La Mola, un poble a l'altiplà de Formentera

El 1695 el patró i comerciant Marc Ferrer de Joan sol·licità de la Corona un establiment de mitja llegua al quadre, just al bell mig de l’illa; aquesta petició s’amplià posteriorment amb la petició d’una segona gràcia reial, el 1699, amb terres as Carnatge i la Mola. El 1712 ja hi havia un grup d’eivissencs que s’havien establert a Formentera; començaven una nova vida més enllà des Freus. Aquestos primers formenterers habitaren les terres properes a la capella de la Tanca Vella o de Sant Valero, que s’havia aixecat a la segona meitat del segle XIV, en un primer intent de repoblament de l’illa, just després de l’epidèmia de la pesta negra de assotà Europa a mitjan centúria; aquest indret es conegué com el Poble de Formentera.

Marc Ferrer i els seus descendents posaren unes condicions per a l’establiment d’aquestos primers formenterers: havien de treure el bosc, convertir els terrenys en terres aptes per al conreu, també havien d’aixecar parets per delimitar i tancar els terrenys i, els obligaren a aixecar cases per viure, cosa que fa pensar que alguns acudien a Formentera esporàdicament, en èpoques de sembrar i recollir la collita.

Alguns d’aquestos nous habitants varen decidir establir-se a l’altiplà situat al sud-est i que es coneixia com la Mola. Aquestes terres pertanyien a Vicenta i Àngela Ferrer, filles de Marc. A pesar de la distància i del costerut accés que tenia, la qualitat agrícola de la seua terra els animà a establir-se en aquell indret. A mitjans de la centúria del XVIII, la Mola ja tenia un nombre important d’habitants i la llegenda diu que, a causa de la gran distància que els separava de l’església de Sant Francesc, els diumenges es dirigien a la part més elevada del lloc conegut com sa Pujada i mirant cap a l’església, oïen missa amb tota devoció.

Primera visita de Joan Larió

El 1760 l’arquebisbe de Tarragona Jaume de Cortada i Bru, que li corresponia realitzar l’anomenada visita pastoral, ja que l’església parroquial de Santa Maria, única de les Pitiusas, pertanyia a l’arquebisbat de Tarragona, nomenà Joan Larió, bisbe auxiliar de Saragossa i titular de la diòcesi de Leta, com a visitador. Els documents diuen que aquest prelat va confirmar més de deu mil persones, entre pàrvuls i adults i va visitar totes les esglésies de la Vila i les foranes, entre elles la de Sant Francesc Xavier, a Formentera, que feia uns trenta anys que s’havia edificat. Una comissió d’habitants de la Mola acudiren amb una petició: l’autorització per construir una capella. Li manifestaren les grans dificultats que tenien per complir amb el precepte dominical a causa de la gran distància que els separava. Li demanaren permís per construir un temple prop de les seues hisendes. Ells pagarien les despeses i ajudarien amb els jornals necessaris per aixecar-lo. Demanaven al visitador que, en tenir-lo enllestit, els concedís un vicari, que es comprometien a mantenir-lo amb les seues almoines. Entre els arguments, a més de la distància, feien constar que a l’edat Mitjana, la Mola tenia un monestir de frares ermitans de Sant Agustí. Cal dir que Larió i Lanús no tenia facultats per atendre la justa petició que li feren els moleros.

Segona visita de Larió

La casualitat o la providència, va fer que el 1764 Joan Larió fos designat arquebisbe de Tarragona i que el 1771 tornàs de visita pastoral a les Pitiusas, ara com a bisbe propi de Tarragona i de les illes Pitiusas. Tornà a visitar totes les esglésies i administrà el sagrament de la confirmació. Quan acudí a Sant Francesc de Formentera, els pobladors de la Mola li recordaren la petició que onze anys abans li havien fet de poder aixecar una església. Ara ja apuntaven que eren 230 feligresos i molts d’ells, per l’edat o per la seua infantesa, no podien anar a oir missa a l’església de Sant Francesc. Tenint plenes facultats, Larió els autoritzà a edificar l’església.

Aviat començaren les obres de la capella, sobre un solar donat pel capità de les milícies de Formentera, Marià Tur, Damià, que al solar del temple hi afegí un tancó, amb el qual poder mantenir, en part, l’església i el vicari.

Benedicció del temple i parròquia

Quan el primer bisbe de la nova diòcesi de les Pitiusas, Manuel Abad y Lasierra, el 1874 va recórrer tot el territori de la diòcesi per cercar els més apropiats on establir les esglésies de les futures parròquies, en pujar a la Mola trobà l’església a punt de finalitzar; va beneir el temple i el dedicà a la Mare de Déu del Pilar; l’advocació segurament que fou escollida pel bisbe, que com a aragonès era devot d’aquesta verge.

L’any següent, el 16 de juliol de 1875, Abad y Lasierra publicà el decret d’erecció parroquial i l’església del Pilar passava a parròquia. El text diu el següent: «A llevant de l’illa de Formentera hi ha un promontori que rep el nom de la Mola, bastant elevat i escarpat, que el separa de la resta de l’illa un istme molt estret. Dalt del promontori hi ha un pla molt formós, de més d’una llegua de llarg, en el qual s’han establert una cinquantena de famílies. Encara hi viuen alguns dels seus primers pobladors. La distància que els separa de l’església de Formentera els impossibilita de complir amb les obligacions religioses i viuen totalment desemparats. Visitat aquest promontori i en vista del desconsol i de les necessitats espirituals que patien, dedicam la capella sota l’advocació de la Mare de Déu del Pilar i posam un eclesiàstic que els atengui i els dispensam de l’impost que s’havien obligat per al manteniment del rector».

La primera matrícula de compliment pasqual, de 1786, diu que la parròquia tenia 60 famílies. El 1860 ja eren 490 els feligresos i l’any 1885 eren 565.

Amb el pas del temps, els feligresos anaven augmentant i en el pas del segle XIX al XX, començaren les peticions per créixer el temple, però per raons econòmiques no es pogueren fer les obres fins a 1925 i això fou gràcies al llegat de Mn. Antoni Mayans Marí, Talaiassa, que el 1871 havia ingressat al cos de capellans castrenses, el primer d’una llarga llista de castrenses de les Pitiusas, que participà en la tercera guerra carlina, principalment a la regió del Maestrat. Tengué càrrecs a Barcelona i Mallorca, encara que sempre que pogué, visità el seu poble natal. Quan morí el 1921 a Barcelona, llegà 200 duros per ajudar a l’ampliació del temple. La nau s’allargà en tot el que són les capelles que aguanten el cor, que també es va fer en aquell moment. Davant de la nova porta, s’aixecà el porxo.

L'expedició francesa de 1807

Relacionat íntimament amb la Mola, tenim la presència d’una expedició de francesos. A començament del segle XIX l’oficina de mesures de París va designar una comissió per tal que realitzassin l’amidament d’un arc del meridià de París, el situat entre Barcelona i Formentera. Entre els anys 1806 i 1808 un equip de físics francesos realitzaren els treballs geodèsics per establir la mesura de l’arc del meridià. L’equip era format per Jean Baptiste Biot, Francesc Aragó i el gallec José Rodríguez González. El 1907 es desplaçaren a la Mola i s’instal·laren a la hisenda coneguda com can Talaiassa. Amb els instruments adequats realitzaren l’amidament de la latitud més meridional de l’arc, a més de l’altitud exacta del punt des d’on efectuaven els amidaments.

Però més que els treballs de física, a Formentera acudiren acompanyats per François-Etienne Delaroche (Ginebra, Suïssa 1781-París 1812), que era metge i ictiòleg. Delaroche baixava as Caló per fer les seues observacions sobre peixos; en total va classificar unes seixanta espècies. Els seus estudis, els primers sobre els peixos del Mediterrani balear, foren publicats a la revista Annales du Museum d’Historie Naturell i portava el títol de ‘Observations sur les poissons recueillis dans un voyage aux iles Baléares et Pythyuses’, que anava acompanyat de diverses làmines, amb els nom científic. També explica el nom popular dels peixos i el tipus de pesca que realitzaven els formenterers. S’hagué d’esperar cinquanta anys per tenir un nou catàleg de peixos de les nostres aigües.

