Ahora que Serrat baja el telón

Cuando se anunció la gira de despedida y cierre de conciertos de Joan Manuel Serrat, no sentí un tirón de aquellos que me impulsara a hacer todo lo posible por no perdérmelo. No sé muy bien por qué razón; pues, en principio, el Noi del Poble Sec tiene en su largo haber musical y vital todas las referencias posibles para que le considere uno de los pocos músicos y cantantes a los que he sido fiel a lo largo de mi vida. La razón de mi falta de entusiasmo por decirle adiós se debe más bien a que que no disfruto con ese tipo de ceremonias. Me ponen más bien triste. Es decir, que no me gusta decir adiós a la gente que quiero. Prefiero recordarlos en algún momento que tenga un significado especial para mí, al margen de lo que signifique como acontecimiento colectivo, generacional o temporal. Tal es el caso. Sin pasar por alto tampoco que, como en el caso de su colega Miguel Ríos, uno tampoco crea demasiado al pie de la letra en las despedidas definitivas. A menos que exista una razón importante relativa a su salud que así lo aconseje. Algo que ignoro y que ojalá que no.

Lo que sí me está provocando la abundante información y opinión sobre la gira final de Serrat son saltos íntimos de la memoria en los que me veo envuelto por la sombra alargada de su figura. A veces, con un claro impacto emocional directo, y otras más de refilón, sin llegar a sentirme tocado hondo. Destellos emotivos que tienen que ver bastante con la edad. Al respecto, alguna vez leí que la banda sonora privada esencial de cada cual se corresponde con la década vital que va de los 15 a los 25 años. Franja que se corresponde, claro, con los años emocionales más intensos, por regla general. Entonces, mi Serrat de aquella lejana década, se correspondería a sus primeros tiempos de cantautor en catalán; cuando uno intentaba aprenderse de memoria las letras de sus canciones con una fe y entrega realmente llamativas. Si lo pienso desde hoy. A la mili canturreando a Serrat Por ejemplo, una anécdota que deja a las claras lo que me motivaban algunos de sus temas, y que sigue bien viva en mi mala memoria: mis años de mili en Jerez de la Frontera, que ya es irse lejos. No dormía en el cuartel, sino en mi casa de Rota, por mi pase de pernocta. Y bien de madrugada me iba a Jerez en una furgoneta de curritos de la obra para estar a las ocho en la oficina de Intendencia, mi destino. Pues durante el kilómetro que tenía que subir a pie hasta el edificio castrense iba canturreando: «Mentre jo canto de matinada, la vida és adormida encara». Y uno tan orgulloso; porque entonces, primeros setenta, aprenderse canciones en catalán de Serrat, Raimon, Maria del Mar Bonet, Llach... era, en aquellos tiempos aún franquistas, un signo de rebeldía cultural que a algunos nos sentaba realmente bien. Así que Joan Manuel Serrat dice adiós a los escenarios.... ¿Y cuántas veces lo habré visto en directo? Como uno no es nada fetichista y no guarda las entradas ni los programas ni esos apoyos de la memoria, no podría decirlo con precisión. Pero fueron unas cuantas, tanto en Ibiza como en otros escenarios nacionales. Por ejemplo, recuerdo una en la Plaza de Toros de la isla, después del concierto aquel memorable de Bob Marley, que ya conté en la primera entrega de esta serie. Fue en el verano de 1989, y por lo que veo en la hemeroteca el coso taurino estaba a reventar, lo normal en su caso. Serrat siempre se ha hecho querer por el público, tanto por la calidad de sus muchos éxitos como por su dominio del escenario y sus estupendas facultades de comunicación con la gente. Sabe entregarse al respetable y no escatima esfuerzos para emocionar a su clientela, de variado espectro generacional, por cierto. Pues sus tantas grandes canciones se han ido en muchos casos transmitiendo de padres a hijos con la naturalidad de un patrimonio que no decae en interés ni en entusiasmo. Y como su repertorio es de lo más variado y variopinto, tocando todos los palos personales, sociales y hasta políticos (más o menos tangenciales), cada cual guarda en su corazoncito su play list privada para dar rienda suelta a sus desahogos emocionales y poéticos que le vengan en gana. En cuanto al último concierto particular de Serrat que uno quiere guardar en la memoria, se trata del que ofreció en 2010 en Orihuela con motivo del centenario del nacimiento del gran poeta local, mi querido Miguel Hernández. Un concierto que tuvo unas particularidades especiales que me lo hacen especialmente querido y admirado. Les cuento. En compañía de una hermana y su amiga, nos habíamos desplazado en octubre de ese año a la ciudad alicantina para seguir el programa de actividades, bien completo y variado, con el que se iba a rendir merecido homenaje al autor de ‘El rayo que no cesa’. Programa que incluía un concierto especial de Serrat centrado sobre todo en el famoso disco que en los años setenta dedicaría a poner música a una serie de magníficos poemas de Hernández. De casi tanta resonancia y alcance como el que en los sesenta dedicó a Machado. Para mí más importante aún, acaso por el factor edad que apunté antes. Bien. Sin entradas para el concierto El fallo fue que nosotros tres no teníamos entrada para el esperado concierto, y me pasé todos los días por la taquilla a ver si devolvían alguna, pero nada que hacer, parecía. La taquillera escuchaba atenta cada vez mi lamento sin darme esperanza alguna. Hasta que el día anterior a la velada, mostró una sonrisa cariñosa y me dijo que lo había hablado con su marido y su hija y nos iban a vender sus entradas, porque ellos podrían ver el concierto entre bambalinas y les daba pena que nos lo perdiéramos. No me lo podía creer, y me deshice en agradecimientos y consideraciones a su generosidad y la de sus parientes. Así, con la sorpresa de mis acompañantes, que no salían de su asombro por la suerte que había tenido, y por mis dotes de persuasión ante la amable taquillera, allí que nos plantamos en tres de las mejores entradas del concierto, como es natural. Concierto que nos supo a gloria bendita, ya digo, por las dificultades y el alborozo final. Y en el que Serrat, y todo el excelente grupo de músicos que le acompañaba se entregó a fondo para sacarle el mejor partido posible a unas excelentes canciones, añadiendo, además, para completar la larga velada, un abundante ramillete de temas populares de su amplio y hermoso repertorio de toda la vida. Un colofón de lujo a una semana de dedicación a un poeta hacia el que tengo más que admiración por su obra y pesadumbre por la mala suerte que tuvo en vida. Porque, por circunstancias personales que ahora no vienen a cuento detallar, en los primeros setenta tuve (en compañía de la misma hermana y de un buen amigo suyo) la gran oportunidad de conocer a la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, en su domicilio de Elche; así como a una de las hermanas del poeta, Encarna, en su tienda de ultramarinos de Orihuela. Recuerdo que guardo con todo cariño en sus firmas estampadas en mi ejemplar de ‘El rayo que no cesa’. Esas presencias unidas a tan queridas canciones de los poemas de Miguel Hernández es el mejor recuerdo que puedo guardar de lo que ha significado Joan Manuel Serrat en mi vida.