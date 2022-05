De aquellos sielncios

En literatura, nadie ha recogido los fascinantes matices del silencio como Julien Gracq en ‘El mar de las Sirtes’. Henry Moore lo consigue en sus esculturas y Edward Hopper ha sabido materializarlo en sus pinturas como inmovilidad, soledad y vaciamiento.

El paisaje sonoro de la ciudad que recuerdo lo creaban sonidos comedidos, pautados, cotidianos y previsibles que no nos incomodaban. Podía ser el tañido de una campana en Sant Elm que nos llamaba a misa, la algarabía coral de los gorriones que al anochecer buscaban refugio en los árboles de Vara de Rey, el tintineo del martillo en la fornal de n’Eugeni en el carrer Guillem de Montgrí, los ladridos de un perro, una veleta que rechinaba con el viento, el traqueteo de un carro que por la calle de las Farmacias iba al Mercado, el timbre de una bicicleta o la voz de Bobby Deglané que nos llegaba lejana desde una radio. Aquellos sonidos que identificábamos por acostumbrados venían de los oficios, marcaban las horas y la pequeña ciudad que era entonces Vila latía en ellos. Eran sonidos familiares que nos acompañaban y que si hubieran enmudecido, los vecinos hubiéramos salido alarmados a la calle para ver qué pasaba. No eran, sin embargo, el continuum sonoro que los músicos conocen bien. Eran intermitentes y dejaban vacíos, resquicios mudos en los que asomaba el silencio. Lo oíamos cuando todo callaba. Cesaba el bordoneo de una mosca, y lo que quedaba era silencio.

Hoy, más que sonidos, tenemos ruidos. Y gritos en vez de voces, descargas agresivas de decibelios que nos ensordecen y enervan. El paisaje sonoro de Vila es ya como el de cualquier ciudad, fragor y alboroto. Hoy necesitamos recuperar los antiguos silencios, los silencios perdidos, residuales ahora en lugares que no frecuentamos. Podemos buscarlos. Pueden ser los silencios que en noches de invierno, a deshora, aún encontramos en las calles desangeladas de la Marina, y en los muelles vacíos, y en las ráfagas silentes de los faros, el de Botafoc y el de la bocana del puerto. Y en los pasajes solitarios de Dalt Vila, al oír nuestros pasos oímos también el silencio. El silencio también asoma en los parajes deshabitados. En es Cap des Falcó, los cantos rodados, els codols, ajenos a los embates del ruidoso olaje, ofrecen verdadero silencio. No descubro el Mediterráneo. Platón ya nos habla en el Eutidemo del silencio de las piedras. Y Camus, en El Verano, cuando evoca un amanecer en Tipasa, lo encuentra en la luz: «Despertaba el horizonte y muy dentro de mí escuchaba un sonido silente que había olvidado». Es el mismo silencio audible que San Juan de la Cruz llama música callada y soledad sonora. Y la voz interior que Teresa de Ávila percibe con los oídos del alma. Pero hay muchos silencios. Los hay verdaderos y aparentes.

Fondos marinos

Es falso el silencio de los fondos marinos que tienen una enorme quietud, pero en los que oímos nuestra respiración tubular magnificada, y el blup, blup de las burbujas que escapan a la superficie. Y tampoco hay silencio en los sacramentales: la última vez que acudí al cementerio viejo de Vila encontré, sí, la atmósfera encalmada del descanso eterno, pero no silencio: un operario barría la hojarasca seca y quebradiza que arrastraba ruidosamente; un anciano, a dos pasos, golpeaba una cruz para hincarla en la tierra; y unas palomas con nido en un nicho vacío me incordiaba con su monótono zureo.

Un lugar de seguro silencio lo tenemos en el camarín del Santo Cristo del Convento, al que en vez de acudir a rezar como debería, acudo con morbosa nostalgia para recordar cómo me sentía cuando era niño y el confesor me imponía –no sé si por jorobar- cumplir allí la penitencia. La capilla es uterina y provoca ensimismamiento. Chisporrotea una lamparilla de aceite y el pábilo de las velas que dejan los fieles con sus exvotos, pero domina un silencio solemne, pesado y grave. Y hay también silencio en las fotografías, sobre todo si no tienen color que nos distraiga. El blanco y negro añade esa pátina que desde la mudez nos habla del tiempo que pasa, de lugares que tal vez ya no existen y, por supuesto, de la vida vivida. Las personas retratadas han perdido la voz, pero mientras las miramos, ellas nos miran, y nos hablan desde su silencio.

También los silencios de la Naturaleza son engañosos. Henry D. Thoreau, en su famoso ‘Walden ou la vie dans les bois’, habla del silencio en los bosques, pero es una verdad a medias porque la floresta puede ser en extremo ruidosa. Los jilgueros gorjean y trinan, estridulan nocturnos los grillos y las cigarras cantan hasta reventar. En donde sí encontré silencio hace ya muchos años fue en los acantilados de es Cubells, cuando en mi año sabático de seminarista nos llevaban allí de retiro. En los solitarios paseos por los límites del farallón que se descuelga a pocos metros del Convento, alimentado con los enfebrecidos textos del Padre Palau, se hacía el silencio. El cura-tutor que nos acompañaba nos pedía disciplina interior, luchar contra las distracciones y concentrar la atención en una búsqueda meditativa ligada al silencio. La verdad es que yo, aunque lo intentaba, no meditaba nada y, eso sí, en el más absoluto silencio, amodorrado por el sol, echaba una bendita cabezada.