Acémilas, rucios y otros equinos

En la Ibiza de los años 50 la palabra tránsito no se utilizaba. El ir y venir del personal -lo mismo que el trasiego de cosas- se hacía con la colaboración inestimable de la especie equina. El papel de las bestias era a tal punto importante que el 7 de agosto de 1951, con motivo de las fiestas patronales, tuvimos en el paseo de Vara de Rey un concurrido concurso de caballos, yeguas, machos, mulas, burros y borricas, en el que tuvieron premio el semental Tapisco de can Canals (Sant Joan) y el potro Quirante de Can Roselló (Jesús). Hasta tres años después no aparecería el Biscuter con sólo tres marchas, todas hacia delante. Si tenía que retroceder, se le empujaba. Y tuvieron que pasar otros tres años para que viéramos el primer 600. Lo cierto es que, al iniciarse los 50, los vehículos más comunes eran las bicicletas en la ciudad y los carros en el campo. Cabe decir que en la ciudad también teníamos 10 o12 taxis acharolados, con parada en Vara de Rey, y algunos coches –pocos aún- en manos de particulares.

Si eran muy aparentes los llamábamos ‘haigas’. Y contábamos con el inefable camión-correo de pasaje y carga que iba a los pueblos, no a todos. Algunos jóvenes payeses amigos de la modernidad cabalgaban las primeras guzzis, motocicletas ligeras, robustas y coloradas, de formidable petardeo que nos alertaba para que nos pudiéramos refugiar en un portal o en las aceras. Es toda la motorización que recuerdo de aquellos años. Las cosas cambiarían después de forma radical y acelerada, pero durante un tiempo siguieron siéndonos familiares las caballerías, de aquí que en la ciudad tuviéramos ferrers especializados en calzar y cambiar la suela a los equinos. Uno de ellos era Mariano del Noi, que no daba abasto. Tanto es así que los payeses tenían que concertar el día y hora de los herrajes cuando andaban mal sus animales. Es bien sabido que las caballerías eran indispensables en el medio rural para todos los trabajos de arrastre y carga, fuese mover la percha de la noria, pasar la reja para la siembra, pisotear las espigas para separar el grano de la paja, arrastrar el trillo en la era y, en fin, para transportar cualquier cosa de volumen o peso, piedras, carbón, leña, algas y, por supuesto, para bajar a la ciudad. Cada uso tenía su avío y su carro que podía ser de barana, de calaix, carretó de molls, catrí o cabriol, carretó de ma o tartana. También en la ciudad Pero aquellas benditas bestias no eran sólo rurales. Las había también en la ciudad. La Benemérita de Azara tenía caballos para su servicio de vigilancia que luego cambiaron por bicicletas. Y los militares utilizaban machos que en ocasiones bajaban por el Rastrillo cargados de armamento cuando la tropa salía de maniobras. Y estaba también la mula que en las atardecidas del verano arrastraba la cuba del agua para regar las calles de la Marina. Y de tarde en tarde nos visitaba un gitano forastero y parlanchín que en la plaça de sa Font vendía botijos. Para entonces, ya habían desaparecido els aiguaders que con un burrito y seis cántaras en sus alforjas, tres en cada lado, subían el agua a los vecinos de Dalt Vila. Y no me olvido de dos singulares personajes que recogían las basuras del vecindario en las calles estrechas de la Ciudad Alta y la Penya. A uno de ellos lo llamábamos Jorge Negrete y el otro, un tal Negret, pasaba con un pequeño carro de calaix que olía demonios porque según los vecinos le pasaban el preceptivo cubo de latón con las basuras, sobras y barreduras, él las vertía en la caja del carro que iba siempre cubierto de una nube de moscas. Eran otros tiempos y otro mundo, del que, sin embargo, quedan algunos vestigios. Sin ir más lejos, en un ejemplar reciente del Diario de Ibiza, (06.04.2018), leo un sorprendente y simpático titular: ‘Un burro perdido en Ibiza’. Con la reseña viene la fotografía de un borrico asustado que cruza la rotonda del cementerio viejo de Vila. La noticia me hace pensar que todavía tenemos algunos asnos. Para cerrar esta notas, me viene a la memoria el meritorio proyecto de Giovanni Orlando, milanés enamorado de Ibiza que hace algunos años creó la Associació Pitiusa de la Raça Asenca Balear (Aprab), con la feliz idea de conseguir una burrada, es decir, de recuperar a nuestro esforzado y pacífico asno, especie autóctona que hoy está en vías de extinción.