El autor que comenzó a escribir para emular a Vázquez Montalbán

Fue con su primera novela, Ojos de agua (2006), que transcurre en la siniestra torre de Toralla, un farallón del franquismo sobre una roca a escasos metros de la costa. Cuando Domingo ya sabe que la editorial Siruela va a publicarla, envía el manuscrito a la viuda de Manolo Vázquez Montalbán, Anna Sallés, «con palabras de sincera gratitud», me contó.

No es casual que lo recuerde. Esta primera entrega sale a la luz y una voz recorre las librerías, me llegan los ecos desde Santiago de Compostela: se había publicado la primera novela de un escritor de Vigo, un tipo muy querido por todo el mundo (ya entonces se decía), que no iba a pasar inadvertida. La descripción del entorno era de tal maestría, y su protagonista, un detective tan bien construido, que recordaba las mejores novelas de Montalbán.

Lo dijeron los lectores y la crítica enseguida les dio la razón: aquel personaje sepia que tanto ocultaba, sagaz a muerte, solitario y saudoso, amante de la buena culinaria, conocedor de caldos, era descendiente directo de Pepe Carvalho. Algo que, obviamente, Domingo ya sabía: su reconocimiento se había adelantado al de todos, libreros, lectores y críticos, enviando el manuscrito a sus deudos, como homenaje al gran maestro. Así respondía a la pregunta obligada:

-Domingo, ¿pesa la comparación?

-Yo empecé a escribir para ser Montalbán, Banville o Camilleri, que son mis mayores. No aspiro a conseguirlo, me quedo en Domingo Villar; pero por supuesto que reconozco haberme inspirado en Carvalho y no me molesta que me comparen, al revés, ¡cómo podría molestarme! Montalbán fue un grandísimo poeta y agudo observador de la realidad, un gran narrador de una cultura vastísima.

De él admiraba su genial lucidez y perspicacia, y también, aquella manera que tenía el catalán de meternos de lleno en la Historia con mayúsculas, especialmente la que tanto él como su personaje vivieron plenamente a partir de la primera novela de la saga detectivesca, publicada en 1972 (Yo maté a Kennedy). Decía Villar que «es más fácil entender la historia de España leyéndolo a él, que hacerlo en la mayoría de tratados sesudos sobre la Transición».

Cuando a Domingo le preguntaban por sus favoritos, entre ellos y sin duda citaba siempre a MVM, y su novela Los pájaros de Bangkok, la capital tailandesa donde el gran escritor catalán fue a encontrar la muerte un aciago día de octubre de 2003. Seguro que a Vázquez, como gustaban llamarle los adeptos a su tan poética negrura, le hubiera sorprendido muy favorablemente la personalidad de éste su último gran admirador, Domingo Villar.