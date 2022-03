La línea del cielo

Me temo que no valoramos ni respetamos como merece el bellísimo rostro de Dalt Vila, un prodigioso anfiteatro escalonado sobre la bahía y el llano, levemente tendido a poniente en una de las imágenes urbanas más icónicas, impactantes y atractivas del Mediterráneo. Son incontables las descripciones que nos han dejado los viajeros al llegar en barco y doblar la bocana del puerto. Y su impresión ha sido siempre la misma: deslumbramiento. Es una experiencia que han descrito Josep Pla, Rusiñol, Baltasar Porcel y, entre nuestros vates, Marià Villangómez, Jean Serra, Josep Marí, Antonio Colinas, Julio Erranz o Vicente Valero. Y no sólo escritores. Dalt Vila es el encuadre más repetido en las postales y que más han recogido fotógrafos y pintores. Ni siquiera quienes crecimos en la ciudadela nos cansamos de mirarla. Sucede que su imagen nos identifica, nos enorgullece y la sentimos nuestra. Tal vez por eso, nos cabrea sobremanera cualquier intervención que tiene el atrevimiento de tocar su rostro. Y ha ocurrido en alguna ocasión.

Sucedió cuando, para evitar el desprendimiento de algunas piedras, se consolidó el pretil de la muralla que reseguía por fuera el adarve, una iniciativa necesaria, pero tan mal ejecutada, que al utilizar un material blancuzco junto al terroso color de los sillares, creó un remate lineal que desmerece. Nos dirán que el contraste es intencional y se hace para no dar gato por liebre, para que el espectador no confunda lo histórico y lo añadido, pero el argumento es pobre cuando el obrado es mínimo y afecta a todo el conjunto de mala manera. Esperemos que el tiempo ensucie el apaño que acabe confundiéndose con los tonos terrosos de la piedra. Más grave fue que, precisamente el Consistorio de Vila –¡lo que ya es el colmo!- metiera sus manazas en Can Botino, un edificio erigido en el XVII por maestros genoveses que imitaban los palacetes de la ciudad italiana, una casona con dilatada historia y que, por cierto, se mantenía en relativo buen estado. Aquí ocurrió que al modificarse su altura con una planta de fantasioso ventanal corrido, se dio al traste con la buena hechura de su fábrica original que quedó desfigurada. Y no menos temerario ha sido añadir un piso al pabellón del Castell que más se ve en su lado norte, posiblemente por la avaricia de darle al futuro Parador más habitaciones de las que hubiera convenido dejar. Con ello se ha modificado para siempre el perfil urbano que, por histórico, uno creía intocable. Y también aquí, para no confundir lo viejo y lo nuevo, la planta se ha levantado con otro tono que subraya la pifia. Y un último detalle que descuidamos lo tenemos en el maquillaje de la ciudadela, en los retoques que, aquí y allá, se vienen haciendo en su rostro. Me refiero al hecho de que no vigilamos sus seculares ‘blancos’, una de sus señas de identidad. Paulatinamente, jugando al despiste, Dalt Vila va cogiendo coloretes como una vedette de music hall. Y no es de recibo, porque según vamos perdiendo los encalados, modificamos la fachada urbana que, repitámoslo una vez más, es patrimonio inmaterial.