Piràmides de població del poble del Pilar de la Mola

Ús dels bous a l'agricultura

Una peculiaritat de l’agricultura de Mola és l’ús que al llarg del temps es va fer de bous per llaurar el terreny. No se sap ben bé quan es començaren a emprar el bous, però hi ha un document ben interessant del cinquè bisbe de la diòcesi d’Ibiza i Formentera Felipe González Abarca (1816-1829), que era d’origen asturià. Publicà una pastoral el 1826, que en qualitat de president nat de la Reial junta perpètua del govern donava diversos consells sobre l’agricultura. El preocupava l’escassa presència d’animals de preu a les Pitiusas; animals que s’havien d’anar a comprar a Mallorca, cosa que feia que bona part dels diners dels pagesos se n’anaven fora de l’illa. Insisteix en la cria de vaques i bous per poder-los emprar en les feines del camp. Afirmava que feien uns solcs més profunds, cosa que augmentava la fertilitat del sol, donaven llet, una quantitat considerable de fems i quan fossin vells i se’ls sacrificava, la seua carn també s’aprofitava, cosa que no passava amb la carn dels equins que mai han estat del gust dels pitiüsos. El fet és que en el padró d’habitants de l’illa de Formentera de 1874, hi ha un apartat sobre els animals de feina: yunta de bueyes, carros, cavalleria major i cavalleria menor. Cal dir que no hi ha cap carro a l’illa i pel que fa a animals de preu és com segueix: Animals de vacú, Sant Francesc 6, Sant Ferran 1 i la Mola 25. Tenim un total de 33 animals de vacú i la gran majoria corresponen a la Mola. Cavalleria major són: 110, 43 i 59, total 212. Cavalleria menor: 77, 35 i 26, total 148.

La carretera

Amb el començament del segle XX es va plantejar la idea de fer la carretera que unís la Savina amb el far de la Mola; el projecte es redactà ràpidament, però les obres no començaren fins a l’any 1910, amb un pressupost de 128.657 pessetes. Com que la quantitat no era suficient, la construcció es va fer per fases i aquesta primera fase anava des de la Savina fins as Caló, amb un ritme de treball molt lent. Les expropiacions dels terrenys afectats s’efectuaren l’any anterior i tengueren un cost de 44.720 pessetes. La segona fase va sortir a subhasta el mes de novembre de 1921 per un import de 268.363 pessetes i un termini d’execució de dos anys i mig. Els contractistes foren Bartomeu Marí Mayans, fabricant de licors i el navilier Abel Matutes Torres, que s’havien associat per portar a terme l’obra. Per ignorades raons el traçat s’escurçà i només arribà fins a l’església del Pilar. Aquesta carretera, que sempre se li posava l’adjectiu de carretera de l’Estat, fou asfaltada l’any 1966. L’èxit dels dos trams de la carretera s’atribuïa a les gestions que realitzà el diputat conservador Lluís Tur Palau. Fou diputat entre 1907 i 1910 i repetí entre 1914 i 1916.

El port des Caló

El port per excel·lència dels habitants de la Mola sempre ha estat es Caló, que últimament li solen posar l’adjectiu des Caló de Sant Agustí. També durant un temps empraren el portet de sa Cala, però tenia un accés molt difícil. Hi ha un fet que cal apuntar. El 1908 la duana d’Ibiza va suspendre l’embarcament i la recepció amb destinació o procedents de Formentera, es deia que no tenia l’habilitació corresponent. L’alcalde Joan Tur Juan va aconseguir que el diputat Lluís Tur Palau aconseguís aquesta habilitació en pocs dies i la Savina ha podia comerciar amb Ibiza. Però els habitants de la Mola aprofitaren l’avinentesa per recordar al diputat que havien de recórrer 15 quilòmetres per embarcar els seus productes i aquest aconseguí que el febrer de 1909 també s’habilitàs el port des Caló. Aquestes gestions va fer que Lluís Tur fos declarat fill adoptiu i predilecte de Formentera.