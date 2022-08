Gordas y orgullosas

Carmen Godino Megía tiene 36 años, pero supo de su talla con la edad de cinco. Llevaba una falda de pana roja que le encantaba y lucía con orgullo y alegría en el patio del colegio. Fue entonces cuando una niña de su misma edad le espetó: «Tú no puedes llevar falda con esas piernas gordas». Desde la infancia Carmen supo de su constitución corporal. De hecho, varios estudios demuestran que «las criaturas con cinco años valoran la delgadez, se ofenden con la gordura y pueden tener insatisfacción corporal e ideas sobre perder peso». Ese episodio, sumado a continuos comentarios en casa y mil y un intentos de adelgazar con dietas que se vendían como milagrosas llevó a Carmen a ser consciente de que era una persona gorda. A lo largo de su vida ha recibido tratos irrespetuosos relacionados única y exclusivamente con su cuerpo. La discriminación por razón de imagen física y talla tiene nombre y se llama gordofobia.

Esta periodista se encuentra con Carmen, ahora activista gorda en redes sociales (@estriadafatactivism) y con Bea Alma Martín (@beatricealmar), cantautora y también activista de 32 años afincada en Valencia. Es un día entre semana y las únicas dos mesas a la sombra salvan este encuentro del calor que impregna cada rincón de la ciudad y empuja a la población a vivir bajo un ventilador. Suerte que corre el aire. Hablamos de ir a comprar a tiendas de señoras con diez años de edad y de la poca (o inexistente) oferta de tallas grandes (aunque matizan que esto está cambiando). También conversamos de lo difícil de conformar una identidad en la adolescencia cuando los colores oscuros, las prendas anchas y las opciones únicas llenan el armario. De las relaciones sexo afectivas y de cómo vivirlas siendo gorda. De cómo a veces las parejas las ocultan, «no quiero que sepan que estoy con una gorda».

Gordofobia: «Discriminación estructural sobre los cuerpos gordos, no tiene que ver con los complejos individuales sino con un sistema en el que solo los cuerpos delgados tienen derecho a la existencia. Los cuerpos gordos tienen connotaciones negativas y son mejorables, se espera que estemos en transición a adelgazar». Lo recita Carmen de carrerilla y enumera, además, las acepciones relacionadas a lo gordo: «pereza, falta de inteligencia, falta de erotismo, pero sobre todo, falta de moral». Bea completa que la gordofobia no la sufren solo las personas gordas, sino toda la sociedad. Si eres delgado tienes miedo a engordar y si eres gordo, te pasas la vida queriendo ser delgado por el estigma tan interiorizado. «Muchas veces damos pena o somos diana de mofa, por eso las personas que quieren ser tomadas en serio acaban adelgazando», dice la cantautora. Es la dictadura de la estética.

Ese rechazo a lo gordo ha hecho que tanto Bea como Carmen no se hayan sentido bien con su cuerpo durante años. «He pensado que era un cuerpo en transición a ser delgado. Ahora veo que no». Tienen un mantra que podría definirlo todo y al que les ha costado llegar: «No voy a esperar a la delgadez para vivir. No quiero estar en la sombra». Con todo, han tenido siempre la sensación y la certeza de que «si mi cuerpo fuera otro se me trataría distinto».

Nina Navajas-Pertegás, investigadora y profesora de la Universitat de València (UV), está terminando su tesis doctoral sobre experiencias de vida de mujeres gordas desde una perspectiva feminista y habla de la estética, la moralidad y la salud. «Los prejuicios hacen que se cuestione la moralidad de las personas gordas, que la sociedad ve como un problema de salud por no ‘autorregularse’». En los últimos años han surgido en España movimientos de activismo que denuncian la opresión de las personas con corporalidades grandes. De ahí nació la plataforma Stop Gordofobia y de ahí han venido las diferentes cuentas de redes sociales que han vuelto a poner esta cuestión sobre el debate mediático. Sin embargo, no se trata de una lucha nueva. Navajas apunta que desde los años setenta se habla de gordofobia. «Todos los movimientos de liberación empiezan con muros infranqueables», el activismo gordo también.

