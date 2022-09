Los blancos y verdes de la isla

Poco sospechaba Rusiñol que sus adjetivos insulares harían fortuna cien años después como eslóganes publicitarios. Confieso que, en su momento, me gustó tanto como me sorprendió que llamara a Ibiza Isla Blanca. Me sorprendió porque pensé que se equivocaba, cosa extraña en un extraordinario pintor que manejaba los colores con extraordinaria sensibilidad y precisión. Tal vez llamó su atención el empecinado enjalbiego de nuestras casas y el deslumbramiento de la luz en sus muros, pero a la vista está que el color que domina en la isla no es el blanco, es el rabioso verde de las coníferas que cubren toda la isla. Fue, repito, mi primera impresión y me olvidé del asunto. Hasta hace unos meses, cuando, consultando la hemeroteca del Diario de Ibiza, me topé con unas reseñas y fotografías que me han hecho cambiar de opinión. Ahora pienso que Rusiñol pudo leer con estricta literalidad nuestros paisajes, en los que puede que no viera los verdes que hoy vemos nosotros. Y es que, cuando visitó la isla, aquellos paisajes eran otros. En un Diario de aquellos días (15.09.1917), con el título ‘Ibiza se queda sin bosques’, quien entonces era director del rotativo decía lo que sigue: «La tala de nuestros bosques es la ruina de la agricultura (…) La lluvia no cae jamás en los terrenos donde falta arbolado y uno de los árboles que más atrae la lluvia es el pino».

Y así era. Lo vemos en algunas fotografías, caso de la conservamos de sa Serra Grossa que aparece totalmente desarbolada, con sus altos desnudos como bolas de billar. Y otra nota, pocos días después, (26.10.2017), justifica los sorprendentes calveros: «Prohibir la exportación de carbón equivaldría a cavar la ruina de miles de campesinos y arrastrarlos a la más espantosa miseria. Los progresos alcanzados por nuestra explotaciones carboneras han sido el constante sostén de nuestra marina». Dejando de lado el hecho de que las notas recogidas se contradicen, –una advierte que la tala arruina a los payeses y la otra que se arruinarían sin la exportación de carbón-, vamos a lo que voy: si el fenómeno de esta tala intensiva afectaba a toda la isla, está claro que Rusiñol vio poco verde en su visita y sí, en cambio, el impoluto blanco de nuestra arquitectura rural. La situación que los bosques tenían entonces explicaría, por tanto, el calificativo de Isla Blanca que nos regala Rusiñol. Dicho lo cual, no me parece mal momento para preguntarnos por un detalle que sería interesante conocer, cuándo y por qué se convirtió en costumbre el impenitente encalado que conocemos en nuestra arquitectura rural. Porque aunque el enjalbiego es común en muchos otros enclaves mediterráneos, no era un hacer constructivo que trajeran consigo los pobladores catalanes que en los paramentos exteriores de sus masías dejan a la vista la piedra desnuda. Aunque es muy posible, paradójicamente, que en este punto tengamos la respuesta. Para mí tengo que aquellos primeros catalanes –y así se seguiría haciendo durante los siglos que siguieron a la conquista de la isla- construirían sus casas como hacían en sus lugares de origen, sin encalado exterior. No sólo por seguir su tradición, sino porque era imperioso hacerlo para protegerse de las razias berberiscas que se dieron hasta inicios del siglo XIX. A nadie se le oculta que, en otro caso, las casas encaladas hubieran sido auténticos faros. Mejor era camuflarlas con el color terroso de la piedra. Aquellos ataques explican también que las casas se construyeran apartadas de los litorales. Sentido común De aquí que los llanos costeros del Pla de Vila, Portmany, Sant Jordi y las Salinas fuesen los que más sufrieron. Esta hipótesis la confirma el hecho de que, todavía hoy, en muchas casas antiguas, como vemos también en las torres prediales, se mantenga su exterior con la piedra en crudo o parcialmente encalada. De todo ello cabe concluir que nuestras casas rurales empezarían a usar la cal en sus paramentos –como quien dice ayer- bien entrado el siglo XIX, una vez que el peligro de la piratería había cesado. Y pues la idea del enjalbiego no estaba en la tradición de los catalanes, es evidente que les llevó a ello el sentido común, el mismo que explica su uso en todo el arco mediterráneo, desde Marruecos a las islas griegas. La cal era fácil de obtener. En la isla abundaba la piedra caliza que en los hornos daba cal viva y el agua convertía en la cal muerta o apagada que se aplicaba en los muros. Se conocía, por otra parte, su valor higiénico, su porosidad que facilitaba la transpiración de los muros, la protección que por su efecto reflector proporcionaba frente al sol y el calor del estiaje y ¿por qué no decirlo?, era también una opción de buen gusto que mejoraba la imagen de la casa que con la cal se veía más limpia, atractiva y acogedora. Pasado el peligro, la cal dejó de ser un riesgo y fue ya una ventaja: interesaba que la casa se viera, socializara, humanizara el paisaje y minimizara su aislamiento. Hábitat interconectado Desde cada casa se veían las casas vecinas y eso, aunque era una situación muy distinta a la del ‘pueblo’, creaba un habitat interconectado, como decía Josep Lluís Sert, gracias a la red de caminos y muros de piedra que, todavía hoy, crean ese extraordinario mosaico habitacional, ese fantástico puntillismo de casas blancas esparcidas al tresbolillo que, entre los campos y los bosques, vemos cuando llegamos a la isla en avión.