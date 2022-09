Antonio Vega, desde su elegía privada

De este concierto sí que guardo un nítido recuerdo, como, estoy seguro, lo tienen todos los que estuvieron en el auditorio de Can Ventosa aquel 1 de abril de 2007. Un concierto hacia el que, antes de comprar la entrada, teníamos un sentimiento ambiguo: estábamos encantados de que, al fin, Antonio Vega, actuara en Ibiza; sí, pero al mismo tiempo a muchos (si no a todos) nos parecía que ya era demasiado tarde, pues el otrora líder de Nacha Pop llevaba ya viviendo una larga temporada en el infierno. Y como seguíamos por los medios los estragos que la maldita heroína estaba obrando en una criatura tan frágil y delicada como él, nos temíamos lo peor: que la esperada y temida velada fuera algo así como una ceremonia de duelo por la decadencia y pérdida del representante más sensible, listo e inspirado de la generación de músicos de la famosa Movida Madrileña. Un tipo que nos encantaba a muchos por el nivel de calidad de sus canciones (letra y música, por este orden) y porque sentíamos como cosa nuestra su fragilidad de andar por la vida. Al menos, tal era por mi parte, ya que lo veía más bien como a un hermano pequeño que por su mala cabeza había perdido el rumbo de su vida. Una pena, ay; con lo que prometía el querido muchacho.

Así, pues, con tales funestos presagios nos sentamos en nuestros asientos, dispuestos a que, pasara lo que pasara, habría merecido la pena ser testigo directo de un concierto realmente especial. Y qué alegría retrospectiva me da leer mi propia crítica periodística de aquella velada. Crítica, por cierto, que no empezaba bien precisamente: “La verdad es que fui al concierto sobre todo por una cierta fidelidad a aquellos 80, y por el pretexto de encontrar a un buen amigo, también afecto a este quebradizo ‘chico de ayer’. Porque el viernes me había mosqueado un tanto con Antonio Vega por culpa de sus mareantes representantes y road manager, que me tuvieron (y no fui el único medio) llamando un montón de veces a teléfonos que no atendía nadie con el fin de lograr una entrevista con el esperado y deseado músico y poeta madrileño”. Qué tiempos aquellos... Me he sonreído para mis adentros evocando los mosqueos, frustraciones y/o alegrías que se llevaba uno tratando de alcanzar su objetivo periodístico. Es que la cosa tenía guasa a menudo. Por ejemplo (con las excepciones de rigor) cuando venían a provincias algunas estrellas nacionales. Por citar un caso que me viene a la cabeza como si fuera ayer: el vacile y la tomadura de pelo descarada a la que nos sometió durante horas Maribel Verdú y su manager. Me entró un cabreo tal que desde entonces no puedo aguantar ver a la, sin duda, estupenda actriz en ninguna película, entrevista o donde sea. Mi memoria, desde luego, puede llegar a ser muy rencorosa a veces. Y eso que es más bien olvidadiza.

Los malos presagios no se cumplieron

Ya empiezo a dar saltos de nuevo. Por dónde iba. Sí, que aquellos temidos presagios que los seguidores ibicencos de Antonio Vega teníamos sobre el concierto se confirmasen: “Me alegro de haberme equivocado con él. Porque, además, me da la impresión de que el pobre parece estar ajeno a los tejemanejes del círculo empresarial que le mueve. Así que, a la tercera o cuarta canción ya me había ganado para su causa, que, de alguna forma (sin caer, menos mal, en sus agujeros negros), la siento próxima en sensibilidad, inspiración y sentimiento. Y próxima también al sentir sincero de la generación que empezaba a moverse con rabia, arte y compromiso en las primeros años de aquella Transición, a la que seguí de cerca por la circunstancia laboral de mi dedicación radiofónica”. Con una consideración final: “Verle tan castigado, pero aún con dignidad suficiente para mantener el tipo y sus buenas canciones, me pareció toda una metáfora de las pérdidas que tantos han ido dejando en la cuneta. Salvado por el arte, con el colchón de los magníficos músicos que le miman en todo momento, Antonio Vega nos llevó al huerto”.

Lo que me he preguntado ahora, mirando fechas y datos, es sobre quién tuvo la idea de traer a la isla al castigado músico el 1 de abril de 2007. Porque resulta que, según compruebo en Internet y demás fuentes, el 1 de julio de ese año tuvo lugar la vuelta de Nacha Pop, con el otro miembro fundador del grupo, Nacho García Vega, su primo. Más otros músicos de circunstancia. Y veo que hicieron varios conciertos por distintos escenarios nacionales durante más de un año, hasta que los pararon pocas semanas después de empezar 2009 debido a una recaída de la ya más que precaria salud de Antonio Vega. En este caso, al parecer por una neumonía que fue la que finalmente le costó la vida, en mayo de ese año, cuando tenía tan sólo 51 años. En fin, curiosidades de periodistas más que otra cosa, que tampoco tienen a estas altura mayor importancia para el objetivo de esta serie de pinceladas a un pasado que tuvo su peso específico y emocional para los aficionados a husmear en el ayer. Lo que cuenta en este lamentable caso es la vigencia y la ilusión que nos produce escuchar algunas de sus grandes canciones, con el poder evocador que tienen sobre un tiempo y algún lugar con gente que uno sintió más o menos próxima o querida.

Saboreando el sitio de mi recreo

Canciones que a veces te saltan a traición desde alguna emisora de radio y te dejan con la mirada perdida en alguna circunstancia olvidada y que retorna por obra y gracia de una voz, una melodía, un desgarro interior. O desde un bar por cuya puerta pasas camino de alguna parte con prisas. Tal me pasó hace unos años en uno de mis viajes a Madrid. Había pillado un hostal por la calle Fuencarral, una zona que tiene para mí un claro sabor familiar, ya que en esa calle vivió por largo tiempo mi abuela paterna, con quien nos quedábamos algunos hermanos en las escapadas que hacíamos a la capital desde nuestra Extremadura natal. Bien. Pues tirando para Malasaña, me fijo al levantar la vista en un cartel que dice: ‘Plazuela de Antonio Vega’; justo al mismo tiempo, con una sincronía llamativa, en que desde un bar de la zona se desplegaban las queridas notas y versos de una de mis canciones preferidas del malogrado músico, ‘El sitio de mi recreo’. Plaf, parada en seco. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y olvidé por completo a dónde iba con tanta prisa, saboreando con una melancolía sin freno un concreto y tan perdido ya sitio de mi recreo, con mis manos en su pelo; y fuego, abismo, locura... Hasta una conversación desenfadada que hacía bastante tiempo tuve con el hermano de Antonio Vega en una reunión festiva a la que me llevó un gran amigo libresco que vive y trabaja en la Villa y Corte. Ya había cortado Nacha Pop y andaba bastante perdido en laberintos emocionales y abismales. Carlos (se llamaba así, creo) tenía confianza en él y decía que pronto volvería a estar en forma. O tantos y tantos encuentros y desencuentros que en torno a su música y su forma de ser y estar han naufragado en mi memoria a lo largo de un tiempo que no se mide en días ni en años, sino en sueños, pérdidas y consecuencias.