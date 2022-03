La mirada de Joan Costa

Un xoriguer en el baño de una habitación del agroturismo Ca n’Escandell. Durante muchos años fui el responsable de las imágenes de un agroturismo en Sant Joan. Cuando las habitaciones no estaban ocupadas por clientes, cogía la llave y hacía fotos de los interiores. Cual fue mi sorpresa cuando en una de ellas me encontré un pequeño halcón que había entrado por el hueco de la chimenea y me miraba desafiante desde el muro de una ventana del baño.

19/Febrero/2011 Islas Baleares. Ibiza.

Juego de líneas

Fotografía nocturna en la playa de Aigües Blanques. El chiringuito abandonado en invierno de la playa de Aigües Blanques me dio pie a jugar con las líneas que creaban sus columnas y las sombras que proyectaban en el suelo. La larga exposición hizo que las estrellas también apareciesen como pequeñas líneas. Finalmente, la luminosidad de la Cala de Sant Vicent, actúa como un punto al fondo que da interés a la imagen.

13/Diciembre/2013 Islas Baleares. Ibiza.

Balizas hundidas

Baliza señalizadora hundida en el bajo de la Seca en Santa Eulària. La Seca es un bajo que está en la salida del puerto de Santa Eulària y que llega hasta a dos metros de la superficie. Ello supone un riesgo evidente para la navegación marítima. Debido a ello, la Administración ha buscado diversas formas de señalizarlo a lo largo del tiempo. Varios de esos sistemas han acabado hundidos por los temporales y son un aliciente más para el buceo recreativo.

9/Julio/2017 Islas Baleares. Ibiza.

Camino de pasión

Procesión de Semana Santa por las calles del barrio de la Marina en Ibiza. Esta fue la primera imagen de la que me sentí realmente orgulloso. Acababa de empezar mi carrera como fotógrafo en Diario de Ibiza y ese Viernes Santo decidí experimentar con película diapositiva. Su poca sensibilidad me obligaba a usar exposiciones largas. El movimiento de la cámara durante la exposición junto al destello del flash congelando al nazareno creó una imagen muy dinámica.

17/Marzo/1989. Islas Baleares. Ibiza

Un mundo de color

Anémonas incrustantes amarillas en el islote de Dau Petit. Una de las cosas que más impresionan a los buceadores noveles es la cantidad e intensidad de los colores que encontramos en nuestros fondos marinos. Para verlos en su plenitud es necesario emplear iluminación artificial. En este caso iluminé con mis flashes una pared de anémonas incrustantes amarillas en el islote de Dau Petit, que contrastaban enormemente con el rojo de algunas esponjas y el azul del mar. 24/Septiembre/2019 Islas Baleares. Ibiza.