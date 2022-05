Tienes estrés, haz deporte

Para liberar tensiones y relajarse, lo ideal es practicar deporte. Para conseguirlo, algunas disciplinas son mejores que otras. Si lo que buscas es minimizar el estrés y la ansiedad, lo mejor es que busques un hueco y practiques semanalmente algo de cardio, boxeo, natación, yoga o bailes.

1) Un poco de cardio para mejorar tu salud cardíaca

Correr es uno de los deportes más básicos a la hora de mantenerse en forma y dejar atrás las preocupaciones. Pero el cardio abarca mucho más que el running: hacer sentadillas, saltar a la comba o el ciclismo son alternativas igual de positivas. Y los beneficios del cardio son en cualquier caso los mismos: quema de calorías, mejora de la tonificación del cuerpo, entrenamiento del sistema cardiovascular y mejora de la respiración y del sistema inmune.

2) La natación, el entrenamiento más completo

La natación es uno de los deportes que mayores beneficios genera. No en vano, son cada vez más los gimnasios que cuentan con piscinas en sus instalaciones. Al sumergirnos en el agua, hacer uso de todas nuestras extremidades, articulaciones y grupos musculares, y concentrarnos al mismo tiempo en la regulación de nuestra respiración, lograremos fatigar y desestresar todo el cuerpo. La natación es un deporte muy completo, pero no produce impacto en los huesos o articulaciones, lo que lo hace idóneo para quienes tengan alguna lesión o no puedan realizar grandes esfuerzos.

Entre todos sus beneficios destacan: el aumento de flexibilidad y elasticidad, el fortalecimiento de todos los músculos, sobre todo de la espalda, el alivio de enfermedades crónicas como el asma o la diabetes, y la ayuda que presta al sistema respiratorio y al aumento de la capacidad pulmonar.

3) El boxeo, buena manera de liberar tensiones

El boxeo es un deporte muy completo porque, aparte de ser un deporte aeróbico, ayuda a ganar masa muscular y estar en forma, y se ha convertido en poco tiempo en una auténtica tendencia, con multitud de centros deportivos dedicados en exclusiva al boxeo y sus distintas modalidades, como el kickboxing.

Con el boxeo se combate el estrés y se mejora el sistema inmunológico. Es una buena opción también para fortalecer la coordinación, al implicar las manos y la vista, mejorando nuestros reflejos. El boxeo trabaja todo el cuerpo de los pies a la cabeza, mejora la velocidad mental y la toma de decisiones. Es la práctica perfecta para deshacerte de la tensión y el estrés del día a día.

4) El yoga, para mejorar la respiración y la flexibilidad

El yoga es una actividad al alza desde hace años y ya son muchas las personas que lo practican a menudo por todos los beneficios que aporta al cuerpo. El yoga, al ayudarnos a controlar nuestra propia respiración, nos ayudará a superar la ansiedad.

Existe cantidad de modalidades de yoga, como el Bikram yoga, que se realiza a 40 grados, o el Kundalini yoga, orientado en ayudarte despejar la mente, pero todas traen los mismos beneficios: mejorar la coordinación, la concentración e incluso la digestión, además de ayudar a dormir mejor y estar más relajado durante el día. Perfecto para desconectar de un día ajetreado.

5) Bailar, una opción que mejora tu coordinación y además te alegra el día

Aprender a bailar, en todas sus formas: zumba, baile moderno, baile clásico… es una opción ideal para olvidarnos del estrés. Además, es una actividad social que podemos realizar en grupo y emplear para conocer nuevas personas. Sus beneficios son múltiples, y, al igual que el boxeo, ayuda a la salud cardiovascular, mejora el equilibrio y la fuerza y hasta aumenta el rendimiento cognitivo.

Hay científicos que han descubierto que las áreas del cerebro que controlan la memoria y las habilidades mejoran con el baile. También ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduciendo el estrés y disminuyendo los síntomas de la ansiedad y la depresión, además de aumentar la autoestima. ¿Quién no cambia de ánimo cuando escucha sus canciones favoritas y comienza a bailar?