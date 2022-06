La mirada de Joan Costa

Playa de guijarros de es Codolar en la zona de Cap de’s Falcó. Los fotógrafos a veces queremos que el mar tenga un efecto sedoso o de niebla. Para ello colocamos un filtro de densidad neutra delante del objetivo, que hace disminuir la intensidad de luz que llega al sensor. Gracias a ello podemos utilizar una velocidad de obturación muy lenta que hace que el agua aparezca con este aspecto. Del mismo modo, las nubes que vemos al fondo de la imagen también resultaron un poco movidas. 1 de octubre de 2012. Islas Baleares, Ibiza.

Jugando al escondite

Rascacio oculto entre la posidonia en Punta Galera, Portinatx. En nuestro Mediterráneo encontramos diversos peces de la familia de las escórporas. El más conocido es el que llamamos roja, muy popular en nuestra gastronomía. El rascacio es el más pequeño de la familia y aunque lo habitual es encontrarlo escondido en la grieta de alguna roca, este ejemplar se ocultaba entre las hojas de una pradera de posidonia. 6 de julio de 2016. Islas Baleares, Ibiza.

Águila calzada

Un ejemplar de águila calzada observa al fotógrafo en el Parque Natural de ses Salines. No es habitual contemplar ejemplares de águila calzada en Ibiza, aunque a veces es posible encontrar algún individuo que se halla de paso. Este ejemplar se encontraba comiendo restos de algún animal fallecido por el atropello de un automóvil en ses Salines, por lo que fue posible acercarse bastante a él y lograr fotografiarlo antes de que se diese a la fuga. 4 de diciembre de 2015. Islas Baleares, Ibiza.

Arquitectura funcional

Fachada de la casa payesa de Can Ros, sede del Museo Etnológico, en Santa Eulària. La arquitectura ibicenca nació de gente que no tenía formación universitaria y tiene la reputación de ser muy simple y funcional. En esta imagen de la casa payesa de Can Ros, en Santa Eulària, se aprecia a la perfección varios módulos. La vivienda iba creciendo con nuevas edificaciones que se añadían al cuerpo principal a medida que iba aumentando el número de familiares que la habitaba. 24/Junio/2009 Islas Baleares. Ibiza.

¡Tinta va!

Un pulpo suelta un chorro de tinta al fotógrafo en la isla de Conillera. Aunque el cefalópodo más conocido por su tinta es el calamar, lo cierto es que es más probable que sea un pulpo quien le suelte un chorro de tinta a un buceador. Aunque algunos ejemplares de estos inteligentes invertebrados son muy amigables con los submarinistas, otros, como el de la imagen, se estresan fácilmente al pensar que están en peligro y sueltan a chorro el viscoso líquido para ocultarse. 23/Mayo/2017 Islas Baleares. Ibiza.