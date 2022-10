Jazz versus disco

Estaba ya tardando en traer a esta serie la música de jazz, sí. Pues merece de sobra un capítulo; y más. Por su apuesta, más bien quijotesca, en apostar, contra viento y marea, por un estilo de música que no es, precisamente, el que identifica a Ibiza en el mundo entero. De ahí, también, su mérito: el largo recorrido que lleva a sus espaldas el festival Ibiza Jazz, pues fue en 1987 cuando comenzó su andadura. Aunque hubo algún paréntesis en que no se celebró, como explica quien fue, y sigue siendo su presentador y animador principal, José Miguel López. Datos que tomo del libro ‘Ibiza Jazz’, dirigido por el malogrado amigo Jesús Turel, que editó el Ayuntamiento de Vila en 2013. Sí, el también amigo José Miguel López, director hasta su jubilación del gran programa de Radio 3 ‘Discópolis’; presentador del evento y, ya digo, su mejor aval, por su entusiasmo, por su sabiduría musical y por el cariño incondicional con el que siempre trata y promociona el festival, tanto en directo como a través de las ondas de Radio Nacional de España (RNE).

Y voy a hacer ya una confesión privada que igual le sorprende a alguno y a alguna, pues como periodista cultural he cubierto muchas ediciones del Festival o la Mostra de Jazz (que así se la llamó durante un tiempo), y por lo tanto tengo en mi haber una cantidad de conciertos que ni les cuento: al principio no me gustaba para nada el jazz. Uno había mamado, claro, el rock y el pop, que es lo que me correspondía generacionalmente. Más (por influencias familiares y sociales en algún tramo vital) la copla, el tango, los boleros, el folk, los cantautores y hasta el folklore de varias zonas y países. Como desde niño no he cantado mal, y quien canta sus males espanta, he sido muy cantarín siempre. De lo que me echaran, tanto en solitario como en compañía de hermanos, amigos y de cualquiera que me provocara con una guitarra, un piano o el instrumento que fuera. Pero en mi trayectoria musical privada no había entrado nunca el jazz. Las circunstancias y tal, que dijera el filósofo Ortega y Gasset. Así que en las primeras ediciones de la cosa, me costaba claros esfuerzos y mucha paciencia aguantar las veladas del baluarte de Santa Llúcia (mayormente) o del escenario que fuera. Y enteritas, pues en mi periódico me exigían que hiciera las crónicas de la mayoría de los conciertos. Buff, los muermos que tuve que sufrir hasta que me aficioné al género.

Pero no duró tanto; y como uno es un melómano natural, acabé pronto sacándole el jugo al jazz como si me lo hubieran inyectado en vena. Entre otras razones, porque el estupendo nivel de los músicos que tocaban me llevaba al huerto con facilidad. Y también por el contagio de algún que otro buen aficionado, con los que tomaba cervezas y tal. Destacando en primer lugar al malogrado periodista, y querido amigo, Xicu Lluy, que tanto sabía y tanto disfrutaba en todos los conciertos. Gracias a él, a José Miguel López, a García Merayo, a Abe Rábade o al, por muchos años, colega de medio Pep Tur, entre otros, llegué a escribir crónicas presentables. Porque si me quedaba corto en lo técnico, digamos, siempre podía tirar de mis particulares recursos líricos; que suelen dar el pego con buen lustre en la página escrita. Lo que hacen los años y el oficio, desde luego.

