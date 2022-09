La basura en la naturaleza, un invento del ser humano

El próximo jueves, 29 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Lamentablemente, un año más tenemos poco que celebrar, ya que en Europa generamos 88 toneladas de residuos alimentarios al año. De hecho, se calcula que el 20% de todos los alimentos producidos en la Unión Europea hoy en día acaban tirados a la basura.

Por ello, desde Ibiza Produce nos gustaría aprovechar esta efeméride para hacer una llamamiento a la acción dirigido a todas las personas que vivimos en la isla de Ibiza, un territorio que sigue teniendo uno de los niveles más altos de generación de residuos en toda España.

La mayor amenaza que enfrenta nuestro estilo de vida actual es precisamente la falta de sostenibilidad. No podemos vivir en una sociedad de usar y tirar sin fin en un planeta finito. Parece evidente que no va a ser nada fácil revertir los patrones actuales de consumo excesivo, pero la mejor forma de empezar con tan arduo trabajo es revisando la forma en la que gestionamos nuestros desechos. Porque tanto el problema como la solución está en nuestras manos.

El desperdicio en sí es la evidencia más palpable de que estamos haciendo algo mal; a fin de cuentas, la naturaleza no despilfarra nada ni genera basura. El medio natural es un verdadero ejemplo de circularidad.

En este sentido, quizás resulte familiar el concepto residuo cero, que consiste en la conservación de todos los recursos a través de la producción y el consumo responsables, así como en la reutilización y recuperación de todos los productos, envases y materiales sin incinerarlos y sin generar emisiones que puedan acabar en el suelo, el agua o en el aire constituyendo una amenaza para tanto para el medioambiente como para la salud humana. En su búsqueda de un futuro sin residuos, el científico británico convertido en activista Paul Connet concluyó que: «Si el residuo no se puede reutilizar, reciclar o compostar, la industria no debería fabricarlo».

En este punto, merece la pena considerar la diferencia entre la pérdida y desperdicio de alimentos. La idea de que se pierden o se desperdician los alimentos puede parecer sencilla, pero en la práctica no existe una definición comúnmente acordada. Tanto la pérdida como el desperdicio ocurren cuando los alimentos producidos pierden calidad y/o se reducen en cantidad a lo largo de su trayecto por la cadena de suministro.

Pero hay una diferencia importante. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida de alimentos ocurre a lo largo de la cadena de suministro alimentaria, desde la cosecha hasta el nivel minorista, pero sin incluirlo. Mientras tanto, el desperdicio de alimentos se produce a nivel de la venta al por menor y el consumo.

El desperdicio, a nivel del consumidor, normalmente se debe a varios factores: una mala planificación de lo que adquirimos y de nuestros menús; un exceso de compras influido en muchas ocasiones por las raciones predeterminadas que se nos ofrecen en los supermercados y por los tamaños de envases que pueden ser demasiado grandes para nuestras necesidades; confusión sobre la diferencia entre fechas de consumo preferente y las de caducidad en las etiquetas; o un almacenamiento inadecuado en el hogar, entre otros.

Es importante que los y las consumidoras tengan claro que, junto con el trabajo relacionado con dietas más sostenibles y con unas mejores prácticas de producción de alimentos, reducir el desperdicio alimentario, tanto dentro como fuera del hogar, es una de las medidas más importantes que se pueda tomar para reducir el impacto de carbono del conjunto del sistema alimentario.En Ibiza tenemos la suerte de poder comprar productos frescos de km0 directamente de las varias fincas ecológicas de la isla. En la web de ibizaproduce.org está disponible un mapa para ayudar a ubicar vuestra finca más cercana. Por otro lado, en la isla existen varios mercados como el de la Cooperativa Agrícola de San Antonio, donde cada viernes concurren más de 13 puestos de agricultores locales, muchos de ellos ecológicos.

Y a nivel de producción ganadera, también se puede encontrar carne y otros productos de origen animal de Ibiza en la tienda de Carn i Coop en el Mercat Nou de Ibiza. Además, desde hace un mes ya se puede encargar pollo ecológico local a la finca Terra Viva. Y si queremos pescado de nuestra isla lo podemos encontrar tanto en algunos supermercados como en las pescaderías identificado con la marca Peix Nostrum. Esta etiqueta garantiza que el pescado que la lleva ha sido capturado por una embarcación de la flota pesquera profesional de la isla de Ibiza y que no han transcurrido más de cuatro horas desde su captura hasta su llegada a la lonja.

Comprar productos frescos locales constituye una apuesta no solo por los productores y la economía de la isla, sino también por la reducción tanto de las emisiones que supone el transporte de alimentos, como por los envases, que son uno de los principales generadores de residuos.

Otro buen punto de partida consiste en planificar nuestra compra de alimentos semanal o diaria en relación con nuestras necesidades realistas. Y si, además, aprendemos a almacenar mejor nuestros alimentos para evitar su deterioro y a cocinar cantidades suficientes para que no nos queden restos, ya estamos tomando el camino hacia un cambio importante.

Y si, finalmente no hay más remedio que tirar comida, recordemos que los alimentos que sobran pueden ser compostados. Otra forma de no desperdiciar comida es desechar nuestras sobras a la fracción orgánica o compostar directamente todo lo que no necesitemos. El compostaje es una buena opción para deshacerse de las partes de los alimentos que no sean comestibles, como las cáscaras o los huesos.

Aunque no nos olvidemos de que muchos de los llamados restos de comida que echamos al compost siguen siendo buenos para comer y, solo con un poco de imaginación, se pueden llegar a usar en otras recetas. Al prestar atención y pensar creativamente, podemos evitar que más alimentos se desperdicien.

Tomando todo esto en cuenta, la buena noticia es que en la mayoría de los municipios de Ibiza, ahora existe un servicio de recogida de residuos orgánicos a

través del contenedor marrón. Además ya hay varios sitios privados en la isla que se han sumado a una iniciativa global para fabricar compost para su uso en fincas ecológicas, cerrando así el círculo. La Finca Ecológica Can Cristòfol en las afueras de San Carlos es uno de ellos; y podemos encontrar más en makesoil.org.

Por otro lado, aunque es importante que pongamos el foco en el consumidor final, no podemos obviar que otro importante generador de desperdicio de alimentos en la isla es el sector de la restauración, especialmente durante los meses de la temporada. Para evitarlo, los restauradores que quieran tomar cartas en el asunto, quizás puedan seguir el ejemplo de Justin Horne, chef y activista que abrió en 2016 el primer restaurante vegetariano y orgánico de zero waste en Londres, llamado Tiny Leaf. La filosofía de este restaurante era cooperar con los agricultores para utilizar sus excedentes de frutas y verduras. «A través de la observación y la experiencia en nuestra cocina, aprendí formas de usar productos para prevenir el desperdicio, cómo conservarlos, fermentarlos, deshidratarlos, usar las pieles, usar los tallos, las hojas, todas las partes que tradicionalmente no usaríamos en los restaurantes», afirma Justin. Ahora tenemos la suerte de que el propio chef haya traído esta misma filosofía del consumo circular y sin desperdiciar nada al restaurante de Can Mimosa en Santa Gertrudis, donde ha asumido el cargo de jefe de cocina.

Vivir sin desperdiciar nada es un desafío importante para nuestra sociedad. Pero con un liderazgo político comprometido y un compromiso personal adecuado, podemos sumarnos todos y todas a una estrategia concreta que ponga a nuestra comunidad en el camino hacia la sostenibilidad. Y esta estrategia tiene que basarse en el concepto de residuo cero, si realmente queremos generar un cambio verdadero . El objetivo final puede sonar utópico, pero es un hecho que, poco a poco, podemos avanzar en la dirección correcta con esta serie de pasos prácticos, rentables y políticamente aceptables. Nuestro futuro depende de ello.