El elemento rosa de las playas de Ibiza

Entre todos los beneficios de la posidonia, no hay que olvidar su papel geomorfológico, su importancia tanto en el equilibrio de los sistemas dunares como en la producción de los sedimentos que crean las playas. En las praderas de Posidonia oceanica, en sus hojas y en sus rizomas, viven toda una serie de organismos que tienen conchas o caparazones calcáreos que, al morir, conforman el sedimento del fondo y llegan a las playas con las corrientes o con las hojas muertas de la planta. Al descomponerse las hojas en la orilla, los esqueletos carbonatados pasarán a formar parte, finalmente, de la arena. Y ello constituye, así, una razón más –cuestión de ciencia– para no retirar los arribazones de las costas; los restos de las praderas no solo crean barreras que protegen del oleaje y evitan la pérdida de arena sino que también crean nueva arena. Es el ciclo natural que ha modelado los sistemas litorales del archipiélago y que se rompe con la retirada de la posidonia muerta.

Y entre estos organismos que crean sedimento hay uno en particular que configura playas singulares de arenas rosadas. En la playa de Llevant, en Formentera, en la zona intermareal, donde el agua viene y va, pueden observarse líneas de color rosa que las olas van moviendo sobre la blanca arenisca y los guijarros, formando estrías o curvas. En es Cavallet suelen dibujarse largos y anchos caminos de tono rosado que marcan los recorridos de las olas sobre la orilla. Al llegar a una playa en la que se dibujen líneas rosadas en la ribera, vale la pena acercarse, coger un puñado de arena y observar la diversidad de formas que han convertido ese preciso paraje costero en lo que es. Los minúsculos restos de color rosa, en concreto, son de Miniacina miniacea, un foraminífero que, además de habitar en la posidonia, también lo hace a grandes profundidades, sobre corales o briozoos, y que es muy abundante. Su aspecto, con sus ramificaciones irregulares, es el de un diminuto coral de apenas un milímetro o dos, con una base plana que queda adherida a las hojas y que forma colonias que pueden alcanzar un centímetro de tamaño. Todos los trabajos que se han realizado en Balears sobre foraminíferos destacan esta especie como una de las más comunes en las costas del archipiélago. Y es, asimismo, la especie de este tipo de organismos que se cita habitualmente entre todos los habitantes presentes en la biocenesis posidonícola, el conjunto de la vida asociada a las praderas. Existe una gran diversidad de foraminíferos –se han descrito más de 10.000 especies actuales y más de 40.000 extintas (que han sido identificadas por sus fósiles)– y pueden ser bentónicos y planctónicos, es decir, unos viven en los fondos marinos y otros habitan en la columna de agua. Los primeros ya existían en el periodo Precámbrico y todos ellos son muy importantes en los estudios sobre la historia de los océanos. La autenticidad de la costa Los foraminíferos son la identidad de las playas, aquello que, más allá del paisaje, las hace de verdad únicas. El carácter autóctono de la variedad de esta microfauna marcará sus diferencias y, dependiendo de la dinámica litoral, sus ejemplares pueden ser muy antiguos.