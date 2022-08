La sombra del reloj de la catedral

“La belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra” (Junichiro Tanizaki).

Recuerdo la primera vez que me fijé con detenimiento en el reloj esculpido sobre los sillares de la torre de la catedral de Santa María. Ocurrió durante una visita al Museo Arqueológico de Dalt Vila, mucho antes de que se cerrara en 2010 para afrontar unas obras de impermeabilización del baluarte de Santa Tecla. Después también se hallaron grietas en la capilla de El Salvador y vio la luz un proyecto de ampliación, que, al parecer, tiene escasas probabilidades de éxito. La cuestión es que, tras doce años, sus puertas siguen clausuradas y todos los ibicencos de la generación de mis hijos nunca han podido visitarlo, pese a contener algunos de los más valiosos tesoros arqueológicos que nos permiten descifrar la historia pitiusa.

Creo recordar que en aquella época los accesos al terraplén de Santa Tecla permanecían siempre cerrados, tanto la verja situada en la plaza de la Catedral como el otro paso aferrado a la fachada sur del templo, sobre el adarve de la muralla. La única forma de acceder a la plaza del baluarte, por tanto, era a través del museo arqueológico y la escalera de piedra que ascendía a ras de cielo desde las catacumbas de sus casamatas. Aunque el afilado vértice de Santa Llúcia siempre ha recibido la consideración de roda de la nave de piedra, asomarse a la punta de Santa Tecla me parecía como cabalgar sobre el mascarón de proa de la ciudad.

Gracias a este paseo (hoy perfectamente accesible por el adarve), podía alcanzarse el ábside gótico de la catedral por el exterior y admirar su planta poligonal, situándonos al mismo tiempo al pie de la torre del campanario. Una posición privilegiada desde la que detenerse en los detalles de las impostas que sobresalen de los trazos verticales, marcando los distintos niveles de la atalaya; la retícula que forman las emplomaduras de la vidriera gótica, sin los brillos y colores que esconden su estructura por el interior, y los estilizados arcos del cuerpo superior, entre cuyas sombras se intuye la presencia de las campanas.

El detalle más llamativo de la fachada principal de la torre, en todo caso, lo componen los detalles de la relojería, pues solo se aprecian con suficiente nitidez desde semejante cercanía. Primero la actual clepsidra, con su fondo blanco, los números romanos, el ribete bermejo y las dos agujas, que inmediatamente genera una extraña sensación de asimetría, al no estar situada en el centro del nivel que la alberga. Luego, un poco más abajo, recortando la imposta adornada con desgastados arcos ojivales que ejerce como frontera entre los dos cuerpos, escorado a la derecha para ahora sí ganar el centro y alinearse con la clave del arco gótico del cuerpo inferior, un reloj inerte labrado en la piedra. Parece la sombra que proyecta el que tiene encima.

Sus números romanos ligeramente desplazados y una rosa de los vientos de tan solo doce brazos en lugar de dieciséis, uno por hora, con un ojo en el centro que parece escudriñar el mundo. A menudo me he preguntado si en sus recovecos recortados en la piedra estuvieron engarzadas las partes de otro reloj anterior, quedando estas erosiones como huella de su existencia. Sin embargo, no fue así. Aquel fue el único reloj de antaño, cuando el moderno aún no existía. El relieve de sus números y flechas debía de estar pintado sobre los propios sillares y disponía de una única aguja, conectada a un mecanismo en el interior de la torre a través del ojo situado en el centro.

La respuesta al enigma la proporciona el sacerdote e historiador Francesc Xavier Torres Peters en su libro ‘Música i músics a l'Eivissa dels segles XVI, XVII i XVIII’ (Editorial Mediterrània, 2002). Allí cuenta que antes de él la torre no disponía de reloj y que las horas únicamente las marcaban las campanas. Se instaló en los albores del siglo XVI y hoy nos ayuda a recordar que el tiempo tiene muchas maneras de dejar su huella.

LA CLAVE La ampliación del templo La iglesia de Santa María, pues no fue catedral hasta 1782, experimentó una importante ampliación en el siglo XIV, al construirse el ábside gótico que aún conserva. También se le añadieron la sacristía y la torre del campanario, sostenida encima de la primera capilla del ábside.

Xescu Prats es cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza