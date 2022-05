Los pilotos que bombardearon por equivocación un acorazado alemán en Ibiza

A poco de iniciarse la Guerra Civil, las potencias europeas trataron de llegar a un «Acuerdo de No intervención» para circunscribir la contienda a la Península Ibérica y evitar una escalada del conflicto. Para llevar a la práctica el acuerdo, se aprobó un plan para controlar las fronteras marítimas españolas, que incluía la implantación de patrullas navales en torno a toda la costa.

Las patrullas estaban integradas por buques de guerra ingleses, franceses, alemanes e italianos. Estos buques tenían la consideración de «buques neutrales», dato importante. La costa española se dividió en ocho zonas, y a cada marina de guerra le fueron asignadas una o dos de estas zonas. A la Kriegsmarine le fue asignada la costa del sudeste de la Península, desde el cabo de Gata (Almería) al cabo Oropesa (Valencia). Comprendía tres grandes puertos: Cartagena, Valencia y Alicante.

Como la zona de vigilancia asignada a la Kriegsmarine estaba relativamente cerca de las Baleares, los buques alemanes solían fondear en Palma o en Ibiza, para descansar, recoger el correo y comprar víveres frescos.

Tres aviones de gran velocidad tupolev SB2 katiuska despegan de Valencia

La ayuda que el Gobierno soviético enviaba a la República llegaba por mar; lo que tenía sus dificultades, ya que los franquistas intentaban cortar las comunicaciones marítimas entre la URSS y España por medio de los cruceros ‘Canarias’ y ‘Baleares’; por lo que estaban considerados como un objetivo militar prioritario por las Fuerzas Aéreas de la República Española, las FARE.

La noche del 29 de mayo de 1937, se esperaba la llegada del mercante ‘Magallanes’

La noche del 29 de mayo de 1937, se esperaba la llegada del mercante ‘Magallanes’. La escuadra republicana salió de Cartagena, a primera hora de la mañana, con la orden de efectuar una operación de distracción sobre la isla de Ibiza y dirigirse después al norte de Argel, al encuentro del ‘Magallanes’ y escoltarle hasta Cartagena.

Sobre las cinco de la tarde de ese mismo día, tres aviones Tupolev ANT - 40 SB2 Katiuska despegaron del aeródromo de Liria, a pocos kilómetros de Valencia, en misión de patrulla de reconocimiento, para tratar de localizar la posición de los cruceros ‘Canarias’ y ‘Baleares’ y dar apoyo aéreo a la escuadra de Cartagena. Uno de los tres aviones tendría que volver al campo nada más despegar debido a una avería. La patrulla quedó reducida a dos aviones SB2. El Tupolev SB2 era un avión bastante avanzado para ser un diseño de los años treinta. Se trataba de un avión bombardero de alta velocidad.

La tripulación estaba compuesta por tres personas: el piloto al mando; el observador - bombardero, que operaba el sistema de puntería y lanzamiento de bombas y las ametralladoras de morro, y el ametrallador de cola. Las primeras tripulaciones de vuelo eran personal procedente de la URSS, pero a medida que los españoles aprendieron a operar con el avión pasaron a ser mixtas, para finalmente estar compuestas únicamente por aviadores españoles. Los aviadores soviéticos efectuaban en nuestro país un servicio de seis meses hasta su relevo.

Después del despegue, y tras un barrido por el canal entre la Península y las Baleares, los aviones se dirigen a reconocer la bahía de Palma. Al no encontrar a nadie, ponen rumbo al suroeste, para salir al encuentro de la escuadra de Cartagena.

Poco antes de llegar a la altura del islote de Tagomago, a lo lejos, por delante del morro del avión, descubren la presencia de un buque de guerra de grandes dimensiones fondeado en la bahía de Ibiza. ¿Será el crucero ‘Canarias’?

Se trataba del acorazado ‘Deutschland’, que, aquel sábado 29 de mayo de 1937, se encontraba en el antepuerto de Ibiza, para aprovisionarse de combustible y víveres frescos y dejar que la dotación descansara un poco. Su comandante había dado la orden de arriar el ancla a las 18.16; a continuación, se abrió el primer turno de cena para la dotación. El buque quedó fondeado con la popa entre la isla Negra y el faro de Botafoc con la proa mirando hacia Formentera.

Al descubrir la presencia del buque sospechoso, los pilotos para no ser descubiertos por los vigías del barco, dan la vuelta a la isla de Ibiza por el norte. Los Katiuska entran por el oeste de la isla, siguen la carretera de San José durante unos minutos y salen de nuevo al mar por la playa de ses Figueretes.

En el ‘Deutschland’, a las 19.12, el timonel de guardia grita «¡Ataque aéreo!» Ha avistado a los dos Katiuskas, volando ala con ala, aproximándose desde el sol. Inmediatamente, el comandante del acorazado ordena: «¡Klar Schiff zum Gefecht, Fuer eröffnen so bald klar! (Puestos de combate. Listos para abrir fuego)». La dotación se precipita hacia sus puestos de zafarrancho de combate. ¡Ya era tarde!

Los aviones dejaron caer cuatro bombas desde mil metros de altura. El acorazado recibió dos impactos directos. El comedor de marinería se convirtió en un infierno. La dotación se arrojaba al mar por los portillos tratando de escapar del interior del buque en llamas. Alrededor del acorazado, algunas embarcaciones ibicencas que se habían acercado a ver el barco trataban de recoger gente que se había arrojado al agua.

Tras el ataque, los SB2 se dirigieron al aeródromo de Los Alcázares (Murcia). Cuando tomaron tierra, saltaron de los aviones gritando y bailando: «¡Le hemos dado al ‘Canarias’, le hemos dado al ‘Canarias’! ¡Bombili ‘Canarias’, bombili ‘Canarias’!» ¿Se equivocaron de objetivo?

¡Tremendo el error de los pilotos al confundir el ‘Deustchland’, un buque neutral, con un crucero nacional!

Al caer la noche, el ‘Deutschland’ abandonaba el fondeadero envuelto en humo y, con la mar completamente en calma, arrumbaba hacia el faro de la Mola, y de allí al sur de Formentera para reunirse con su gemelo, el ‘Admiral Scheer’.

La tripulación del avión que bombardeó el 'Deusthland'

En el desconcierto inicial surgido a consecuencia del incidente, hubo mucha confusión sobre la identidad real de los atacantes. Los asesores soviéticos del Gobierno y el jefe de las Fuerzas Aéreas de la República Española (FARE) guardaron absoluto silencio sobre este suceso. El informe que redactó el piloto al mando de la patrulla de SB2, al dar por finalizada la misión, fue clasificado como ‘Misión Secreta’. La URSS no quería que se hiciera público que habían sido aviadores soviéticos y escalase a un conflicto internacional.

Se difundió en la prensa que las dotaciones de los aviones eran españolas. Se mencionaron los nombres del as de la aviación Leocadio Mendiola, y los de Ferran y José Lorenzo Miguel como tripulantes del avión que hizo blanco; y los de Árcega, Allende y Ramón López como los ocupantes del otro aparato.

Pero cuando años después, en las entrevistas que se hicieron a Mendiola al regresar a España tras el exilio, se le preguntó por los detalles de esta acción de guerra, Mendiola no desmintió la autoría ni tampoco aporto detalles significativos del vuelo. No deja de ser extraño que un piloto militar, autor de una acción de combate de tal repercusión, no hubiera hecho un relato pormenorizado dando todo tipo de detalles. ¡Había gato encerrado!

Por otro lado, el capitán de navío ruso Proskurov, jefe de la ‘Misión Especial del Gobierno Soviético en España’, en el libro ‘Bajo la bandera de la España Republicana’, contaba que en el avión que hizo blanco el piloto era el ruso Khovansky, apodado ‘El Carnicero’, y el observador-bombardero, la mano ejecutora que efectuó el lanzamiento, era otro ruso llamado Livinsky.

Asimismo, el jefe del aeródromo del que despegaron los SB 2 Katiuska afirmaba que las tripulaciones eran rusas mandadas por Khovansky, quien llevaba en su patrulla a Livinsky como principal navegante-observador.

Años después, en 1986, el capitán de navío Claude Huan, tras investigar en los archivos de la marina alemana, publicó un artículo, titulado ‘La Kriegsmarine y la Guerra de España’, en el que introducía todavía más enredo en el asunto al afirmar que «las tripulaciones eran mixtas (ruso-españolas)». En el primer SB2, el piloto era el mayor Ostrjakov y el observador español; en el segundo, el piloto era el español Mendiola – Nuñez y el observador Livinsky. En cuanto al tercero (piloto Khovansky), debió dar media vuelta por averías».

En 2020, durante el confinamiento, gracias a Internet y a las redes sociales, el autor de este artículo tuvo ocasión de contactar con el profesor Oleg Karimov, del Departamento de Historia de la Universidad del Gas y del Petróleo Gubkin de Moscú, quién en 2016 había contribuido en la publicación de un libro titulado ‘De Moscú al País X. Libro de memoria de voluntarios soviéticos participantes en la Guerra ivil Española 1936-1939’. El libro recogía un resumen de los expedientes militares de cada uno de los aviadores soviéticos que participaron en la Guerra Civil española.

La tripulación del SB-2 estaba compuesta por aviadores soviéticos, todos ellos volando con nombres españoles falsos

El profesor Karimov insistía en que, según los archivos militares rusos, la tripulación del SB-2 cuyas bombas causaron los daños en el acorazado estaba compuesta por aviadores soviéticos, todos ellos volando con nombres españoles falsos.

