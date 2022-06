La mariquita que se zampa la cochinilla en Ibiza

No se sabe cómo, pero el diminuto depredador ha localizado a su pegajosa presa. La Rodolia cardinalis, un pequeño escarabajo procedente de Australia, ha encontrado en Ibiza a su paisana Icerya purchasi, la cochinilla acanalada. La mariquita Rodiolia cardinalis es el depredador natural de la cochinilla. Se la merienda en todas sus fases, desde los huevos a las ninfas y a los adultos. El escarabajo ha hallado a la Icerya purchasi donde cabía esperar, allí donde esta suele darse los festines y causa más estragos: sobre las Medicago citrina, unas plantas que habitan en lugares muy concretos de las Pitiusas, esencialmente en los islotes. Por ejemplo, en es Malvins (situados frente a Platja d’en Bossa) y en na Bosc y s’Espartar (estos en las reservas naturales de los illots de Ponent).

El naturalista Jordi Serapio fue quien detectó esas mariquitas mientras llevaba a cabo su parte de un proyecto (desarrollado por el Govern balear y subcontratado con SEO Birdlife) de conservación de especies amenazadas de toda la Comunitat Autònoma: «Se ha encargado a un grupo bastante numeroso de gente hacer trabajos sobre determinadas especies. Yo me dedico al seguimiento de las amenazadas de las Pitiusas». En total,19 especies pitiusas. «Y una de las que aparece en la lista es la Medicago citrina. El trabajo consiste en evaluar el estado de conservación de todas las poblaciones de esa planta en Ibiza».

17 de junio de 2020: el hallazgo

De ahí que el 17 de junio de 2020 desembarcara en es Malvins para comprobar cómo la cochinilla afectaba en ese islote a la Medicago citrina: «Fue entonces cuando vi una mariquita sobre una cochinilla. De insectos controlo poco. Le hice unas fotos con el móvil y se las envié a un entomólogo del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona que conozco, Amadeo Viñolas, un referente en tema de escarabajos». Enseguida le comunicó que era Rodelia cardinalis. «Fue una sorpresa bastante grande», señala Serapio.

Cómo actúa la cochinilla

La cochinilla acanalada «es un insecto homóptero procedente de Australia que entró en España involuntariamente en los años 20 del siglo pasado como plaga en los cultivos de cítricos», se indica en el ‘Informe sobre la afectación de la plaga Icerya purchasi en Medicago citrina en la Reserva Natural de las islas Columbretes’, elaborado en 2014 por el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana. Sus ninfas, móviles, «se sitúan en brotes y hojas a los cuales pican para alimentarse de la savia. Se sujeta a la planta con una secreción cerosa y genera un saco asurcado que contiene cientos de huevos de color rojizo». Cubre tronco, ramas y ramillas, lo que debilita a la planta, «a la que puede llegar a secar debido a que absorbe su savia a la vez que inyecta toxinas salivales. Además, segrega una melaza dulzona sobre la que se suelen multiplicar diversos hongos de tipo negrilla que dificultan la fotosíntesis». Posiblemente, la cochinilla llegó a ese archipiélago «transportada de forma involuntaria por las aves que, procedentes de la costa, descansan en las islas en sus pasos migratorios».

El caso de la columbretes

Serapio recuerda que, precisamente «los homólogos del Servicio de Protección de Especies balear en la Comunitat de Valencia, el Servicio de Vida Silvestre, introdujeron intencionadamente la rodelia en las Columbretes» para acabar con esa plaga: «A raíz de esa experiencia se planteaba hacer lo mismo en Ibiza». El botánico Joan Rita, profesor de la UIB, es uno de los defensores de esta solución para frenar su expansión en islotes como s’Espartar. Pero esa solución plantea un dilema: ¿es conveniente introducir una especie alóctona en una reserva natural, aunque sea para salvar un endemismo? El Plan de Gestión de la Red Natura 2000, en fase de redacción, incluye la expresa prohibición de métodos semejantes.

Una semana más tarde, el 23 de junio de 2020, Serapio desembarcó en s’Espartar y también la localizó allí. Las que fotografió en ese islote con el móvil eran larvas de Rodolia cardinalis. Las de es Malvins eran adultos.

