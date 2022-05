Cartago en el origen

Si Ibiza aparece por vez primera en el mapa del mundo antiguo como colonia cartaginesa es inevitable y conveniente que, al interesarnos por la memoria de la isla, hablemos de Cartago. Y digo conveniente porque, ¿qué sabemos de Cartago a pie de calle? Y no lo digo porque la historia pitiusa la inicie Cartago. Si dejamos de lado la ocupación prehistórica de la que tan poco sabemos, nuestro relato debería arrancar en sa Caleta y Cap des Jondal, en los primeros fondeaderos y poblamientos de los fenicios que, desde el oriente mediterráneo venían al sureste hispánico en una navegación que pasaba por el sur balear en el que nuestra isla ofrecía una estratégica escala.

Ibiza sería así una providencial base de tránsito en la ruta entre Tiro y Gadir. Y si así fue, la primera frecuentación fenicia de la isla correspondería a la ocupación tiria de las costas andaluzas en los siglos VIII y VII a.C. Sentada esta premisa, miramos de nuevo a la poderosa Cartago que nos dio relevancia y nombre en el Viejo Mundo. Y si desde el punto de vista histórico Ibiza es hija de Cartago, no es de recibo que ignoremos a la fascinante metrópoli africana que hizo de Aiboshim –con palabras de Timeo– una ciudad cosmopolita, de casas bien construidas y habitada por toda clase de extranjeros, cuando los pobladores de Mallorca y Menorca vivían en cuevas, se vestían con pieles y cazaban con hondas y lanzas de madera.

Y aunque aquí no cabe lo que querría decir de Cartago, una breve noticia nos dará una idea del poder, la riqueza y magnificencia que la ciudad llegó a tener, una realidad que habría satisfecho y desconcertado a Flaubert porque supera en mucho su ficción en Salambó. Lo primero que cabe decir es que, mientras Roma era una población insignificante a orillas del Tiber, Cartago fue la cabeza de un imperio tentacular que dominaba el Mediterráneo.

Tratemos de visualizar una península en forma de punta de flecha que se adentra 16 kilómetros en el mar, con dos grandes lagunas en su lado sur y un promontorio (Byrsa) que el mar baña por tres lados en un paisaje púnico perfecto: playa larga, bahías protegidas, un pequeño itsmo en dirección a tierra y un hinterland fértil y extenso. Imaginémonos una ciudad rodeada de ciclópeas murallas de 15 metros de altura y 10 de grosor, que en su interior tenían almacenes, arsenales, cuarteles y establos para 300 elefantes y 4.000 caballos.

En sus mejores momentos, a principios del siglo III aC., Cartago llegó a tener más de 400.000 habitantes. Con una estructura orgánica y concéntrica en su zona más alta –la más antigua- y con trazados ortogonales en el llano, paralela al litoral, y con un ancho de calles –algunas peatonales- entre 5 y 7 metros. La ciudad disponía de baños públicos, templos, teatros, bibliotecas (libriPunici), monumentos y alcantarillado axial en el subsuelo. Salambó, el barrio residencial era el centro político y económico, con ágora y foro, y desde él se bajaba al puerto por tres grandes avenidas. Intramuros, al noroeste de la ciudad, estaba el barrio señorial y ajardinado de Megara. Los edificios más comunes, encalados y sin ventanas pero abiertos a patios interiores, podían tener hasta 6 plantas y disponían de grandes cisternas rectangulares de entre 3 y 5 metros de profundidad. Dos grandes dársenas conectadas y abiertas al mar por un canal artificial de 30 metros de anchura que se cerraba con cadenas creaban dos puertos con sus correspondientes astilleros: el militar, circular y porticado, con una isla y una torre de control en el centro, daba cabida a 200 naves, mientras el puerto mercante, rectangular, proporcionaba amarre a otras tantas embarcaciones. En cuanto al entorno de la ciudad, extramuros, se extendía la dilatada planicie que Diodoro Sículo describe «parcelado en feraces huertas que regaban muchas acequias». Las lujosas quintas de los oligarcas y personajes acaudalados evidenciaban la riqueza de sus propietarios. Y más allá, hasta donde alcanzaba la vista, estaba el Gran Sirte, feraz territorio costero entre Túnez y Líbia, en el que se solapaban los cultivos de cereales, viñas, olivares, y también frutales, higueras, almendros, granados, palmeras datileras, etc. También se criaba ganado, sobre todo, ovejas y caballos.

Pero los imperios no son eternos y también a Cartago le llegó su final. Mientras Anibal culminaba su gesta de atravesar los Pirineos, el Ródano y los Alpes con 50.000 soldados, 9.000 jinetes y 37elefantes, mientras batía a Cornelio Escipión en Pavía, a Cayo Flaminio en Perusia, ganaba la batalla de Cannas, recorría Italia y se plantaba en las puertas de Roma, los romanos conquistaban Siracusa, las plazas cartaginesas de la península ibérica, saltaban a África, tomaban Túnez y asediaban Cartago. Anibal regresó en auxilio de la metrópoli africana, pero con las tropas mermadas fue derrotado en Zama por Escipión el Africano. Poco después se suicidaría (183 aC), mientras el ojizarco y viperino Catón soltaba su famosa frase: «¡Ceterum censeo Carthaginem esse delendan!».

La clave

FIDELIDAD AL PERDEDOR

En el 149 aC., Escipión Emiliano arrasó Cartago que ardió durante 17 días y dice la leyenda que sobre sus cenizas pasaron arados y arrojaron sal para que en su suelo no creciera la hierba. En aquel final, Ibiza se mantuvo fiel a Cartago mientras pudo, rechazó a Cneo Escipión que no consiguió entrar en nuestra ciudadela y ayudó al general Magón, pero arrasada Cartago, pasó a ser Insula Augusta y Ebusus ‘ciudad confederada’, circunstancia afortunada que permitió a sus habitantes mantener su estilo de vida. Incluso las monedas mantuvieron la imagen de Bes. Hoy hemos olvidado –o nos cuesta aceptar- nuestra cuna púnica y africana, pero el tiempo no ha conseguido borrar los vestigios de aquellos orígenes que mantenemos en la toponimia, en nuestra arquitectura y en nuestras costumbres.