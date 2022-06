La mirada de Joan Costa

Una pareja de palomas torcaces volando en el cielo de Santa Eulària. Las palomas torcaces se están convirtiendo en un problema serio para los agricultores de nuestras islas. Durante los últimos años su número se ha multiplicado y arrasan con las cosechas de frutas y semillas. Se mueven en hábitats semiurbanos, hecho que dificulta su caza. Su alta densidad es una virtud para los fotógrafos, pues son muy fáciles de localizar y de fotografiar. 17/Febrero/2022 Islas Baleares. Ibiza.

A vista de pájaro

Imagen aérea del faro des Moscarter en Portinatx. La última revolución en la fotografía ha sido la llegada de los drones. Gracias a ellos conseguimos nuevas perspectivas para nuestras fotografías. Ganamos interés al eliminar la referencia del horizonte y modificando los ejes naturales de la imagen. Los últimos modelos de dron en el mercado del aficionado medio ofrecen gran calidad de imagen, además de mucha estabilidad, autonomía y maniobrabilidad. 2/Octubre/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Puerta

Detalle de una puerta en Can Prats en Atzaró. A veces no es necesario fotografiar el todo para dar mejor información. En este caso me basta con mostrar el detalle de una puerta para que el lector sepa que se trata de una vivienda rural ibicenca. La imagen es interesante gracias a la textura de la cal, a la zona más desgastada de la madera por estar expuesta al sol, al pequeño orificio que nos induce a pensar en la presencia de un gato y al rudimentario y antiguo pomo de madera. 26/Noviembre/2009 Islas Baleares. Ibiza.

Pez rata

Detalle de un pez rata en la playa de Benirràs. Los peces rata son muy comunes en las arenas de nuestras playas. En esta fotografía hecha durante una inmersión nocturna en la playa de Benirràs usé un artilugio para concentrar la luz del flash y obtener un mayor impacto. El gesto del pez abriendo la boca y el zooplancton que tiene a su alrededor atraído por mis focos ayudan a generar una imagen inquietante. 18/Diciembre/2020 Islas Baleares. Ibiza.

Huevo frito a contraluz

Medusa huevo frito fotografiada en Platja d’en Bossa. Las imágenes a contraluz resultan muy espectaculares en el medio marino. El agua ejerce de prisma, lo que hace que los rayos del Sol se abran y aparezcan nítidamente en la imagen. En este caso, busqué para el primer plano una medusa tipo huevo frito a muy poca profundidad. Estas medusas son fáciles de encontrar en nuestras playas desde mediados del mes de agosto hasta octubre. 4/Septiembre/2013 Islas Baleares. Ibiza.