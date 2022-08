¿Cómo se eligen las canciones que suenan en las series de moda?

Ni Kate Bush ni Metallica son nombres a los que se les haya resistido el éxito, pero no por ello deja de sorprender que dos temas suyos, ambos de hace casi cuatro décadas, ocupen ahora mismo puestos importantes en las listas; y eso en un momento en que ni el art-pop ni el thrash metal son géneros que puedan competir con el hip hop o el reguetón.

Si ahora escuchamos Running Up That Hill al entrar a una farmacia, es gracias a Nora Felder, supervisora musical de ‘Stranger Things’, quien fue a parar al clásico de Kate Bush de 1985 cuando los Duffer Brothers, creadores de la serie, le instaron a buscar un tema que reflejase los «complejos sentimientos» del personaje de Max (Sadie Sink). Al principio de esta cuarta temporada, la adolescente (sobre)vivía traumatizada por la muerte de su hermanastro Billy; tenía problemas para dormir y sufría pesadillas terribles cuando lo hacía. «Enseguida vi una conexión entre sus acordes profundos y las dificultades emocionales de Max, y cuanto más tiempo pasaba la canción en mi conciencia, más sentido le veía», ha explicado Felder en entrevista con la revista Variety para justificar la correspondiente elección.

Antigua vicepresidenta de producción para el productor Phil Ramone, Felder ha sido nominada tres veces a los Emmy (siempre gracias a ‘Stranger Things’) en la categoría de mejor supervisión musical, curiosamente fundada solo hace cinco años, a pesar de la importancia del oficio para la eficacia emocional de una serie. Es un trabajo con doble cara: una romántica y artística, otra algo más prosaica y cansada. La bonita consiste en, así es, elegir las canciones que sonarán. A veces los directores, o showrunners, o guionistas, lo tienen claro desde el principio y no dan su brazo a torcer. Otras veces no saben por dónde tirar o pueden hacerlo mejor. Steve Blackman, guionista jefe de ‘The Umbrella Academy’, nos comentaba durante una entrevista reciente lo contento que estaba por tener a su lado a Jen Malone, quien sabía proponerle las canciones perfectas cuando él solo había llegado a las aceptables. Malone, «publicista rock pasada a profesora de yoga pasada a supervisora musical», como se presenta en Twitter, es una de las grandes: su currículo reciente incluye ‘Euphoria’ (trabajo duro, dado el afán del creador Sam Levinson por pinchar tantos temas como Scorsese y Tarantino), ‘Atlanta’ o ‘Yellowjackets’.

Selectores de leyenda

La segunda parte del trabajo, la menos agradecida, la que más tiempo lleva: conseguir que esas canciones puedan sonar en la serie. Según nos explicaba Maggie Phillips (gran supervisora de ‘El cuento de la criada’, ‘Normal People’, ‘The Dropout’ y un largo etcétera), esto «supone el 80% del trabajo y no es divertido. Es de lo más aburrido. Supone lidiar con presupuestos, papeleos, etcétera». Phillips sufrió especialmente con la primera temporada de ‘Homecoming’, en la que el director Sam Esmail tuvo la brillante pero complicada idea de reutilizar bandas sonoras originales de un puñado de thrillers paranoicos de los setenta (’Klute’, ‘El último testigo’, etcétera) o clásicos de John Carpenter.

En entrevista reciente con W, Malone recordaba su aventura para licenciar el clásico ‘Fever’ en la poco conocida versión de Sharon Cash. Sam Levinson quería que sonara en el histórico quinto episodio de la segunda temporada de ‘Euphoria’, y en concreto, cuando Rue (Zendaya) entra en una casa a robar. «Era una grabación obscura de un sello que solo existió entre 1967 y 1970», recordaba la supervisora. Lo siguiente fue investigar en la web Discogs sobre quién fundó el sello; dar con su obituario y localizar el nombre de una hija; comparar una foto de la susodicha en Google y Facebook, y echar mano de las Páginas Amarillas para dar con el teléfono correcto.

Las citadas Phillips y Malone no son las únicas superestrellas del sector. Una clásica es Alexandra Patsavas, quien durante los dosmiles contribuyó a la popularización del indie rock con sus selecciones para ‘O.C.’ y que en la década siguiente tuvo la virtud indie de usar solo música de Frank Ocean para un capítulo de ‘Gossip Girl’. En el terreno young adult no debemos olvidar a Chris Mollere, quien se ha encargado de amenizar los universos ‘Crónicas vampíricas’ y ‘Pequeñas mentirosas’, entre otras muchas series.

Otro gran nombre, Randall Poster, acumula créditos increíbles tanto en cine como en televisión. Es mano derecha de Wes Anderson, pero también un habitual de Martin Scorsese o Antonio Campos, con quien acaba de trabajar en ‘The Staircase’, eligiendo, además, canciones no usadas hasta la saciedad. La primera de ellas: The Emperor’s New Clothes, de Sinéad O’Connor. No será la última vez que leerán Sinéad en este artículo.

Otros rescates emocionales

Los casos de Running Up That Hill y Master Of Puppets son versiones extremas de un fenómeno bastante habitual. Red Right Hand, el clásico de Nick Cave and the Bad Seeds de 1994, entró en las listas de Reino Unido 23 años después gracias a ‘Peaky Blinders’, y este mismo año, coincidiendo con el final de la serie, ha estado en el Top 40 húngaro. ‘Glee’ dio al himno AOR Don’t Stop Believin, de Journey, la nueva vida que no le dio el final de ‘Los Soprano’. Del mismo grupo, Felder ha llevado ‘Separate Ways’ (antes parte de ‘TRON: Legacy’) a ‘Stranger Things’, en una versión remezclada y actualizada, eso sí.

Otros grandes rescates (emocionales) recientes son: Drink Before The War, tema de Sinéad O’Connor de 1987, acumuló streams y descargas después de que Cal (Eric Dane) y Cassie (Sydney Sweeney) la escucharan en sendas escenas de tristeza ebria. Sin salir de ‘Euphoria’: fue sonar el Right Down The Line de Gerry Rafferty en el tráiler de su segunda temporada (después, también sonó en la propia serie) y que una legión de zoomers se aficionara al yacht rock. Y sin dejar esta serie ni el glamur adulto, Dirty Work, de Steely Dan, fue trending song en TikTok tras sonar en el debut de su segunda temporada. La televisión como fuente de nuevos/viejos estímulos pop.