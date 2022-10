Les primeres vagues a Eivissa

Les Pitiüses no tengueren revolució industrial, ni els moviments obrers que anaven associats a aquesta nova manera de lluitar pels drets dels treballadors de les noves formes de producció. Únicament el treball dels illencs a les salines d'Eivissa i Formentera va significar un canvi en les relacions laborals, ja que aquesta empresa necessitava molta mà d’obra en les èpoques de l’any que es feia la collita de la sal. Allí es donaren els primers conflictes laborals. Naixia una massa obrera que era contractada per una gran empresa.

Salinera Espanyola

El 1871 l’Estat subhastava els estanys de les salines d’Eivissa, que foren adjudicades a un navilier mallorquí, Josep Astier, que en pagà 1.162.062 pessetes. El 1878 se constituïa una societat anònima, Empresa de la Fàbrica de Sal d’Eivissa, amb un capital social de 2.250.000 pessetes, dividit en accions de 1.000 pessetes cada una. Tot seguit s’inicià un pla d’actuacions per modernitzar les instal·lacions, que tengué el seu moment àlgid a partir de 1885 quan la direcció passà a mans de l’enginyer de mines Eugeni Molina, Les obres que realitzà permeteren augmentar en gran mida la producció de sal.

El 1898 aquesta empresa canvià de nom i passà a designar-se Salinera Espanyola, presidida per Manuel Salas; el gerent era el també mallorquí Manuel Guasp. Recordem que la collita de sal el 1870 fou únicament de 8.500 tones, però mai passaren de 20.000 tones mentre foren administrades per l’Estat.

L’organització dels treballadors en associacions per a la defensa dels interessos econòmics i socials, no tengué gran incidència ja que no hi havia empreses grans. A les Pitiüses l’únic lloc de feina que aglutinava un nombre considerable de treballadors, és la Salinera, per la qual cosa és natural que allí nasqués la primera organització de caràcter sindical.

La vaga de 1897

Una primera vaga de la qual tenim notícia és la dels saliners de l’agost de 1897, quan els obrers es negaren a continuar treballant en l’extracció de la sal davant la disminució del seu sou, que ja era molt baix. En prevenció de conflictes, tota la guarnició de la Guàrdia Civil de Vila es traslladà a peu cap a les Salines, deien que empraren el camí de mar. La intervenció del director de la Salinera, Eugeni Molina, aconseguí que uns 300 saliners desconvocassin la vaga i es reprenguessin els treballs de la sal i la càrrega dels vaixells que venien a emportar-se la sal. Coincidí la vaga amb l’atemptat que costà la vida a Antonio Cánovas del Castillo, president del Consell de Ministres, moment molt delicat de la política espanyola.

Amb el nou sistema implantat, Salinera contractava els carregadors, que arribaven a ser uns tres-cents i el jornal passava a ser de 3,5 pessetes els dies que podien treballar, que per terme mitjà eren 5 o 6 dies al mes. Uns anys abans els jornalers guanyaven més, unes cinc pessetes diàries.

Fent una mica d’història, l’any 1890, la Salinera va portar a Eivissa un vaixell a vapor i unes barcasses per portar la sal des de les Salines fins al port d’Eivissa, on era carregada als vaixells que venien des de tots el punts d’Europa; no anaven a la cova Llarga o sa Canal a causa del perill que corrien amb un temporal, ja que no es trobaven gaire protegits; els velers eren els que podien patir majors mals per la dificultat de maniobrar en la tempesta. Fins a aquell moment, eren els llaüts a vela de la matrícula d’Ibiza que feien el transport de la sal fins al port d’Ibiza. Per rigorós ordre, hi participaven els llaüts inscrits i els mariners guanyaven un salari d’unes cinc pessetes diàries i el dinar. En aquell moment els mariners i saliners eivissencs tengueren el suport del conservador Pere Tur i Palau; però, amb el temps, aquest passà a defensar els interessos de la Salinera. Els fusionistes de Riquer foren els nous defensors dels interessos dels treballadors. Durant anys la Salinera fou el braç en el qual es recolzaven els conservadors, però en les eleccions de 1905, l’empresa de la sal passà a recolzar els fusionistes i Cipriano Garijo, amb gran desconcert dels treballadors.