A continuación, incluimos un resumen de los expedientes de la que se cree que fue la tripulación de vuelo que causo los daños al acorazado: Ostryakov, Levinsky y Lobozov.

Ostryakov. Nikolai Alekseevich. 'Armando García', 'Águila'

Piloto al mando de la formación de aviones SB2 que bombardeo el acorazado. Se le conocía por Armando García, alias ‘el Águila’.

Nació el 17 de mayo de 1911 en Moscú en el seno de una familia de clase trabajadora. En 1930, a los diecinueve años, trabajaba en Moscú como mecánico de automóviles y conductor de autobús. Al mismo tiempo, estudió en la escuela regional de vuelo sin motor de Moscú, de la que se graduó en 1931.

En 1932, se graduó como piloto civil en la escuela de vuelo de la flota aérea civil, en la Escuela Central de Vuelo de Tushino, en Moscú y trabajó como instructor de vuelo en dicha escuela.

Entre enero de 1933 y mayo de 1934, estudió en la Escuela Superior de Paracaidistas de Osoaviakhim, donde se dedicó a probar nuevos diseños de paracaídas.

En junio de 1934, aprobó los exámenes para piloto militar e ingresó en el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos (RKKA), que así se llamaba el ejército soviético.

Trabajó como «piloto senior» e instructor de paracaidistas en la Escuela Especial de las Tropas (NKVD) del Distrito Ucraniano. Se hizo ampliamente conocido como un maestro del paracaidismo, realizó más de 400 saltos, incluidos muchos experimentales y estableció varios récords. En 1934, por sus logros en paracaidismo, fue uno de los primeros en recibir el título de Maestro de Paracaidismo de la URSS. El 10 de agosto de 1935 le fue concedida la Orden de la Estrella Roja.

Ascendido al empleo de capitán, participó en la «Misión Especial del Gobierno Soviético en España», es decir en la Guerra Civil, desde noviembre de 1936 hasta octubre de 1937, como comandante piloto en el 12º Grupo de bombarderos Tupolev SB2 de las Fuerzas Aéreas de la República Española (FARE).

Voló en más de 250 salidas. Tenía los seudónimos de Águila y Armando García

Antes de llegar a España, nunca había volado un avión bimotor. Después de comenzar entrenando por su cuenta en un avión del modelo Dragon Rapide, llego a dominar el avión SB2 y pronto se convirtió en uno de los mejores pilotos. Voló en más de 250 salidas. Tenía los seudónimos de Águila y Armando García.

En su historial militar figura que el 28 de mayo de 1937 su SB2 dañó al acorazado alemán ‘Deutschland’.

Por su actuación en España le fueron concedidas dos condecoraciones de la «Orden de la Bandera Roja»; la primera en enero de 1937 y la segunda en octubre de 1937.

Al volver a la URSS, continuó sirviendo en las fuerzas aéreas del RKKA, siendo ascendido al empleo militar de comandante. A partir de este momento su carrera militar en las fuerzas aéreas del RKKA fue meteórica.

El 26 de abril de 1940, a los 29 años de edad, fue ascendido a general de brigada, y dos meses después, el 9 de junio de 1940, se le concedió el grado de general de división y se le otorgó el mando de las fuerzas aéreas soviéticas del Pacífico, destino en el que se encontraba al estallar la Segunda Guerra Mundial, la denominada ‘Guerra Patria’ para el pueblo soviético. En octubre de 1941, cesa como comandante de las fuerzas aéreas del Pacífico y se le nombra Comandante de las fuerzas aéreas del Mar Negro. Participó en la defensa de Sebastopol. Voló en más de 100 salidas en cazas I-16 ‘Mosca’ y Yak-1.

El día 24 de abril de 1942, mientras se encontraba en visita de inspección a los talleres de aviación de la bahía de Sebastopol, a las 14 horas y 15 minutos, una patrulla compuesta por seis aviones de la Luftwafe, Junkers, Ju-88, atacó los talleres. El impacto directo de una bomba le causó la muerte. Tenía 31 años. Fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Sebastopol (Crimea).

Por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, recibió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética y la Orden de Lenin por su servicio ejemplar en la lucha contra los alemanes y por el coraje y heroísmo demostrados durante ese tiempo.

Giorgy Levinsky Korneevich. 'Jaime Ferran'

En lo que todos los que han estudiado este asunto parecen coincidir, es en el hecho de que el navegante-observador y ametrallador-bombardero del Tupolev SB-2 que causó los daños al acorazado Deutschland fue Giorgy Levinsky Korneevich, que en España adoptó el nombre de Jaime Ferran.

