la charla ciertas afinidades geográficas, estéticas y culturales. Ambos nos reconocimos claramente mediterráneos, pero en querencia de contrastes con el norte anglosajón y norteamericano, antes que por el oriente, “a pesar de mi etapa hippy, digamos”, apuntó, precisando que no había ido nunca a Marruecos ni a la India. “Prefiero la civilización protestante, urbana, estable, la naturaleza domesticada; que no tiene la misma tradición que el Mediterráneo, aparentemente, pero también es una civilización muy ambigua, muy cuadriculada, griega, romana, etc.; una tradición bien asentada. Prefiero la huella humana sobre la naturaleza, el jardín antes que el bosque. Encuentro mejor en ella mis raíces”.

Calificando de “siete años muy agradables” su etapa ibicenca, reconoció que el cambio sufrido en la isla en los veinte años transcurridos, con un crecimiento “tan espectacular”, no está justificado “por una evolución y una maduración de la sociedad. Se ha pasado de vivir la vida payesa a disfrutar de todas las comodidades del siglo XXI sin que haya habido un esfuerzo en saber administrar, cultural y socialmente, esa especie de maná regalado que ha traído el turismo”, destacó, temiendo “cómo sería el despertar del sueño de la opulencia, si llegara a suceder que el turismo dejara de estar atraído por la isla. Podría resultar trágico”.

No recuerdo cuánto tiempo duró nuestra conversación, pero desde luego dio mucho de sí, porque tocamos un buen número de temas enjundiosos, cómo el de las revoluciones pendientes; la necesidad de no perder una cierta inocencia frente a los desafíos de la vida; de los sentimientos, de la pasión; del compromiso con la naturaleza y con los más necesitados; del sentido crítico; de la búsqueda de la belleza... Sin que faltase el asunto del nacionalismo, que apuntó que no le interesaba especialmente. “El problema que le veo es cuando en lugar de profundizar en las raíces, en las huellas humanas que pueden encontrarse en la historia, en el paisaje, en la lengua, en la tradición, lo que hace es delimitar unas barreras en la posibilidad de contacto hacia el exterior”. En ese sentido, se definió como “internacionalista nacionalista. Me gusta descubrir la igualdad bajo la diferencia de los diferentes países”. Una consideración que también compartía con él.

Y como a ambos nos estaban esperando, cerré la entrevista con otra pregunta de tono más bien personal: ¿cuándo eres más fértil, líricamente hablando; época del año, horas del día, estados de ánimo...? “Pues cuando no tengo trabajo, cuando puedo dedicarme al ocio. Para mí es imprescindible tener horas libres por delante, sin ninguna obligación. La época del año es indistinta, y en cuanto a las horas del día, suelen ser las de la tarde o la noche, que son cuando normalmente encuentro tiempo libre, ocioso. También creo que es bueno que el estado anímico sea conflictivo, agudizado; al menos para la concentración en el objetivo de escribir. Luego, quizás, para acabar de pulir el poema cualquier momento es bueno. Incluso es mejor estar muy frío, muy razonable. El toque final tiene que ser muy aséptico, muy técnico; que la cabeza, en un proceso lento y calculado, encauce la exaltación motriz que provocó el poema”. Lo que, desde luego, también valoré alto.