La vaga de les placeres

A començament de 1902 hi hagué una vaga de placeres. Es negaven a pagar els arbitris municipals i l’impost de consums, ambdós havien augmentat molt. Com a solució, els pagesos venien els seus productes vora la casa Vermella, a la carretera de Santa Eulària, que es trobava fora del terme municipal d’Ibiza. Aquesta situació durà mesos i la ciutat es trobava desproveïda d’hortalisses, fruites, llet i formatges, entre altres productes.

La gran vaga de 1903

L’1 de gener de 1903 els treballadors de la Salinera encarregats d’embarcar la sal als vaixells que fondejaven al port d’IEivissa, es negaren a realitzar els treballs de càrrega, demanaven una millora salarial, que de manera resumida era la petició de guanyar 90 cèntims per cada tona de sal embarcada en els vaixells ancorats en el port d’Eivissa i de 1 pesseta si la càrrega es feia a la Cova Llarga, a les Salines. S’afirmava que guanyaven menys que quinze anys enrere. Deixaren un vaixell a mig carregar.

A final d’aquell mes de gener de 1903 arribà un altre vapor per carregar sal i com que la vaga continuava, la Salinera decidí traslladar el vaixell a la Canal i emprar treballadors de les Salines i alguns transportats des de Formentera.

Davant la manca de solucions, els obrers en vaga elegiren Miquel Tur Torres Gabrielet perquè els representàs. Era un comerciant, però amb inquietuds socials. Els periòdics del moment lloaven la seua voluntat d’arribar a acords i el sentit comú que el movia. Amb aquesta vaga Gabrielet es va convertir en un líder obrer, encara que ell no ho era, obrer. Deia Gabrielet que els obrers tenien el recolzament de tota la societat, però que el perdrien si realitzaven qualsevol acte violent o contrari a la llei; també demanava que els vaguistes fessin un fons comú per poder atendre els vaguistes més necessitats. Naixia la Unió Obrera Marítima d’IEivissa. Quan s’aprovaren els estatuts, l’abril de 1903, el nom definitiu fou Societat Obrera Marítima Terrestre. La junta directiva quedà de la manera següent: president, Miquel Tur Torres; vicepresident, Joan Serra Rempuixa; tresorer, Joan Ferrer Riera; comptador, Antoni Boned Torres; secretari 1r Marià Prats Marí; Secretari 2n Francesc Roig Riera i vocals: Joan Tur Escandell, Antoni Ramon Ferrer, Joan Torres Torres, Pere Tur Roig i Salvador Cardona Canals. Es comprometeren a redactar un llistat amb els noms dels jornalers i aquestos s’havien de contractar segon l’ordre establert. El jornal que havien de percebre era de 4 pessetes si treballaven al port i de 5 si era fora de la ciutat. Els associats ocupats en la càrrega portuària ja eren uns 380 obrers. En els treballs de treure la sal eren uns 1.200 jornalers.

L’empresa no acceptà la proposta i contractà obrers d’origen pagès que no tenien experiència en treballar a bord dels vaixells, amb el disgust dels mariners que es quedaven sense feina.

La vaga va causar inquietud en l’empresa i el febrer d’aquell 1903 es reunien a Palma els principals accionistes de la Salinera per determinar les concessions a fer als treballadors carregadors de vaixells perquè no es repetís la vaga. Mentre la vaga continuava i els vaixells no es carregaven al port i eren desviats a la cova Llarga, on els treballadors no estaven organitzats i acceptaven carregar amb els preus que posava l’empresa. Cal dir, que els jornals que oferia Salinera eren molt inferiors als que s’havien pagat fins a aquell moment. D’aquesta manera, ja no venien al port d’Ibiza les barcasses amb sal des de les Salines sinó que els vaixells anaven a sa Cova Llarga a fer les operacions de càrrega de sal.

