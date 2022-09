Vuelve el universo Juego de Tronos

Hace tres años, con una controvertida temporada final que se convirtió en la peor valorada en IMDB, HBO Max puso fin a uno de los fenómenos de masas más aplaudidos y exitosos de la última década: Juego de Tronos. Tras un intento de precuela protagonizada por Naomi Watts —que la productora canceló—, La casa del dragón se abre paso para intentar repetir el éxito anterior y acrecentar una franquicia que, con un spin-off del personaje de Jon Snow confirmado, tratará de seguir expandiéndose.

La noticia más aplaudida para los amantes del género fantástico es la inclusión del autor del universo, George R.R Martin, a la plantilla de showrunners de la serie, junto con Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik (Finch). «Estoy muy entusiasmado con lo que he visto, lo vale todo. De verdad, no soy objetivo, me encantó», declaró el escritor tras ver el episodio piloto llamado Los herederos del dragón.

La casa del dragón se contextualiza 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, siguiendo la historia de la dinastía Targaryen —antepasados de Daenerys—, caracterizados por su melena dorada y ojos claros. Los capítulos, que se estrenan semanalmente cada lunes, adaptan la novela de George R.R Martin Fuego y sangre. «No es una novela. Es un libro de historia falso. Y no está escrito en una estructura narrativa habitual, así que fue muy interesante adaptarlo al formato de guion», explica el showrunner Ryan Conda.

La narrativa seguirá a varios miembros Targaryen tratando de heredar el legado de su abuelo, el rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine (Pride, Submarine, Peaky Blinders). Entre los posibles herederos del trono destacan Daemon Targaryen, hermano menor del rey encarnado por Matt Smith (Doctor Who, The Crown, Última noche en el Soho), o la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita del rey y sucesora al trono si no fuese por su género.

Emma D’Arcy, que interpreta a la princesa, se identifica como persona de género no binario, algo que cree que le ha ayudado a la hora de interpretar a Rhaenyra, un personaje que está luchando contra el sistema patriarcal y el destino que le tienen asignado en la corte por su condición de género. «Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer», declara la actriz. «Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí».