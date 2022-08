Acebuches, olivos y aceites de Ibiza

El aceite que hoy conseguimos artesanalmente en Ibiza es un acto de amor. Sin mixtificación ni manipulación que pueda robarle matices y cuerpo, en un proceso de sedimentación natural, nuestro aceite consigue una pureza natural absoluta y una envidiable tonalidad que lanza relámpagos dorados a la luz. Por la potencia de su paladar afrutado, verde y picante, por su delicado sabor a hojas y almendras, por su frescura y su carácter, es un aceite que no tiene nada que envidiar al que celebraban en el templo de Cnosos los reyes minoicos.

La importancia que en los pueblos mediterráneos ha tenido a lo largo de los siglos la cultura del olivo y del aceite queda bien reflejada en la variedad de nombres que damos a las aceitunas según es su tipología y la tierra en la que crece el olivo, arbequina, picual, vidiella, xanglotera, morruda, cornicabra, sevillana, menuda, artanenca, corivell, villalonga, llenyosa, tap d’ampolla,mançanella, zorzaleña, argudell, grossal, algerina, de coll llarg, mariàngela, de llumetes, morisca, farga, borriolenca, cuquellera, de fulla negra, vera, blanqueta, cap de gat, de punxeta, rebordenca, sivellina, rojal, llimonenca… Incluso el modo de recolectarlas, su grado de madurez y el procedimiento utilizado para conservarlas, ha creado un extenso abanico de nombres, entre muchos otros, grumera, pansida, pitxolina, sabatera, placera, viva, ventana, morta, gelada, plegada, batedissa, judaica, negra, envinagrada, bragada, ratllada, salada, escurada, verosa, trencada, verda, marcida, posada, culinegra, vidriada…

Cuando visité Menorca por primera vez, me sorprendió que apenas tuviera olivos, siendo que la isla mantiene una prodigiosa masa forestal de oleastros o acebuches que nosotros llamamos ullastres, olivos asilvestrados que no dan ningún beneficio. Lo que en Ibiza son pinos y sabinas, en Menorca son acebuches. Y no es que no den fruto, lo dan, pero pequeño y todo hueso. Tiempo atrás se prensaba, pero su aceite tenía tal amargor que era imposible llevarlo a la mesa. Se utilizaba como combustible en los candiles, para engrasar los aperos de labranza y como remedio casero en emplastos y friegas para dolores musculares, torceduras, picaduras de insectos, erupciones y quemaduras. En el Dioscórides de Font i Quer viene un consejo curioso: “Si tens una paparra aferrada a la pell, no intentis arrabassar-la de cop perquè deixarà les seves grapes i tal vegada els seus ous a la pell. Abans, posa-li damunt quatre gotes d’oli d’ullastre i al cap de dos minuts la paparra se sufocarà i afluixarà. També el pots fer servir, l’oli d’ullastre, per treure els pics de bogamarí i les taques de quitrà”. Hoy no sirve para nada y de aquellos usos nadie se acuerda.

En aquel mismo viaje a Menorca, cuando le pregunté a un buen amigo -lletraferit impenitent que avui fa de pagés-, Tomeu Orfila Seguí, por qué no se injertaban los acebuches con olivos, me dijo que él tampoco lo sabía, que tal vez era porque las industrias queseras y de zapatos tenían menos riesgo y más beneficio que los olivos. En cualquier caso, los acebuches menorquines nos remiten a tiempos muy anteriores al olivo y parecen decirnos que siempre han estado aquí. Si así fuera, serían los ancestros de los olivos centenarios que tenemos en Mallorca y también en Ibiza. Y algo tiene que ver con esta numantina resistencia del acebuche el comentario que me hace un payés de Peralta: “És mal de creure, ja ho sé, però si plantes un pinyol d’oliva neix un ullastre, no una olivera”. “Voleu dir –le pregunto descreído y en broma- que l’oliva té enyor i memòria del seu origen?”. Y el buen hombre se lo toma en serio y me da la razón: “I tant que té memòria! L’oliva se’n recorda de quan era ullastre i vivia salvatge. Llavors ningún el sacsetjava o munyia com, en recollir les olives, fem ara a l’olivera. I ben segur que té enyorança de quan era ullastre. Ho sé perquè en deixar al seu aire una olivera, sense conrreu, al cap de dos o tres generacions torna a ser un ullastre”.

No se lo dije, pero pensé que esa manera de hablar del olivo, como si el árbol pensara, recordara y tuviera incluso querencias, casaba bien con la costumbre que ha tenido siempre el payés ibicenco de dar nombre a los olivos más viejos que casi acaban siendo una entidad familiar, parte de la casa.

Un caso muy especial en Santa Eulària es n’Espanya, el olivo más grande y viejo de Baleares. No estaría de más saber qué edad tiene. No porque yo participe del milenarismo de los olivos, aunque estoy seguro de que los tenemos de más de 500 años. Los añosos troncos, antes de morir, sacan siempre brotes y en ellos revive el olivo. De aquí que el árbol haya sido siempre símbolo de esperanza y resurrección. Esta vetustez del olivo y el respeto que el payés le tiene ya lo recogía hace dos mil años Diodoro de Siciliai: “En la isla llamada Pitiüsa, como en Corfú y en Corcira, el olivo crece a su aire y no se poda”, una costumbre que nuestros payeses han mantenido hasta nuestros días y que explica la altura que el árbol alcanza, una estrategia que puede mermar su producción, pero no su extraordinaria calidad que nos ha conseguido el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP, Oli d’Ibiza). Con mérito sobrado, no en vano es un aceite con historia y solera.