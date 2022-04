Explícito callejero

Gracias al exhaustivo trabajo de Marí Cardona, don Joan, conocemos las referencias que de nuestro callejero nos han dejado los registros oficiales (nomenclàtors, padrons, arxius històrics i notarials, etc) y también autores como l’Archiduc, Pérez–Cabrero, Macabich, Villangómez, Fajarnés Tur, Fajarnés Cardona, Costa Ramón, etc.

Aunque las valiosas aportaciones que se han hecho sobre el callejero de Vila nos han dado el trazado exacto de las calles y los nombres que éstas han tenido en cada momento, identificando incluso las casas y sus habitantes, ahora necesitamos que los etimólogos completen la tarea y nos digan qué motivo dio nombre a cada calle. En estas notas nos conformamos con subrayar algunos detalles que por obvios no exigen estudio, pero que no dejan de ser significativos. Atendemos, concretamente, a los criterios populares que en determinado momento y contexto dieron los nombres de las calles, que el común ha utilizado y que todavía utilizamos.

Los referentes urbanos que en los años 50 teníamos en los barrios de la ciudad eran tantos y tan familiares que para orientarnos no necesitábamos los nombres de las calles que, en todo caso, quedaban para los carteros. Nos importaban más los nombres de nuestros vecinos y algunas tácitas señales que identificaban de manera exacta de qué lugar estábamos hablando. Todavía hoy, cuando le pregunto a un antiguo vecino de la Marina por la calle de Antonio Palau, duda y se encoge de hombros, pero le menciono la calle de las Farmacias y enseguida la identifica. Llamábamos s’Alamera al paseo de Vara de Rey. Decíamos anem al Moll, dejando la mención de los Andenes a los forasteros. Nadie hablaba del rompeolas, el malecón o el dique del puerto que para nosotros era el Muro.

Y en vez de utilizar el nombre de las calles, nos valíamos de referencias antroponímicas como cas Saboner, can Xinxó, can’Afro, can Vadell, el Pou, can Burgos o, en su caso, de lugares que nos eran familiares, Ebusus, el Parque, la Peixatería, el Matadero, el Rastrillo, el Dorado, el bar San Juan, la Fonda Formentera, el Alhambra, el Montesol, etc. Y en Dalt Vila nos citábamos en es Piló, davant es Convent o del Seminari, de s’Ajuntament, de s’Escala de Pedra o de ses MongesTancades.

El estudioso que investigue las etimologías del callejero de Vila es muy posible que en muchos casos obtenga más provecho del sentido común que de sesudas indagaciones. Y es que en el Viejo Mundo primaba lo práctico, lo funcional, lo evidente y familiar. De aquí nombres tan explícitos como el carrer del Carbó, carrer de l’Hospital, racó de sa Murada, carrer del Passadis, carrer de la Pedrera, carrer de Sant Elm, carrer de les Verdures o la plaça de sa Font. Si uno buscaba una herrería, una carbonería o un obrador que manipulara la lana, por el nombre de la calle sabía a dónde tenía que ir. Era una manera de nombrar que venía de lejos. En el mundo antiguo, lo que existía o abundaba en un lugar le daba nombre. Los griegos llamaron Pitiusas a Ibiza y Formentera (de pythis, pino) porque las coníferas cubrían totalmente las islas. Y en nuestros días, no nos devanamos los sesos al bautizar la Marina al barrio que queda junto a la bahía, la Penya a la barriada que creció sobre las peñas de levante, Dalt Vila a la que efectivamente es Ciudad Alta y Portal de ses Taules a la entrada principal de la ciudadela, por los tablones de su puente levadizo. La Almudaina da nombre a la plaça de la Almudaina y la catedral a la plaça de la Catedral.

Un pequeño canal

Era inevitable que, en algunos casos, ciertas calles perdieran su antiguo nombre al desaparecer los obradores que las identificaban. Es el caso del Portal de la Ferrería, el portal dels Aiguaders, el carrer dels Fems o el carrer del Cementeri. También tenemos calles que, a pesar de los cambios, conservan su antiguo nombre. El carrer del Mar era como un pequeño canal, una entrada que tenían las aguas de la bahía por la que penetraban las barcas que amarraban en los muros de Sant Elm. Todavía hoy, seguimos llamando carrer de sa Drassana y plaça de sa Drassaneta a lugares en los que hubo pequeñas atarazanas. El carreró de la Miranda nos anuncia un magnífico mirador. El carrer des Pasadís responde al pasaje cubierto que une las fachadas de uno y otro lado de la calle. Y no necesitamos que nos expliquen, por evidente, a qué responde el nombre que tiene el carreró de sa Portella.

La plaça de la Tertulia recuerda en su nombre, como ya advierte el Arxiduc, que allí se ubicaba l’Academía del Poble y la famosa fonda de Miquel Guevara, lugar de encuentro de transeúntes y «local obligat de tota mena de tertulies, on tots xerraven, bevien i jugaven a les cartes». Y es obvio que el nombre de la plaça de Vila subrayaba el papel que el lugar tuvo de doméstica ágora en la Ciudad Alta. Y si llamaron carrer Major a una calle estrecha es porque, en aquel entonces, más importante que la angostura era que la calle tuviera las mejores casas de la ciudad, algunas con ínfulas palaciegas y, sobre todo, porque era la calle que llevaba a la Catedral, la Curia, la Universitat, la Almudaina y el Castillo, es decir, a la sede del poder religioso, civil y militar. Aquel antiguo callejero, en fin, era explícito por sí mismo y no necesitaba explicaciones.