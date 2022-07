Libros que buscan el negocio editorial

«Que un libro esté disponible o no en una librería depende de que una editorial decida publicarlo», explican desde Dos Bigotes. «Otro tema será si detrás de esa decisión existe un verdadero compromiso con el colectivo. Por ejemplo, que lo que se decide publicar contribuye a difundir la diversidad, si en ella está representada la totalidad del colectivo, si es coherente con el resto de títulos o si es un interés puramente mercantilista o comercial».

«A finales de los años 90, cuando mucha gente salió del armario, las grandes editoriales creyeron, tal vez ingenuamente, que iba a haber muchísimos lectores gais y todas querían un libro gay», recuerda Luis Antonio de Villena. «Cuando pasó el tiempo y vieron que esos nuevos lectores no existían, se echaron para atrás. Por eso hoy, un chico que tenga una novela gay tendrá que editarla en editoriales pequeñas; en las grandes te aseguro que no».

Sin cuestionar el testimonio del autor de La nave de los muchachos griegos, Amaiur Fernández defiende que «cada vez se publican más libros protagonizados por gais o lesbianas en editoriales generalistas. Por ejemplo, Llámame por tu nombre, de André Aciman (Alfaguara), Luz, de Elisabet Riera (Sexto Piso/L’Altra editorial) o Cinzia, de Leo Ortollani (Nuevo Nueve) en novela gráfica». Un fenómeno en el que desempeñan un importante papel las nuevas librerías especializadas en tema LGTBIQ+, como El Noa Noa, Acció Perifèrica o Mary Read, que se suman a otras más veteranas, como Antinous, Cómplices y Berkana.

«Hay más librerías que nunca y la clave está en la gente joven», explica Mili Hernández. «A mi librería vienen chicos y chicas gais, lesbianas y trans, que me cuentan cosas de su vida, como que sus padres les aceptan como son, que viven su sexualidad libremente y sin miedo. Jóvenes que buscan el libro de Heartstopper o títulos LGTBIQ+ para público juvenil que se están publicando en Penguin Random House o Planeta. Cuando los veo, pienso «lo hemos conseguido», porque son estos grupos de jóvenes los que, a través de la cultura, mucho más que a través de la militancia que está un poco desactivada, pararán el discurso de odio de partidos como Vox».

Junto con las editoriales y las librerías, la tercera pata del negocio editorial son los medios de comunicación que, como sostiene Rodrigo García Marina, «suelen utilizar a los autores LGTB para cumplir sus cuotas y producir lo que en estrategia de marketing se llama público objetivo. Se asume una falsa correspondencia de compraventa entre los autores LGTB, los temas LGTB y su target. El problema es que yo no escribo para gente LGTB, escribo para todas las personas que desean leerme. En este caso, el periodismo cultural juega un papel de capitalización y fetichización de identidades subalternas, eminentemente políticas. Nuestras historias ya están reproducidas en la historia de la literatura, mucho antes de que tuvieran entidad o los nombres por los que nos reconocemos actualmente. Por eso, no necesitamos una página en un medio, necesitamos vidas vivibles. Esto, lamentablemente, no nos lo proporciona una novela sobre el acoso escolar sistemático que sufrimos en la escuela».