“He presentado en escenarios diversos como el Portal Nou, el paseo de Vara de Rey, los baluartes de Sant Pere y Santa Llúcia o el Mercat Vell, y he desfilado por la calles de Dalt Vila con las marching bands. He visto a los músicos disfrutar en los camerinos y decir de verdad, desde lo más hondo de su corazón, que jamás habían tocado en un lugar tan bonito. Algunos, incluso, no se querían marchar de las tablas y hubo que achucharles de lo lindo”, cuenta José Miguel López en el mencionado libro, ‘Ibiza Jazz’. Un bello y elocuente texto en el que nos menciona a todos los que cada año estábamos al pie del cañón para colaborar en tan hermosa e insólita iniciativa en la isla de las discotecas. También enumera López las diversas etapas por las que ha pasado el evento; como la de concurso, auspiciado por el Instituto de la Juventud (Injuve), con jugosos premios en metálico y la grabación de un disco, editado en el sello RTVE Música, al grupo ganador. Y con la participación en el jurado de Juan Claudio Cifuentes (el célebre ‘Cifu’ de la radio), todo un referente de la música de jazz en España. Así como las grabaciones de RNE, que serían retransmitida en Discópolis o en algunas plataformas europeas de radiodifusión. Pasando asimismo a precisar los altibajos que a lo largo de todo este tiempo ha sufrido Ibiza Jazz; con variados avatares, a veces ingratos, en los que se vieron envueltas algunas de las instituciones que lo apoyaban, nacionales, autonómicas o locales. Todo un rosario de propuestas y contratiempos que en alguna ocasión llevaron al límite la deseada continuidad del festival ibicenco, que en más de una circunstancia se vio en entredicho. Hasta que, finalmente, y con una dotación más modesta, se hizo cargo del proyecto el Ayuntamiento de Ibiza, en su tajada principal, con algunos apoyos y colaboraciones puntuales.

Figuras de talla mundial

Volviendo al libro de marras, con estupendas fotografías de la mayoría de los profesionales de la isla, mayormente, me vienen a la mente multitud de momentos de intenso disfrute con algunas de las bandas y solistas que pasaron por Ibiza Jazz en sus diferentes tramos históricos y en sus diversas denominaciones. Manejando algunas veces unos presupuestos estimables que permitieron contratar a figuras de la talla de Branford Marsalis Quartet, McCoy Tyner Trio, Elvin Jones Jazz Machine, The Phil Woods Big Band, Dee Dee Bridgewater, Brad Mehldau Trio, Esbjörn Svensson Trio, Joachim Kühn Ibiza Jazz Trio, Tomasz Stanko Quartet, Niño Josele Quartet, Tomatito, Pedro Iturralde, Tete Montoliu, Chano Domínguez o Blues Brothers, entre muchos otros. Una larga lista de figuras internacionales, así como numerosos intérpretes nacionales y algunos locales, que han ido aportando a la etiqueta Ibiza Jazz a lo largo de varias décadas una relevancia y un prestigio que han hecho historia. Más o menos modesta, según las ocasiones y los dineros con los que ha podido contar, pero siempre con voluntad de excelencia, según puedan dar testimonio los tantos y tantos aficionados al jazz que han ido formándose en la isla a lo largo de todos estos años de feliz y fértil compañía desde sus hermosos y emblemáticos escenarios.

Buenos aficionados, como uno mismo, ganado para la causa gracias al derroche de la alta calidad recibida. Y con una motivación extra que olvidé mencionar antes: lo mío con el jazz tuvo mucho que ver también con una historia de amor, en la que esta música fue una especie de solvente y eficaz celestina que estimulaba nuestra pasión. Es decir, la parte contratante (por usar la jerga del gran Groucho Marx) sedujo por obra y gracia de sus encantos y de su gran colección de discos de jazz a la parte contratada, el menda, seducido y entregado sin reservas a los cantos fatales de Eros, Cupido y toda la corte celestial amorosa. Y es que un buen amor amenizado por una banda sonora de campanillas y en condiciones puede elevarte a cotas de vértigo. Si lo sabré yo, que desde que terminó esta dulce, bella y jodida historia de amor cada vez me cuesta más subir la cuesta de Dalt Vila. O, también, que me voy haciendo más viejo y perezoso, las piernas ya no responden igual, prefiero madrugar que ser noctámbulo y constato, con cierto mosqueo, que lo que más impide la felicidad es el recuerdo de la felicidad.