Rincones y calles de la ciudad

La Marina que en verano es un distópico mercadillo para turistas, en los inviernos queda deshabitada, desangelada, con sonidos amortiguados y un ritmo lento. Es entonces, cuando, sin ir a ninguna parte, revisitamos sus calles. Con las manos en los bolsillos, atentos a los vestigios que la ciudad preserva, nos dejamos llevar por el azar y la memoria, por una evocación que adquiere, incluso desde la indolencia, el mérito de un acto positivo, de una privada rebeldía.

Si al hablar de Ibiza recupero únicamente la ciudad que conocí en mis primeros años, es porque sólo en ella consigo reconocerme. Es la ciudad histórica de la de los tres barrios, la Marina, la Penya y Dalt Vila. El Ensanche que después se extendió más allá del Club Náutico por el norte, y más allá de Vara de Rey por el NW, no me dice nada y en él me siento fuera de lugar, casi extranjero. Es una percepción subjetiva, pero viene determinada por el anclaje afectivo que en mí tiene la ciudad antigua y que no puedo evitar. En todo caso, la experiencia no es sólo mía. La compartimos quienes vivimos la ciudad de nuestra infancia en un mismo momento, ya tan distinto y distante. Tal vez esto explica que, muchos años después, una y otra vez regresemos a los lugares que entonces habitamos. Su vaciamiento nos habla de pérdidas y ausencias, pero no impide que en lo que queda de ella, calles o edificios, nos sintamos ‘en casa’. Puede ser Vara de Rey, el Rastrillo, el Pereira, el Mercat Vell o la plaça de Vila.

Lugares a los que no nos lleva sólo la nostalgia. Acudimos a ellos por necesidad, porque confirman nuestra identidad. Y sucede una cosa curiosa, seguimos ‘viendo’ lo que vimos aunque ya no exista, el cine Serra en la Alameda, las Barracas en los muelles o la Casa Colorada que divide la bahía. Ahora sabemos que el cambio que sufrió la ciudad –aunque no nos diéramos cuenta- nos descolocó. Tal vez porque lo vivimos en el crítico momento en que se nos expulsaba de la infancia y perdíamos un doble paraíso, el de nuestra niñez y el de la ciudad que nos vio crecer. Cada uno de nosotros cerraba un ciclo y, con el cambio, lo cerraba también la ciudad. Quedaba sellado un mundo que, a partir de entonces, sólo sería memoria. Desde entonces, ya nada fue igual.

Desde la perspectiva que nos da el tiempo que ha pasado, vemos que el cambio que experimentó la ciudad fue extraño y distinto al que han tenido otras ciudades. Porque en nuestro caso, la ciudad permaneció como era. La hicimos diferente sus habitantes al abandonarla, al convertirla en un escenario vacío. Quienes la conocimos hace 60 o 70 años, no vemos diferencia alguna en la Marina, en la Penya o en Dalt Vila. Han sobrevivido las mismas calles y los mismos edificios. Y sin embargo, siendo la misma, es ya otra ciudad. Han desaparecido los vecinos, ha desaparecido la vida. Es como si la ciudad histórica hubiera entrado en un letargo, como si estuviera dormida. Hablar de una ciudad muerta posiblemente sería exagerado. Con la masiva migración de sus habitantes al Ensanche –movimiento comprensible porque se buscaba mejor acomodo- todo cambió. La ciudad vieja, por tanto, no fue víctima como ha sucedido en otros casos del martillo pilón. Sencillamente, quedó deshabitada en pocos años.

Como cuando vino el Archiduque

Y es este punto el que permite calificar como extraña su transformación: se preservaba su fisonomía y su rostro sigue siendo el que recordamos; tanto es así que si hoy, más de cien años después, la visitara el Archiduque, reconocía sin problemas la ciudad que dejó. Y al revés: si acudimos a las descripciones que nos hace en ‘Las Antiguas Pitiusas’, sin asomo de duda identificamos cualquier rincón, cualquier recorrido. Y con la misma facilidad reconocemos sus xilografías: ‘Ibiza desde el mar’, ‘Grupo de casas en la Penya’, ‘El Castillo desde la Torre de Santa María’, ‘La calle de sa Sequia’, ‘Ibiza desde el puerto’, ‘La calle del mar’, etc. Estas correspondencias del ayer y el hoy que han vencido al tiempo son las que llevaron a Marí Cardona, don Joan, a recuperar los paralelismos que recoge en ‘Els camins i les imatges de l’Arxiduc, ahir i avui’. La materialidad de Vila permanece intacta. Lo que ha devorado el tiempo, repito, es la vida que tuvo. Hoy apenas queda nada de lo que recordamos, modestos obradores, fraguas, alpargaterías, barberías, talabarterías, colmados, chacinerías, carnicerías, lecherías, carbonerías... La algarabía de las calles hoy es silencio. Y cuando con los vestigios que vemos recomponemos con la memoria lo que conocimos, tenemos la impresión de hacer arqueología. Sobreviven, es cierto, bares como el Bagaix, el Pou, el Maravillas o La Estrella; y algunos fogones, caseros como el del Bar San Juan y Can Costa o de altos vuelos como Can Alfredo. Resisten numantinamente en los muelles Los Valencianos y siguen donde estaban el estanco de don Victorino y la Sombrerería Boned.

No sé cómo decirlo, pero los que tenemos ya una edad sentimos como cosquillas en las entretelas cuando todavía vemos lo que vimos y recordamos aunque ya no exista. Percibimos el aura, la atmósfera que todavía retiene la vieja ciudad y que traspasa el tiempo. En este sentido, la vieja ciudad es aún nuestra ciudad. Me vienen a la mente ‘Las Casas muertas’ de Otero Silva, el ‘Aura’ de Carlos Fuentes, el ‘Lugar sin límites’ de José Donoso. Lo que en nuestro solitario paseo recuperamos es, posiblemente, un espacio más imaginado que real, pero que todavía nos ofrece señales, vestigios, íntimos ecos de la vida que tuvo.

La Vila que conocimos, para muchos de nosotros, seguirá siendo un símbolo o más precisamente un arquetipo, no en vano nuestros primeros años están irrigados con esas imágenes motrices que desencadenan un vértigo inevitable ante la enormidad de lo dejado a cuenta y abandonado. Tanto da. En aquellos lugares y en aquellos años tenemos un yacimiento de felicidad del que nuestra vida, todavía hoy, saca partido. Dejémoslo aquí.