Levinsky nació el 18 de marzo de 1910, en el seno de una familia campesina, en el pueblo de Tokmak, Turkestán. Ingresó en el RKKA, en el año 1927. En 1930, se graduó en la Escuela Militar Unificada de Asia Central del Ejército Rojo V. I. Lenin. En 1931 entró en el partido comunista.

En 1932, se graduó en la Escuela Militar de Pilotos y Pilotos-observadores de Orenburgo. Fue destinado como navegante-observador a un escuadrón de aviación de bombardeo ligero del distrito militar de Bielorrusia, con el grado de teniente.

Cinco años después, en 1937, asciende a capitán, y es enviado a España formando parte de la Misión Especial del Gobierno Soviético. Estuvo en España desde el 3 de enero al 13 de agosto de 1937, como navegante-observador del 12º Grupo de Bombarderos de las Fuerzas Aéreas de la República Española (FARE).

En su expediente militar figura que el 29 de mayo de 1937 hizo dos impactos con bombas en el acorazado alemán ‘Deutschland’. Fue condecorado con dos Órdenes de la Bandera Roja por su destacada actuación en la Guerra Civil.

Al regresar a la Unión Soviética, el 31 de agosto de 1937, fue ascendido directamente de capitán a coronel y volvió a pasar destinado a Bielorrusia. En 1938, realizó el curso de piloto militar en la escuela de pilotos militares de Stalingrado.

De 1940 a 1942, estuvo como comandante de los regimientos números 223 y 445 de Bombarderos de Largo Alcance y participó en la Guerra Soviético-Finlandesa y en la ‘Gran Guerra Patria’. Luchó contra los alemanes en el frente occidental. De diciembre de 1942 a marzo de 1943, estuvo destinado como jefe del Departamento de Aviación de la Dirección del 35º Ejército del Frente del Lejano Oriente. En 1943, estuvo de subcomandante de la 304 División de Aviación de Bombarderos.

A partir de octubre de 1944, causa baja en vuelo y pasa a desempeñar destinos de enseñanza. Hasta mayo de 1947, fue jefe del Departamento Militar del Instituto de Maestros de Andijan, Uzbekistán y, de mayo de 1947 hasta su pase a la reserva en 1953, fue profesor en el Departamento Militar de la Universidad Estatal de Kazajstán.

Recibió tres Órdenes de la Bandera Roja, dos Órdenes de la Estrella Roja, la Medalla por la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria 1941-1945 y otras condecoraciones importantes.

El 13 de febrero de 1952, por sentencia del Tribunal de Honor de los Oficiales Superiores, fue degradado al empleo de teniente coronel. En 1953 pasó a la situación de reserva. Triste final para un militar que llegó a España de capitán y salió de coronel. A partir de 1961, vivió en la ciudad de Rostov-on-Don, Rusia.

El tercer tripulante del SB2 fue el ametrallador de cola Vasili Andreevich Lobozov, alias Félix López. Nació el 1 de febrero de 1913 en el pueblo de Vasilyevo, en una familia de campesinos. En 1932 se trasladó a Moscú, donde empezó trabajando como mecánico.

Ingresó en el RKKA en 1935. Graduado por la Escuela de Especialistas Junior de Aviación de Voronezh, estuvo destinado como operador de radio y artillero en el escuadrón de la fuerza aérea en Smolensk.

Participó en la Misión Especial del Gobierno Soviético en España como artillero y operador de radio de bombarderos SB2 del 12º Grupo de Bombarderos de las FARE. Allí adoptó el nombre de Félix López.

En su expediente figura que formó parte de la tripulación de vuelo del capitán Ostryakov y que participó en el bombardeo que causó daños al acorazado alemán ‘Deutschland’. Efectuó 153 salidas de vuelo en España.

Al volver a la URSS, realizó el curso de piloto en la Escuela de Pilotos de Aviación Militar, en Stalingrado. Ascendió a teniente y fue destinado como piloto del 40º Regimiento de Aviación de Bombarderos del Mar Negro. Participó en la Gran Guerra Patria. Luchó en el frente sudoeste y en la defensa de Odessa. Realizó 106 misiones de guerra, de las que cuatro fueron en el modelo de avión Tupolev SB2 y 102 salidas en el modelo de avión bombardero Petliakov Pe-2. Fue ascendido a capitán, a finales de julio de 1942.

Al ascender al empleo de comandante, en diciembre de 1943, fue destinado como segundo comandante del 30º Regimiento de Aviación de Reconocimiento de la Fuerza Aérea del Mar Negro. Allí realizó 185 incursiones en el frente enemigo.

En marzo de 1944, fue proclamado Héroe de la Unión Soviética. El 30 de noviembre de 1944, mientras realizaba una misión de combate, sufrió un accidente aéreo en el que murió junto con toda la tripulación. Está enterrado en una fosa común en el parque municipal de la ciudad de Saki (Crimea).