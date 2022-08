De cuando la posidonia era un alga

El tardío descubrimiento de la Posidonia oceanica nos desconcertó y en un primer momento no le prestamos atención. Aquellas praderas submarinas que sobrenadábamos con recelo, para nosotros eran algas. Y eran también algas para el pescador y para el payés que las aprovechaba como echadero del ganado en los corrales, como forraje o abono y, sobre todo, para impermeabilizar los techos de sus casas. Y pues también la geografía daba topónimos algares -caló de s’Alga, racó de s’Alga, torrent de s’Alga, camí de s’Alga, pou de s’Alga, etc-, no era fácil incorporar la posidonia en el habla y aceptar sin más que nuestras algas no eran algas. Si hoy nos resulta familiar es por el meritorio empecinamiento de quienes, como el biólogo marino Manu San Félix, nos dejaron boquiabiertos al explicarnos la extraña historia de la planta, una fanerógama terrestre que hace 400 millones de años salió del mar a la conquista de las tierras emergidas y, mucho después, hace 100 millones de años, cuando un cataclismo tectónico sumergió las tierras y marismas, aquellas plantas quedaron en el medio marino al que, sin perder su condición terrestre, su memoria les permitió adaptarse.

El mito lo explica de otra manera: viendo Poseidón, dios de las profundidades, en aquella telúrica inmersión de las tierras, la oportunidad de que sus fondos marinos tuvieran verdes praderas, adoptó la planta para que no ahogara y le dio su propio nombre, Posidonia. Bien está. Más extraño es su apellido, oceánica, siendo una especie de aguas poco profundas y endémica del Mare Nostrum. Más correcto sería llamarla ‘Posidonia mediterránea’. Etimologías y linajes al margen, la posidonia no es un alga. Sigue el ciclo estacional que las terrestres y crece como ellas en auténticas matas, con raíces, tallos, larguísimas hojas cintiformes, flores otoñales y frutos de primavera, unas drupas carnosas que se desprenden, flotan en la superficie y al madurar con el sol se abren para que sus semillas vuelvan al fondo y germinen en plantas nuevas. Siendo la planta más longeva y de mayor tamaño del planeta, el uso de marcadores genéticos descubrió el 2006, precisamente en nuestras aguas, un ejemplar de 100.000 años que extendía su dominio 8 km entre los Freos y La Canal. Sustrato vital para muchos peces, cefalópodos y multitud de organismos, en sus praderas vemos salpas, crustáceos, moluscos, estrellas de mar, nacras, esponjas, erizos, caballitos de mar, gusanos y alevines, no en vano la posidonia es una magnífica guardería que, por si fuera poco, depura las aguas, fija las arenas en fondos y playas, además de proporcionarnos una extraordinaria oxigenación -20 litros de oxígeno por m2- razón de la calidad de nuestra atmósfera y nuestras aguas. Por activa y pasiva nos advierten hoy de su degradación por la presión humana, los vertidos, la construcción de diques y la acción de rastrillo de los anclajes. Pero no insisto en lo que mientras dura el verano es noticia diaria. Aquí sólo recuerdo las vivencias que, mientras fuimos creciendo, muchos de nosotros tuvimos en aquellos bosques submarinos y en los mullidos algares que en los inviernos acumulaban las playas, húmedos en la orilla, secos y quebradizos más arriba, donde la mar no llegaba. Hoy me siento mal cuando recuerdo las nacras o enclotxes que llegamos a coger en aquellas praderas, entre el Salt de s’Ase y ses Figueretes, mar adentro en las Salinas y junto al embarcadero de Talamanca, donde atracaba la barca de Benjamín. Teníamos sus palas nacaradas como trofeos y alardeábamos de nuestras inmersiones porque las piezas más grandes estaban siempre más abajo. Aducir hoy ignorancia en nuestro descargo no evita que lamentemos aquella absurda depredación, sobre todo ahora, cuando sabemos que el precioso bivalvo puede desaparecer. En cualquier caso, lo positivo de nadar en aquellos fondos estaba en la fascinación que experimentábamos rozando con nuestros cuerpos aquellos bosques foliares de vivísimos verdes que en lugares como el Canal d’en Martí se asomaban a la superficie. Nos fascinaba la danza hipnótica de sus hojas que mecían las aguas hacia un lado y otro, algo muy parecido a los campos de espigas que peina el viento. También recuerdo las algas muertas que en los otoños arrojaban a las playas los temporales. Me consta que a muchas personas les fastidia en las playas, piensan que ensucian las arenas, pero se equivocan. Hoy sabemos que cumplen una ecológica misión y siguen siendo una señal inequívoca de una naturaleza viva que sigue sus ciclos y que, afortunadamente, no dominamos. Recuerdo días de extasiada bonanza en los eneros, cuando nos escapábamos a Talamanca o la Platja d’en Bossa y, cerca ses Figueres o de sa Torre, en la media mañana, nos recostábamos al sol sobre las algas. Cerrábamos los ojos y la luz que nos atravesaba los párpados nos regalaba un juguetón caleidoscopio, mientras, en sus idas y venidas, nos arrullaba rumorosa el agua que acariciaba las orillas. ¡Cuántas veces no habré soñado con grabar esa canción del mar en las arenas! El caso es que la mar nos acunaba, nos adormecía y entrábamos en una cálida modorra que daba en sueño. La clave Perfume marino Otra sensación que disfrutaba la provocaba el penetrante olor a sol y sal de aquellas algas. Al descomponerse en la solana, recalentadas, las algas desprendían un olor salobre de extraña potencia, un penetrante perfume marino. Y cuando nos despertábamos, recolectábamos las algas muertas que, secas, deshilachadas y resistentes a la putrefacción, acumuladas en las orillas, el mar trabajaba en su ir y venir hasta crear esas pequeñas y perfectas esferas que los científicos llaman legagrópilas y nosotros, sencillamente, ‘pelotas de mar’.