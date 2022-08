Paraíso al frente, infierno en la retaguardia

Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos (Platón)

Una de las imágenes más ilustrativas de la saturación extrema que registran algunos enclaves pitiusos es el famoso vídeo de Porroig que se viralizó hace unos días. Muestra cómo la neumática auxiliar de un gran yate, que utiliza esta playa como puerto base aunque no esté habilitada para ello, trata de alcanzar la costa navegando a pocos metros, incluso centímetros, de un grupo de niños que chapotean en la orilla. Al final, un familiar acaba perdiendo la paciencia e increpa y arroja una piedra a los marineros, impasibles frente el peligro que sus maniobras suponen para los bañistas. Porroig ya no es una orilla virgen, sino un pantalán del que se han apropiado los mafiosos, a pesar de que ninguna de las docenas de embarcaciones que allí operan está autorizadas a realizar esta clase de maniobras.

Otro caso igual de sangrante es el famoso mirador de es Vedrà, situado a continuación del descampado donde aparcan los coches que van a Cala d’Hort. Hace cinco años, podías caminar por allí, pasear en busca de un sitio solitario y disfrutar de la puesta de sol más o menos en silencio. Ahora, la tranquilidad ya no existe. El mirador se ha convertido en un botellón multitudinario, con vendedores de mojitos, grupos de fiesta, altavoces vomitando reggaetón, tiktokers e instagramers a gogó… Hay días en que parece que hay más gente en lo alto de este precipicio que en el puerto de la ciudad, que está repleto de comercios y restaurantes. Con tanta gente alterada en un lugar tan inhóspito, hasta es previsible que alguno acabe despeñado.

Esta situación se repite a diario y, como no podía ser de otra manera, genera un caos absoluto en los accesos al mirador, formándose un atasco monumental en la carretera. Numerosos desvíos a las viviendas de los alrededores quedan bloqueados, lo que genera un grave perjuicio para todos los vecinos de la zona, que a veces se encuentran con que no pueden entrar o salir de sus casas desde un rato antes del atardecer. Su vida ya no la organizan en función de los horarios del trabajo o sus necesidades particulares, sino atendiendo al atasco de cada día, cuando se aproxima la puesta de sol.

Un famoso 'influencer' que se dedica a revelar la realidad de los enclaves supuestamente idílicos en las redes sociales ya ha cosechado millones de visitas con el vídeo que hizo al respecto a finales de julio. El paisaje que se vislumbra desde el mirador de es Vedrà es un icono de la isla y realmente sobrecoge, pero toda la magia se esfuma cuando la marea humana satura todo este entorno. Y esta misma sensación se reproduce en otros muchos enclaves de la isla.

Tal vez, lo que necesitamos son muchos más 'tiktokers' que revelen la fealdad que se esconde tras la belleza. Tal vez así el mirador pase de moda y los ibicencos podamos volver a disfrutarlo como antaño, de forma sencilla, sin botellones ni ruido. Simplemente mirando el espectáculo que tenemos delante, sin un infierno detrás. Pero no me hago ilusiones; el rebaño es demasiado grande y la estupidez se retroalimenta.