Dominación global a cualquier precio

Si algo se puede agradecer al turbocapitalismo es su capacidad para ofrecernos historias reales de ambición, locura y poder que superan a las imaginadas por los más astutos autores criminales. Estas semanas están llegando varias series en torno a personajes (bueno, personas reales, pero increíbles) con planes bastante retorcidos para la dominación mundial: 'Super pumped: the battle for Uber' (ya disponible en Movistar Plus+) cuenta el ascenso y relativa caída de Travis Kalanick, antiguo CEO de Uber, mientras que 'WeCrashed' (Apple TV+, 18 de marzo) abordará la accidentada historia de WeWork, y The dropout (Disney+, 20 de abril) se subtitula en España, explícitamente, «Auge y caída de Elizabeth Holmes», la fundadora de la empresa de biotecnología Theranos.

Las primera de ellas es, además, una serie antológica que abordará una historia empresarial diferente en cada temporada. A los mandos, un par de expertos en tramas de codicia, Brian Koppelman y David Levien, creadores de Billions, acompañados por su colaboradora usual Beth Schacter. Tanto esta primera temporada como la siguiente, que se centrará en Facebook, tienen como referencia libros serios de Mike Isaac, reportero de temas de tecnología para The New York Times. La serie debe verse ya solo por su pedigrí. En el best-seller 'La batalla por Uber: una ambición desenfrenada' (aquí editado por Los Libros de la Catarata), Isaac desgranaba casi con incredulidad la historia de Uber, compañía de movilidad que sacudió (o destruyó, según a quien pregunten) el sector del taxi y que ahora mismo controla buena parte del pastel de las VTC en España. Así en el libro como en la serie, el centro de atención principal es Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), el cofundador de la empresa y su CEO entre 2010 y 2017, capaz de cualquier cosa por hacer crecer su visión lo más rápido posible. «Lo más alucinante debió ser Greyball», dice Gordon-Levitt en referencia a la aplicación que permitía identificar a funcionarios que intentaran detectar y controlar las operaciones de Uber en ciudades en las que no tenía autorización. «Es decir, tenían un equipo de ingenieros dedicado a diseñar software para infringir la ley. 'Super pumped' tiene mucho de drama criminal. Yo creía que en la historia habría decisiones dudosas, pero no claros intentos de infringir la ley». Elevados niveles de carisma Gordon-Levitt es conocido, sobre todo, por personajes más o menos adorables, como el arquitecto enamorado del amor en '(500) días juntos'. Aquí puede sacar provecho a ese conocido encanto (Kalanick era un tipo con el que se podían pasar buenos ratos, según descubrió el actor en su investigación), pero también subvertir expectativas y presentarse más explosivo que nunca: «Todos tenemos dentro ese deseo primitivo de coger todo lo que queremos. Ganar a toda costa y que se fastidien los demás. La mayoría no nos dejamos llevar por ese impulso, al menos no demasiado. Travis no tuvo problema en hacerlo. Como actor, me resultó catártico sacar fuera esa parte de mí mismo y, además, no tener que sufrir las consecuencias. Bueno, tampoco es que Travis las sufriera tanto». Por si hacía falta más carisma, Kyle Chandler (inmortal Coach Taylor de 'Friday night lights') participa en la serie como Bill Gurley, capitalista de Tejas que tuvo que tomar medidas drásticas para salvaguardar su inversión. «Tuve oportunidad de conocer a Gurley», explica el actor. «Pero al final cancelé el encuentro. Ya había investigado sobre el personaje y podía encarnarle de forma bastante fiel a la realidad. No quería que conocerle me hiciera sentir menos libre». Redondeando el reparto, Uma Thurman encarna a Ariana Huffington, la cofundadora de The Huffington Post, que formó parte de la junta directiva. Y en lo que casi parece una reunión de Kill Bill, el mismísimo Quentin Tarantino, fan fatal de 'Billions', hace las veces de narrador irónico de la función. Elisabeth Shue es Bonnie Kalanick, madre y consejera de un Travis que tampoco parecía escuchar mucho a otros. Vuelta a las andadas Para Gordon-Levitt, 'Super pumped' es básicamente una revisión del mito de Ícaro. «Este hombre se puso unas alas y quiso volar demasiado cerca del sol. Construyó algo muy poderoso, se creyó infalible, acabó cayendo». Como el propio actor sugería hace unas líneas, la caída tampoco fue tan dura, en cualquier caso. Después de verse forzado a salir de la compañía, Kalanick sacó 2.500 millones de dólares por el 90% de su participación en Uber. No tuvo demasiados problemas para montar otra startup, CloudKitchens, imperio de cocinas fantasma que funciona de forma tan hermética como lo hizo Uber en el pasado. Quizá haya en ella material para una futura temporada de 'Super pumped'.