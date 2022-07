El tiempo de las golondrinas

En las ciudades de hoy hay pocas aves. O no las vemos. Cuando yo era niño, en la Marina teníamos todo el año, o a su tiempo, gorriones, golondrinas, estorninos, palomas, gaviotas, algún mirlo que corría y saltaba a trompicones, lechuzas con nido en las murallas y muchísimos murciélagos, como pequeños demonios que salían al anochecer de nadie sabe dónde.

Uno tiene la impresión de que hoy hay menos golondrinas. O tal vez las hay y las pasamos por alto porque ya no hacemos vida en la calle. En los tiempos que recuerdo de cuando era niño, gregarias como son, llegaban en bandadas y nos alegraban las atardecidas con sus locos vuelos y virajes. Las recuerdo sobre todo en las vacaciones de Semana Santa. Cuando preparaba en Sant Elm la Primera Comunión, el padre Ramiro nos dijo en la Catequesis que las golondrinas son aves benditas porque le quitaron a Cristo crucificado las espinas de su corona. «Y por eso –añadió-, si os fijáis, veréis que tienen unas plumillas rojas en la pechera que se mancharon de sangre». Y nos recitó unos versos que yo anoté en mi Catecismo, debajo del padrenuestro: «Ya vienen las golondrinas / con el pico muy sereno / a quitarle las espinas / a Jesús, el Nazareno». ¡Qué cosas! Aquello nos impresionó y nos hizo verlas como ‘aves amigas’.

Las estaciones de tránsito en la isla pasaban como de puntillas y era como si tuviéramos sólo dos estaciones, invierno y verano. Nadie hablaba del otoño y de la primavera. Los pájaros migratorios se encargaban de anunciarnos el cambio de tiempo, los estorninos el frío, y las golondrinas la bonanza. Don Ernesto nos decía en la escuela que las golondrinas venían a criar entre mayo y agosto, aunque llegaban mucho antes. Las empezábamos a ver a finales de febrero y se marchaban en noviembre. Alguna vez coincidían con los estorninos, pero sus cielos eran distintos. Los estorninos arrasaban durante el día los olivares y cuando anochecía entraban en la ciudad, volaban altos y con sus circunvoluciones montaban un circo sobre la Marina. Las golondrinas eran urbanas, casi domésticas, hacían nido en las fachadas y volaban sobre los tejados y entre las casas. Lo suyo era un insectívoro safari de bichos voladores también urbanos, principalmente moscas y mosquitos, pero si algún intruso rural se colaba en la ciudad, cigarras, grillos o saltamontes, también lo cazaban y se lo zampaban.

Aquello de que las golondrinas anunciaban siempre el buen tiempo era una verdad a medias. En los marzos y abriles, algunas veces, el invierno daba los últimos coletazos y diluviaba. Y peor podía ser. En 1956, el año que viví en Sant Joan, nevó a finales de febrero y se perdió la cosecha de almendras. Lo que sí era cierto -lo vi muchas veces- es que si venían borrascas las golondrinas volaban bajo, casi a ras del suelo; y al revés, con bonanza volaban altas. Durante unos años –yo tendría 11 o 12- quise ser ornitólogo y las golondrinas me obsesionaban. Creo que fue porque debajo del balcón del primer piso de nuestro edificio, el de cas Saboner, donde tenía su despacho don José, el metge Pepet, había dos nidos de golondrinas. Un día que encontré al buen médico en el portal, le enseñé los nidos de su balcón y estuvo encantado. Me dijo que cada pareja de golondrinas volvía todos los años al mismo nido. Aquel encuentro fue providencial, porque, pocos días después, don José me ayudó y también ayudó a las golondrinas. Unos chicos intentaban desde la calle romper los nidos con unas cañas y yo avisé a don José que, a pesar de que pasaba consulta a una vecina, se enfadó, salió al balcón y abroncó a los chicos que salieron a escape.

Al primer intento

Yo vigilaba aquellos nidos y cuando llegó el momento pude ver, bien entrado agosto, como asomaban la cabecita las crías que no paraban de chillar. Pedían comida. Un día abandonaron el nido y volaron al primer intento. Menos mal, porque yo había leído que si una golondrina cae al suelo no puede volver a volar. Tienen unas patitas tan cortas que con sus aleteos golpean el suelo y no remontan. Eso explica que las veamos siempre en el aire, o descansando en los cables de la electricidad, o descolgándose para volar desde los aleros, desde lugares altos. Otro detalle que hizo que me fijara en ellas fue que un verano vi que hacían un nido nuevo debajo del balcón de Toni Font, el practicante, que también nuestro vecino. Los pájaros iban y venían con bolitas de barro y trabajaban como auténticos albañiles. En 4 días tuvieron el nido acabado, más grande que un puño, casi redondo y con un ojete para entrar y salir.

El toque final fue introducir en él algunas hojas y las plumas que el macho y la hembra se arrancaban. Pensé que hacían una especie de colchón para las crías. Todo aquello aumentó mi interés y pasé varias tardes en la biblioteca de Vara de Rey. Doña Regina, la bibliotecaria, me dejó La enciclopedia de las aves que dedicaba varias páginas a las golondrinas. Aprendí un montón de cosas, pero sólo me acuerdo de que en sus migraciones podían volar, entre ida y vuelta, 40.000 kilómetros, unos 300 kilómetros cada día. En las fotografías pude ver algo que al natural pasaba por alto, sus colores, negros azulados en la espalda y blancos en el pecho; y que tenían una cola larga y horquillada que les servía de timón.