A las luchadoras gordas se les ha tachado muchas veces de hacer apología de la obesidad. De fomentar los cuerpos gordos y la «falta de salud». «¿Qué somos? ¿Un lobby? Yo no hago apología de nada por existir y mostrarme, no quiero estar en la sombra», añade Bea.

¿Cuestión de salud o de canon estético?

Estos argumentos se basan en el índice de masa corporal (IMC), que es la herramienta para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos (peso en kg/talla m2 superior a 30), que una vez sobrepasado se relaciona con la mala salud, por lo que en ocasiones las personas gordas son consideradas enfermas. La realidad, dicen las activistas, es que «la salud no solo se mide por el peso». «No niego que la gordura es un factor de riesgo, pero no comparto que lo gordo sea enfermo. Gorduras hay de muchos tipos», opina Carmen. «Imagina que damos por válido que las personas gordas somos enfermas», dice Navajas, «¿Merecemos esta hostilidad social a la hora de encontrar empleo, acceder a sanidad, tener relaciones afectivas? Más que una cuestión de salud, lo que la sociedad ve es una repulsión estética», reflexiona la experta, y añade que los factores que condicionan la salud son muchos como la clase social, los vínculos afectivos y apoyos sociales. «El estrés de vivir en vulnerabilidad desde que naces por tu cuerpo también es insano», dice. Lo que está detrás de estos argumentos es «violencia estética contra los cuerpos», añade Bea. Carmen recoge el guante: «Lo que es insano es la gordofobia y las consecuencias que pueden tener en una persona gorda».

La ‘hiperinvisibilidad’ de las personas gordas

Las gordas «son a la vez visibles e invisibles». A eso le llama Nina Navajas «(hiper)invisibilidad», «visibilidad injusta». «No pasas desapercibido por tu tamaño, pero a la vez eres invisible socialmente». De esto reflexionan Carmen y Bea en una mesa a la sombra de un lugar de Valencia. «Hay una gran diferencia en cómo te trata la gente cuando estás más delgada», apunta Bea. Carmen añade que a los momentos de más delgadez, más comentarios positivos. «¡Estás estupenda!». Bea reconoce algunas expresiones. «Con lo guapa que eres de cara, qué pena que estés gorda». Nina Navajas teoriza estas realidades. «A veces el estigma se expresa por la ausencia de expresiones positivas». Con todo, una persona gorda que ha adelgazado «nunca va a ser una persona delgada, tienen esa presión encima y esa amenaza de volver a engordar», sentencia Navajas.

El camino es respetarse y abrazar la diversidad corporal. El discurso de «‘quiérete a ti misma y se acabarán los problemas’ no funciona, tú no puedes solucionar la causa de tu opresión, pero sí tener respeto a la casa que habitas», dice la investigadora. Bea y Carmen reconocen que el feminismo les abrió las puertas a respetarse. «La primera gordófoba eres tú, tú misma no te imaginas que haya gordas orgullosas», dice la cantautora, que participó esta semana en unas jornadas sobre gordofobia y violencia estética en Tenerife, donde cantó su canción adaptada Por un beso de la gorda. Asimismo, llama a la necesidad de aumentar los referentes de personas gordas que sean protagonistas, no sean la amiga gorda, amorosa, tímida y buena persona. «Aceptemos que somos. Hay cuerpos de todas las formas».

Carmen critica que las lecciones «superiores moralmente» a los cuerpos gordos se ceban con las mujeres. Violencias. «La gordofobia nos atraviesa a todas. El respeto tiene que estar por encima de todo, a ti misma y a todas las corporalidades. Que son. Y que serán». Bea y Carmen han transitado muchos momentos en el camino de aceptarse tal y como son. Y han entendido que «se puede vivir siendo gorda y llevarlo con orgullo». Y también se puede tener una vida plena, «tejida con afecto, goce, belleza y alegría». «Cada vez me veo más bonita», acaba Bea, que da por concluida la conversación y se levanta para pedirse una limonada con reflejos de hierbabuena.