El 9 de febrer de 1903 arribava un vaixell gallec que es negà a carregar a la Canal; com que continuava la vaga, la Salinera acordà enviar treballadors de les Salines i els traslladà amb el vapor ‘Salinas’ al port d’IEivissa, que es trobava completament ocupat pels vaguistes; una comissió dels vaguistes s’entrevistà amb els treballadors i aquestos acordaren tornar a les Salines. La situació es repetí alguna vegada més. Una comissió vaguistes es traslladà a finals de febrer a Palma per entrar en contacte amb les societats obreres de Palma. Mentre, a l’espigó hi havia amarrats diversos vaixells que no podien carregar. La Salinera acordà traslladar-los a sa Canal. A l’inici del març arribava a Eivissa Ignacio Martínez de Campo, secretari del govern civil amb la finalitat de mitjançar entre les dues postures; no s’arribà a cap solució però els vaguistes, com a mostra de bona voluntat, acordaren carregar un vaixell dels que esperaven, de manera gratuïta. Deien que treballar amb els salaris que oferia la Salinera, era ser tractats d’esclaus; fer la feina gratis era una mostra de llibertat. Hi hagué un moment que es trobaven sis vaixells en el port d’Ibiza en espera de poder carregar; estaven fent estaries, com es diu en termes mariners.

Davant de l’esforç que havien de fer els carregadors, de pujar les senalles a bord, algun capità foraster demanava si eren presidiaris o treballadors.

L’abril de 1903 la Marítima presentava una oferta, amb la finalitat d’acabar amb les diferències que hi havia entre treballadors i patronal. El president signava la proposta de la següent taula salarial: Als estanys, jornal dels cavadors, 3,50 pessetes; traients, 4 i al·lots, 1,75. En els treballs de càrrega de vaixells, els jornals que proposaven eren: en el port d’Ibiza, 4 pessetes; fora del port, 5 i els al·lots, 2 pessetes. Com sol ser normal, la Salinera no acceptava les propostes i s’excusava en què salineres de Portugal, Sicília i Càller (Sardenya), els treballadors cobraven molt menys que els eivissencs; també apuntaven que abans d’existir la Salinera, la producció de sal era ínfima i es contractava molts pocs obrers, ara ja feien collites de 70 mil tones anuals i amb això havien de contractar molts de jornalers, cosa que era molt beneficiosa per Ibiza. Finalment, deien que els guanys empresarials eren més bé escassos i únicament canviaven els diners, el que cobraven de la venda de la sal, ho distribuïen en jornals.

Com la Salinera continuava emprant gent que no era de la mar, la Marítima Terrestre es va dirigir al ministre de Marina sol·licitant que únicament s’empleassin els treballadors inscrits com a gent de la mar i evitar que en els vaixells treballassin gent no formada, tal com ja havia prescrit el comandant de marina d’Eivissa, però sense que l’empresa ho complís. Apuntaven que entre els mariners que quedaven a l’atur n’hi havia molts que eren mariners que havien servit en la guerra de Cuba i de les Filipines. .

Ara la vaga és de saliners

Resolt el conflicte, al cap de tres mesos llargs de vaga, aquell agost de 1903 també hi hagué una vaga dels treballadors emprats en la labor d’extreure la sal dels estanys; 1.200 homes es retiraren dels estanys i únicament una trentena d’empleats de la Salinera es dedicaren a completar la càrrega d’un vapor rus que carregava a la cova Llarga. La reclamació era obtenir un jornal de 2,50 pessetes. Als pocs dies es resolgué el conflicte obtenint millores per als jornalers.

Tot això va tenir les seues conseqüències i així Miquel Tur Gabrielet fou condemnat a sis dies d’arrest, per haver respost a una agressió que va patir quan el període àlgid de la vaga dels saliners.

Amb els anys hi hagué altres vagues obreres, però això serà objecte en un proper article.