Los mil nombres satíricos del buitrón

Es un pajarillo que a duras penas suele llegar a los diez gramos, con ese aspecto frágil y hermoso que tienen la mayoría de las aves del grupo de los paseriformes. Cuesta imaginar un ser con plumas más alejado del aspecto de una gran y carroñera ave rapaz. Y, sin embargo, su nombre común es buitrón.

No es un ave muy llamativa, pero es fácil verla –si se practica la capacidad de observación– en zonas como el parque natural de ses Salines o en ses Feixes, ya que prefiere humedales y cañizos; es bastante común en Ibiza y más rara en Formentera. Su nombre común catalán es trist, de nuevo una denominación que no parece muy adecuada para ennoblecer a esta especie insectívora que está extendida en más de un centenar de países y que está clasificada como casi amenazada en el Libro Rojo de las Aves de España (revisado el año pasado). No es fácil entender cómo el buitrón pudo parecer triste a alguien hasta el punto de convertir tal estado de ánimo en el nombre con el que referirse al animal, aunque es probable que trist haya derivado de la onomatopeya de su canto –una especie de tzit tzit como cortes de tijeras, monótono y repetitivo–, que se convierte en un chillido agudo al levantar el vuelo.

En las Pitiusas es también conocido como butxaqueta, un curioso nombre que parece hacer referencia a su pequeño tamaño, a que es un pájaro que cabe en un bolsillo.

El buitrón o cistícola buitrón (Cisticola juncidis) es un insectívoro de la familia de los sílvidos, al igual que las currucas, que nidifica en las islas y que muestra un curioso comportamiento reproductivo; a menudo, los machos, que atraen a las hembras con el canto, construyen un nido –o la estructura inicial de un nido– que exponen para que ellas lo vean. Las hembras son las que, finalmente, instalarán el nido real entre los tallos de las plantas, un nido tejido con fibras vegetales y con una ligera forma de pera o copa.

En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes puede encontrarse un artículo del naturalista Héctor Garrido Guil en el que se recogen muchos de los nombres populares que este pequeño pájaro recibe a lo largo de toda la geografía española. Y sorprende la ironía con la que ha llegado a bautizarse. En muchos lugares se ha optado por nombres que aluden de forma sarcástica a su minúsculo tamaño: en algunas zonas de Andalucía se conoce como tumbabarcos (a ello tal vez contribuya la costumbre que se le supone de posarse en barcos varados) y tumbacarretas, mientras que en Valencia se ha registrado el nombre de esclafamuntanyes. En el área de Doñana se han recogido las denominaciones de seislibras y cienlibras. Asimismo, se conocen nombres como pájaro mosca y moscareta, de Badajoz y Teruel. En lugares de Catalunya y Valencia aparecen nombres que ya parecen más acordes con la identidad de este pájaro gracioso, bonito e inquieto, como petit-rei, y tintín en Murcia.

De todos los curiosos nombres que recibe la especie Cisticola jundicis ninguno es, sin embargo, tan sorprendente como el más común de ellos, ese contundente buitrón que no solo parece aludir a un buitre sino que además lo describe como grande. El colmo de la ironía ornitológica.