En un lugar elevado

El payés, siempre que puede, elige para construir su casa un lugar sobresaliente, una miranda que domine el entorno, de ahí que en Ibiza sean comunes las casas en las laderas, emboscadas en el declive de las colinas.

Una de las características más llamativas de la arquitectura rural ibicenca está en que su asiento se hace, siempre que la orografía lo permite, en lugares relativamente elevados, una opción que facilita el carrusel de colinas que conforman nuestra geografía. En zonas como el pla de Portmany, Sant Jordi y ses Salines, se construyeron también en el llano, pero la preferencia estuvo siempre en conseguir, en la vertiente sur de las montañas, un buen balcón sobre el paisaje. El motivo principal de tal elección era tener a la vista los cultivos y, en momentos de peligro, cuando las razzias berberiscas se acercaban a nuestros litorales, verlas venir y tomar medidas de protección y defensa, fuese en el refugio de una iglesia fortificada o, si no daba tiempo, en la torre predial desde la que podían pedir auxilio a sus vecinos con señales de fuego por las noches o de humo si era de día, aviso que en ocasiones bastaba para que la chusma invasora desistiera o se conformara con llevarse cuatro cabras.

No es el caso ahora de insistir en el empecinado aislamiento de la casa payesa, opción que no parece responder como se ha dicho a la necesidad de ubicarla en la propia finca, pues los cultivos estaban siempre cerca de la casa y hubieran permitido sin problemas el agrupamiento que en otras geografías creó pueblos en fechas tempranas. No fue así en Ibiza. Las iglesias rurales en nuestro caso no consiguieron reunir en sus primeros tiempos y en su entorno más de cuatro casas, de manera que los pueblos se conformaron después, según fue pasando el tiempo, paulatinamente, sin ninguna prisa. Todavía hoy, vemos las casas sembradas en los campos al tresbolillo. Este aislamiento habitacional –con razón decimos que en Ibiza las casas son islas en la isla- es un fenómeno específico de nuestra arquitectura rural y, hasta donde yo sé, no ha encontrado una explicación convincente. Sin que sepamos a ciencia cierta por qué, el payés prefirió afrontar el peligro que conllevaba su aislamiento.

Y en lo que se refiere a la preferencia que decía de ubicar las casas en un lugar elevado tuvo que ver con el riesgo que comentábamos, pero no fue la única razón. Estoy convencido de que los payeses tuvieron otra motivación que, -más íntima y menos explícita en el mundo secularizado que vivimos hoy-, pasamos por alto. Es algo que no se le escapa al payés ilustrado que fue Josep Pla cuando subraya esta querencia generalizada de habitar un lugar elevado: «la casa pagesa està admirablement col·locada sobre el paisatge. Els homes que la construïren s’adonaven de l’esperit de la realitat circumdant». La casa se erige sobre el entorno, y al hacerlo se tiene muy en cuenta la cualidad del lugar elegido. Si nos preguntamos qué cualidad es esa, es evidente que se trata de un atributo del lugar que lo hace diferente, una propiedad específica que al lugar le confiere ventaja, valor y carácter. No digo con ello que el payés entrara en tales disquisiciones al elegir un lugar para vivir.

Pienso, más bien, que tal motivación iba implícita en el legado constructivo que el payés recibía de sus mayores, una herencia arcana de la que no tenía por qué ser consciente, que afloraba como exigencia con naturalidad y que, a fin de cuentas, respondía a su particular cosmovisión, a su ancestral forma de interpretar la Realidad y a lo que de significativo tiene lo alto.

Símbolo cósmico

La montaña es el lugar en el que se unen la Tierra y el Cielo, un símbolo cósmico del que derivan construcciones como las pirámides y los zigurats. Y es asimismo símbolo del trascendimiento, en tanto que aspiración inscrita en nuestras entretelas. La montaña es el lugar que nos libera de las ataduras y límites de la tierra. Esta significación sacra y liberadora del lugar elevado se repite hasta el aburrimiento en la Biblia, Gen, 8.4 y 22.1, Ex 3,1 y 19.1, Josué 4.20, Reyes, 18.16, Jueces 3.19, 2 Crónicas 3.1, 2 Reyes 22.23, etc. El lugar, en todas estas referencias mantiene un sentido ‘sagrado’ en tanto que sobre-saliente y separado del espacio inferior que es indiferenciado, amorfo, pagano. Sospecho que nuestro payés, al buscar un altozano para construir su casa, responde sin saberlo a una cosmovisión ancestral y mítica en la que lo ‘alto’ mantiene un carácter teofánico, relevante y revelador.

Si lo expreso a la pata la llana, diría que siempre ha sido mejor estar arriba que quedarse abajo. Las palabras superior e inferior conservan una clara diferencia cualitativa. Lo alto’sugiere separación, crea una ruptura de nivel respecto a la homogeneidad y uniformidad del paisaje llano, indiferenciado y anodino en el que se pierden las referencias. Todas las mitologías dan este valor sobresaliente al lugar elevado, a la montaña, al puig o atalaya que retiene una forma de sacralidad, no en vano nos sitúa más cerca del lugar que habitan los dioses. Es una imagen que nuestro inconsciente todavía retiene. El alpinita que hace cumbre conoce bien la vivencia que supone estar arriba, pisar un lugar especial y privilegiado, habitar un sueño.