A raíz de ese descubrimiento, el Servicio de Protección de Especies del Govern balear «decidió iniciar una investigación, pues no había constancia de que en Ibiza hubiera poblaciones naturalizadas de ese escarabajo». «Debe haberlas -añade el naturalista y fotógrafo- en la isla de Ibiza, pues si no no sé cómo han llegado a los islotes. La hipótesis más verosímil es que hayan saltado desde la isla principal. Nadie las ha llevado hasta allí intencionadamente… que se sepa. ¿Cómo llegó hasta allí?», se pregunta.

El Servicio de Protección de Especies contrató a una bióloga, Marina Pons Tysoe, «especialista en insectos», según Serapio, «para hacer un seguimiento, sobre todo para ver si las poblaciones de rodolia se mantienen de un año a otro. Esa es la gran incógnita». Se refiere Serapio a lo que ocurrió en ses Columbretes, donde la introducción intencionada de esa mariquita tuvo un éxito parcial.

Ciclos biológicos desacoplados

El control biológico de la cochinilla mediante sueltas de rodolia «es uno de los mayores éxitos de esta forma de control», se señala desde el Servicio de Vida Silvestre valenciano. Se utilizó por primera vez en California hace más de un siglo, en 1888, en los cultivos de cítricos: «En condiciones normales, una vez introducida, su dinámica poblacional se adapta a la de icerya y mantiene a las poblaciones controladas». Cuando en abril de 1996 se detectó la Icerya purchasi en Columbretes, poco tardó el Servicio de Vida Silvestre en emplear ese método: «La plaga parecía muy extendida, aunque todavía quedaban algunos ejemplares sanos en la zona más alta de la isla La Foradada. A finales de mayo se constató que la plaga había afectado intensamente a la planta provocando la muerte de 322 pies (44% del total de la población de la especie en el islote), mientras que 179 ejemplares se encontraban muy dañados (24% del total) y 239 algo afectados (32% del total)». El 28 de mayo se realizó la primera suelta de 130 ejemplares de adultos, pupas y larvas de esa mariquita. No era la primera vez que los valencianos la utilizaban: lo vienen haciendo desde 1926 para proteger los cultivos de cítricos de esa plaga.

La incógnita a la que se refería Serapio es que, desde que se iniciaron las sueltas, la Rodolia cardinalis «no sobrevivió ningún invierno en las Columbretes». Había que introducirlas cada año. A veces reaparecían de manera natural. Otras desaparecían para siempre. El Servicio de Vida Silvestre valenciano concluyó que la mariquita desaparece en el momento en que ya no hay cochinilla: «La Rodolia cardinalis muere también (…) Por alguna razón, que todavía se desconoce, no se ha conseguido fijar la población natural del predador ya que los ciclos biológicos de éste y su presa [la cochinilla] están desacoplados».

Un año más de estudio

Marina Pons explica que aún es pronto para saber cómo actúa la Rodolia cardinalis en Ibiza, pues sólo lleva un año estudiándola: «Necesitamos los datos de 2022 para extraer las primeras conclusiones», indica. Por ejemplo, si aquí, al contrario que en Columbretes, sobrevive en invierno y si su presencia afecta o no a la cochinilla: «En función de eso, la gestión que se deberá hacer para controlar la plaga será distinta».

La plaga llega a ses Margalides

El problema de la plaga de Icerya purchasi es que ha llegado a lugares insólitos, como los islotes de ses Margalides, y además ha atacado una de sus plantas emblemáticas, la endémica Euphorbia margalidiana, sólo presente allí y en sa Murada (en este caso introducida por el Govern a modo de reservorio, por si acaso). Allí la detectó también Jordi Serapio durante el estudio de especies amenazadas encargado por el Govern balear: «El pasado año se empezó el seguimiento de la Euphorbia margalidiana porque se sabía que habían bajado mucho sus poblaciones. Pero no se sabía por qué. En 2021 vimos que estaba siendo atacada por la cochinilla. Provoca una mortalidad muy rápida sobre esa planta, cuyo estado es aún más crítico que el de la Medicago citrina». De momento no han visto la cochinilla en sa Murada.